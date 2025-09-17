平屋根の世界市場2025年、グローバル市場規模（合成ゴム系（EPDM）屋根、改質アスファルト系屋根）・分析レポートを発表
2025年9月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「平屋根の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、平屋根のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、平屋根市場は2023年に数億ドル規模で評価され、2030年までに再調整された規模に拡大すると予測されています。予測期間中の年平均成長率も堅調に推移する見込みです。本レポートでは、平屋根の産業チェーンの発展状況、住宅建築や商業建築での利用、主要企業の動向、さらに先端技術や特許、応用事例、市場トレンドを包括的に分析しています。
________________________________________
応用分野と用途別動向
平屋根は住宅建築と商業建築の双方で広く利用されています。特にEPDMゴム製屋根と改質ビチューメン屋根が主要製品として取り上げられています。住宅用途では耐久性やメンテナンス性が重視され、商業用途では省エネ性能や施工の効率性が重視されています。さらに産業用建築物への適用も拡大しており、建築分野全般での需要が見込まれています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別にみると、北米と欧州は政府の施策や消費者の環境意識の向上に支えられて着実な成長を遂げています。断熱性や省エネ性能に対する規制が市場拡大を後押ししています。
アジア太平洋地域は世界市場の中心であり、とりわけ中国が旺盛な国内需要、支援的な政策、強固な製造基盤を背景に市場をリードしています。日本や韓国、インドでも都市化や産業拡大により需要が増加しています。南米や中東・アフリカにおいても建設需要と都市開発が市場成長を後押ししています。
________________________________________
市場特性と分析枠組み
本レポートでは以下の視点から市場を評価しています。
● 市場規模とセグメンテーション：EPDMゴム屋根、改質ビチューメン屋根、その他製品ごとの販売数量や収益を分析しています。
● 産業分析：政策、規制、技術革新、消費者動向といった外部要因を考慮し、市場の推進力と課題を整理しています。
● 市場予測：2019年から2030年までのデータに基づき、需要と成長率を予測しています。
こうした分析により、成長の機会や潜在的リスクを明確に把握できるとしています。
________________________________________
主要企業分析
本市場には複数の主要企業が参入しており、それぞれ独自の強みを持っています。代表的な企業にはBauder、Carlisle Construction Materials、Wolfin Bautechnik、Lindholm Roofing、Alumasc Roofing Systems、Schletter Group、TSS Solar GmbH、BMI Groupが含まれます。これら企業は製品ラインアップ、地域展開、技術力、提携戦略などの観点から比較されています。欧州企業は品質や環境対応を強みとし、北米企業は大規模施工や供給網の強さで優位性を持っています。また、中国をはじめとするアジア企業はコスト面での競争力を発揮しています。
________________________________________
技術動向と消費者分析
技術分析では、平屋根の防水性能や耐候性、省エネルギー効果を高める新技術が注目されています。特に断熱材との複合化や再生素材の活用が進んでおり、環境配慮型製品が増加しています。
消費者分析では、建築主や開発業者が長期的なコスト削減や環境負荷低減を重視しており、耐久性とメンテナンス性を兼ね備えた屋根材が求められています。アンケートやレビュー分析では、省エネ性能と施工の容易さが購入要因として重要視されています。
