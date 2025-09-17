【開催告知】最大90％OFF！「秋のBIGセール ウェディングドレスセール in 横浜」9月23日（祝火）開催決定
「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する冒険社プラコレ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹)は、横浜駅直結JR横浜タワー21F、ウェディングの魔法にかかる空間"DRESSY ROOM YOKOHAMA"にて、9月23日（祝火）限定で、ウェディングドレスを探している花嫁さま向けのイベントの開催を実施することをお知らせいたします。
9月23日（祝火）ウェディングドレスセール実施 in横浜
横浜駅直結、NEWomMan直結JR横浜タワーの21階、PLACOLE&DRESSY（プラコレ&ドレシー）の“体験型“花嫁相談カウンター【DRESSY ROOM YOKOHAMA】にて、人気・高級ウェディングドレスの年に一度、最大90％OFFになるセールを実施することが決定いたしました。なんと人気のドレスが29,000円～お買い求めいただけ、その日限りの特典やプレゼントもご用意。ウェディングドレスは100着展示、結婚式や特別な1日にお使いいただけるアクセサリーもご用意がございます。ウェディングドレスに関するお悩みやご不明点をその場でプロのアドバイザーに相談も可能。お直し専門スタッフも在籍しているので、サイズなどのお直しもお任せください。
今回のイベントは、
・費用は抑えたいけど可愛いドレスが着たい
・価格は抑えたいけど質の良いドレスが着たい
・すぐにドレスを使いたい
・ドレスのサイズが合うか心配...
・フォトウェディングや海外持ち込みを検討している
そんな花嫁さまのためにおすすめのイベントです。
花嫁さまに寄り添うオリジナルブランド〈WANDS〉
SNSで話題のPLACOLE & DRESSYのオリジナルブランド【WANDS】のドレスは、まるで魔法の杖“wand”のように着る人や空間に魔法をかけるウェディングドレス。誰かの特別な1着になることを願ってデザインしています。PLACOLE & DRESSYがユーザーの声をデザインに取り入れ、デザイン性と価格のバランスに優れた、高品質なドレスをお届けします。※ご試着に関しましては 1着1000円、2着2000円、3着3000円とさせていただいております！ ご購入やレンタルをご決定頂きましたら、試着費用は頂いておりません。 ご試着はお一人3着までのご案内とさせて頂いております。
さらに豪華来店 成約特典も！
今回のイベントに参加すると嬉しい特典も。ご成約でドレス10,000円オフクーポンや、試着料無料、アクセサリー500円OFF、ブライダルインナープレゼントなどの嬉しい特典が満載！美容アイテムやオリジナル婚姻届のプレゼントなどの来店特典もご用意しております。
ウェディングドレスセール イベント詳細
[表: https://prtimes.jp/data/corp/21126/table/964_1_dc30f35e9815073115e3c89199f741a4.jpg?v=202509170257 ]
予約はこちらより :
https://dressy.pla-cole.wedding/campaign/weddingdress-sale202509/
今月のカバーモデル
■9月号表紙
カバーモデル：モデル ミチ
特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202509-placoledressy/
PLACOLE&DRESSYブランドストーリー
Magical in life
-人生に魔法を-
PLACOLE(planning collection)
-多様な個性に-
DRESSY
-煌めきをあたえる-
PLACOLE＆DRESSY
-個性が煌めく魔法の言葉-
PLACOLE＆DRESSY(プラコレ＆ドレシー)『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。
冒険社プラコレの冒険日誌
冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。
【会社概要】
社名：冒険社プラコレ
URL：https://pla-cole.co/
所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階
設立：2015年11月2日
代表取締役CEO：武藤功樹
事業内容
『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業
『DRESSY』ファッションメディア事業
『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業
『ViKet Town』メタバースオフィス事業
冒険社プラコレの各拠点
世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。
【運営自社サービス一覧】
