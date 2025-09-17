ピエゾPVDFフィルム業界ランキング2025：売上、シェア、企業規模による分析
ピエゾPVDFフィルムとは、ポリフッ化ビニリデン（Polyvinylidene Fluoride、PVDF）を基材とし、圧電特性を活かして電気エネルギーと機械的エネルギーを相互変換する機能を持つ高機能高分子フィルムである。PVDFは優れた化学的安定性、柔軟性、熱耐性を有し、圧電性を誘導するために延伸・電場処理を施すことで、電気信号に対する応答性が高まる。この圧電フィルムは、力や振動を電気信号に変換するセンサー用途だけでなく、逆に電気刺激を振動に変換するアクチュエーター用途にも適しており、医療、ウェアラブル機器、構造健康監視、エネルギーハーベスティングといった多岐にわたる分野で応用されている。特に金属やセラミック圧電体では実現困難な薄型・軽量・フレキシブル構造が可能であり、新世代のスマート材料として注目されている。
ピエゾPVDFフィルム業界は、近年その用途の多様化と応用分野の拡張が加速している。従来は圧電センサーや振動モニタリング用途が中心であったが、現在ではエネルギーハーベスティングや自己駆動型デバイス、ウェアラブル生体センサーなど新しい分野での採用が進んでいる。これは、PVDFの持つ圧電性だけでなく、柔軟性・加工性・耐薬品性といった高分子特性が、他の圧電材料では代替不可能な機能的優位性をもたらしているためである。また、ナノ構造制御や多層化、高分子ブレンドによる物性強化など、素材そのものの機能進化も進んでおり、用途に応じたカスタマイズ性が産業用途での普及を後押ししている。
ピエゾPVDFフィルム市場の成長を牽引するドライバーは、「持続可能性」と「スマート化」の二軸に集約される。持続可能な社会の実現に向け、低消費電力・自己発電型デバイスへの期待が高まっており、ピエゾフィルムは外部電源に依存せずに稼働するセンサーやモニターの鍵となる素材である。特に、人体の動きや構造物の微細な変化からエネルギーを回収・活用する技術は、IoTやヘルスケアの文脈で高い価値を持つ。また、スマートホームやスマートファブリックにおける「感知・応答」機能の実装において、フレキシブルで高感度なピエゾフィルムは、設計自由度の高い機能素材として選ばれやすい。こうした市場トレンドの変化は、単なる材料提供から「ソリューション提供型」ビジネスモデルへの転換を促している。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルピエゾPVDFフィルム市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/46197/piezo-pvdf-film）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.7%で、2031年までにグローバルピエゾPVDFフィルム市場規模は0.3億米ドルに達すると予測されている。
図. ピエゾPVDFフィルム世界総市場規模
図. 世界のピエゾPVDFフィルム市場におけるトップ7企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ピエゾPVDFフィルムの世界的な主要製造業者には、Arkema Piezotech、Kureha Corporation、Syensqoなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約78.0%の市場シェアを持っていた。
図. ピエゾPVDFフィルム世界総市場規模
