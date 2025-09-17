飲む森林浴のイメージで植物の生命エッセンスを 一杯の習慣に～ クロモジ・ピタヤステム・シマアザミ由来の植物エクソソームを配合した新しいジャスミンティー誕生 ～

写真拡大

株式会社Dstyleホールディングス

Dstyle group.プロポーションづくりの総合コンサルティング企業、株式会社ダイアナ（東京都渋谷区代表取締役会長兼社長：徳田充孝）は、植物細胞から分泌されるナノサイズのエッセンス「植物由来エクソソーム」に着目し、クロモジ・ピタヤステム・シマアザミの植物細胞液を配合した新感覚のジャスミンティーを開発いたしました。




■植物エクソソームとは？


植物エクソソームは細胞が分泌する極小の小胞で、細胞間コミュニケーションの


“メッセンジャー”と呼ばれています。近年では植物由来のエクソソームを、


経口摂取することで飲む森林浴とも感じられる、腸活習慣・美容・


ウェルネス習慣への新しい可能性を秘めているとして注目されています。



■３種の植物が織りなすストーリー


クロモジ ― 日本の森に息づく古くから実績ある和ハーブ。


心落ち着く香りの象徴。



ピタヤステム ― 南国フルーツ「ドラゴンフルーツ」の茎から抽出。


生命力と鮮やかさのイメージ。



シマアザミ ― 伝統的に親しまれてきた鹿児島県（奄美群島）徳之島に


自生する植物。力強さと調和の象徴。



現在ヒトモニター試験により、シマアザミエクソソームは、腸内粘膜（特に大腸粘液層）に生息するユニークなアッカーマンシア菌やビフィズス菌などプロバイオティクス的な注目細菌との良好な関係が注目されています。


そこに華やかなジャスミンの香りを纏わせることで、自然の恵みと先端科学が調和した“飲む新体験”を実現しました。



■商品の魅力


伝統と先端研究の融合：植物の細胞液に含まれるナチュラルエッセンスを日常のお茶として楽しめます。



こころとからだのリラックスタイムに：ジャスミンの華やかな香りが広がり、


飲むシーンを特別に演出します。



新しい提案性：従来のお茶市場にない国内初※１、植物エクソソーム配合※2


ハーブティー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


※1（2025年８月メーカー調べ）　※2（ナノサイト解析法による同定）



■今後の展開


今後は国内外のウェルネス市場やギフト需要を見据え、健康志向の高い消費者層へ向けた販売を強化してまいります。



商品概要


商品名：フォレスト・エッセンス（植物エクソソーム配合ジャスミンティー）


内容量：ペットボトル350ml×24本


発売日：2025年９月25日


希望小売価格：9,331円（税込）


販売チャネル：ダイアナサロン、ダイアナ公式オンラインショップ、その他



■株式会社ダイアナについて


「女性美の原点はプロポーションの美しさにある」という理念のもと、プロポーションづくりの総合コンサルティング企業として全国に約740サロンを展開し、97万人以上※にコンサルティングを実施。健やかなプロポーションづくりによる美の満足を多くの女性に提供する女性美のトータルソリューションカンパニー。(※2024年12月末現在)


・会社名：株式会社ダイアナ


・Dstyle group.代表 代表取締役会長兼社長：徳田充孝


・本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23


・カスタマーセンター（ご相談窓口）： TEL 0120-22-8866



■Dstyle group.について


Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。


・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/


・株式会社ディビュース　https://lizera.co.jp/


・株式会社美と健康とご褒美 https://shiny-owl.com/


・株式会社Dサクセッションパートナーズ https://www.d-scpt.com/


・株式会社ディープライズ　https://deeprise.co.jp/


・株式会社ビューティフルライフ　https://btf-sanobi.co.jp/


・株式会社Dリテールクリエイションズ


・外国法人上海ダイアナ


・株式会社DiaUNGU　https://ungu-hair.com/