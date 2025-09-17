¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
10·î£±Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡Öµþ²¦NEOBANK¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ªËè·î¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆÃÅµ¤â¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¡ª
～¤ª¥È¥¯¤ÊµëÍ¿¼õ¼è¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¥¹¥¿ー¥È¡ª～
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹(CEO)¡§±ß»³ Ë¡¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ë¤Ï¡¢µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Òµþ²¦¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¥¯¥é¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Å²° ·½»Ò¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¥¯¥é¥Ö¡×¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³«¶È£²¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Öµþ²¦NEOBANK¡×¤ò¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢10·î£±Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥àÅù¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢±ßÍÂ¶â¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëµþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡Ê±ßÍÂ¶â¤ÇºÇÂçÇ¯´Ö4,800±ßÁêÅö¤Ê¤É¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ëè·î¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Öµþ²¦NEOBANK¥ª¥¹¥¹¥áÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤Î»²²Ã¾ò·ï°ú²¼¤²¤ä¡¢¡Ö¤³¤É¤â¸ýºÂ¸þ¤±Í¥ÂÔ·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤Î¥á¥Ë¥åー¹¹¿·¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öµþ²¦NEOBANK¡×¤Ç½é¤á¤ÆµëÍ¿¼õ¼è¤µ¤ì¤¿¤«¤¿¤òÂÐ¾Ý¤Ëµþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È2,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öµþ²¦NEOBANK¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³µÍ×
±ßÍÂ¶â¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëµþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¶ä¹Ô¼è°ú¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à°ìÍ÷
¢¨£±¡§±ßÉáÄÌÍÂ¶â¡¢±ßÄê´üÍÂ¶â¡¢SBI¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÍÂ¶â¤Î¹ç»»
¢¨£²¡§³°²ßÉáÄÌÍÂ¶â¡¢³°²ßÄê´üÍÂ¶â¤Î¹ç»»
¢¨¾ÜºÙ¤Ï10·î£±Æü¡Ê¿å¡Ë°Ê¹ß¤Îµþ²¦NEOBANK¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.keio-passport.co.jp/neobank/index.html
¡Öµþ²¦NEOBANK¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆÃÅµ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë¡ÖËè·î¥ª¥¹¥¹¥áÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×
➀ÆÃÅµÆâÍÆ¤Î¹¹¿·
µþ²¦NEOBANK¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥È¥êーÀ©¤ÇËè·îÃêÁª100Ì¾¤µ¤Þ°Ê¾å¤Ëµþ²¦NEOBANK¥ª¥¹¥¹¥áÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¥ï¥ó¥Çー¥Ñ¥¹¡×¤ä¡Ö¹âÈø»³¥Ó¥¢¥Þ¥¦¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤òÄÉ²Ã¤·¡¢µþ²¦±èÀþ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾ÞÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
②»²²Ã¾ò·ï¤Î°ú¤²¼¤²
»²²Ã»ñ³Ê¤Ç¤¢¤ë¸ýºÂ¤Î·îËöÍÂ¶â»Ä¹â¤ÎºÇÄã¾ò·ï¤ò£³Ëü±ß¤«¤é5,000±ß¤Ë°ú²¼¤²¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¡Ö¤³¤É¤â¸ýºÂ¸þ¤±Í¥ÂÔ·ô¡×¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
ËèÇ¯11·îËö»þÅÀ¤Ç¡¢ÍÂ¶â»Ä¹â£³Ëü±ß°Ê¾å¤Î¤³¤É¤â¸ýºÂ¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¿Æ¸¢¼Ô¤Î¤«¤¿¤Ë¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ëµþ²¦±èÀþ¤Î³Æ¼ï»ÜÀß¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÀ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁ´10¼ïÎà¤ÎÍ¥ÂÔ·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¿·¤¿¤Ê¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë³ä°ú·ô¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¢ãÍ¥ÂÔ·ôÆâÍÆ¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¢ä
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118174/118174_web_1.png
¡Ê£±¡Ë³µ¡¡Í×
¡Öµþ²¦NEOBANK¡×¤Ç½é¤á¤ÆµëÍ¿¡¦¾ÞÍ¿¡¦Ç¯¶â¤Î¼õ¼è¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤«¤¿¤Ëµþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È2,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡öµëÍ¿¡¦¾ÞÍ¿¡¦Ç¯¶â¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¼õ¼è¤¬²áµî¤Ë£±²ó°Ê¾å¤¢¤ë¤«¤¿¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡ö£±²ó£µËü±ß°Ê¾å¤Î¼õ¼è¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¼Â»Ü´ü´Ö
2025Ç¯10·î£±Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯£³·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Ê£³¡Ë¥Ý¥¤¥ó¥È²Ã»»»þ´ü
½é¤á¤ÆµëÍ¿¡¦¾ÞÍ¿¡¦Ç¯¶â¤¤¤º¤ì¤«¤Î¼õ¼è¤¬¤¢¤Ã¤¿·î¤ÎÍâ¡¹·îÃæ½Üº¢
Îã¡¥10·î¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¼õ¼è¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¢ª12·îÃæ½Ü¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È²Ã»»¡ÊÍ½Äê¡Ë
µþ²¦NEOBANK³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118174/118174_web_2.png
¤´Ãí°Õ»ö¹à
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤Î»Üºö¤Ï¡¢µþ²¦¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¥¯¥é¥Ö¤È½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë»Üºö¤Ç¤¹¡£
»Üºö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤´Ãí°Õ»ö¹à¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï10·î£±Æü¡Ê¿å¡Ë°Ê¹ß¤Îµþ²¦NEOBANK¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.keio-passport.co.jp/neobank/index.html
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÃæ¿´¼çµÁ¤Î¤â¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEOBANK¡×¤Ï½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°BaaS¡Ê¥Ð¥ó¥¥ó¥°¥¢¥º¥¢¥µー¥Ó¥¹¡Ë¥µー¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡ÖNEOBANK®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡¡ ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè5953666¹æ¡£
¡Ö¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè455993¹æ¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¹Êó¡¦IRÉô¡§kouhou_pr@netbk.co.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¹Êó¡¦IRÉô¡§kouhou_pr@netbk.co.jp