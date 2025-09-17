こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
革新を加速する力：激動の時代を突き進む挑戦者たちのリアル「OGIS Group Forum 2025」開催のお知らせ
～11月12日（水）から14日（金） オンライン開催・参加無料～
株式会社オージス総研（本社：大阪市西区、代表取締役社長：吉村 和彦）は、
2025年11月12日（水）から14日（金）までの3日間、オンラインにて「OGIS Group
Forum 2025」を開催します。
開催テーマを「革新を加速する力：激動の時代を突き進む挑戦者たちのリアル」
と題し、テクノロジーの進化や社会構造の変化、予測不能なグローバル環境の中
で「革新」を実現し、未来を切り拓いているリアルな挑戦者たちの姿を配信いた
します。
本フォーラムは、オージス総研グループがご支援しているお客様の取り組み事例
を広くご紹介するオンライン全社イベントで、参加者の皆様が自らの課題や考え方
に新たなヒントを得るきっかけの場として企画しています。17社のお客様による取
り組み紹介講演を中心に、全36セッションを配信します。変革へのヒントを見つけ
る場として、またIT業界のみならず様々な業種業界の課題解決に資する情報を得る
場として、ご視聴いただけますと幸いです。皆様のご参加を心よりお待ちしており
ます。
【OGIS Group Forum 2025 開催概要】
・日 程：2025年11月12日（水）～14日（金）の3日間
・会 場：オンライン
・参加費：無料（事前登録制）
・主 催：株式会社オージス総研
・共 催：さくら情報システム株式会社、株式会社宇部情報システム、
株式会社アミック、株式会社アグニコンサルティング、
株式会社システムアンサー
・対 象：企業のデジタル部門、情報システム部門、経営企画部門、事業部門、
システム子会社の責任者および担当者
・申し込み：以下のサイトよりお申し込みください。
https://news.mynavi.jp/techplus/lp/2025/enterprise/ogisgroupforum2025/
【OGIS Group Forum 2025 主な内容】
開催各日の最初に、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 岸 博幸 氏
による基調講演を行い、続いて、「システム再構築」「ものづくり・組み込み」
「IT構想・データ活用」「ビジネスイノベーション」「システム運用・基盤」
「生成AI・AI関連」「エネルギー」のカテゴリ計27講演を、時間指定で配信します。
また、お客様経営層による特別講演と、オージス総研グループの取り組み紹介講演
は、会期中何度でも視聴できるオンデマンド形式にて配信します。
【講演プログラム】
・3日間共通 基調講演
＜講師＞慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 岸 博幸 氏
＜講演タイトル＞「DX推進を通じていかに企業の革新を実現するか」
・特別講演（オンデマンド配信）
＜内容＞金融、交通、エネルギー業界のお客様経営層によるビジネス
イノベーション、海外ビジネスに関連する講演を配信します。
・11月12日(水) 【Day1】
＜テーマカテゴリ＞「システム再構築」「ものづくり・組み込み」
＜内容＞ルールエンジン、モダナイゼーション、ERPを中心にシステム再構築に
関する講演と、システムエンジニアリング、組み込みセキュリティ、MQTTに関する
講演を配信します。
・11月13日(木) 【Day2】
＜テーマカテゴリ＞「IT構想・データ活用」「ビジネスイノベーション」「システム運用・基盤」
＜内容＞業務変革、サービスデザイン、アジャイルをテーマにした講演から、行動
観察、組織開発など事業部門向けの講演、クラウドネイティブ、システム運用自動
化などIT運用部門向けの講演を配信します。
・11月14日(金) 【Day3】
＜テーマカテゴリ＞「生成AI・AI活用」「エネルギー」
＜内容＞AI活用をテーマにしたお客様講演がメインとなる一日。エネルギー業界の
お客様講演後には、オージス総研のエネルギー業界向けの取り組みに関する講演を
配信します。
【お申し込み方法】
下記のサイトURLからお申し込みください。
URL： https://news.mynavi.jp/techplus/lp/2025/enterprise/ogisgroupforum2025/
【お問い合わせ先】
＜OGIS Group Forum 2025に関するお問い合わせ＞
株式会社オージス総研 フォーラム運営事務局
E-mail：event@ogis-ri.co.jp
＜視聴に関するお問い合わせ＞
株式会社マイナビ TECH+セミナー運営事務局
E-mail：news-techplus-event@mynavi.jp
◆株式会社オージス総研について https://www.ogis-ri.co.jp/
本社：大阪市西区千代崎3丁目南2番37号
設立：1983年
資本金：4.4億円（大阪ガス株式会社100%出資）
業務概要：オープンソースソフトウェアの活用・オブジェクト指向技術・クラウド
サービス関連技術・アジャイル開発技術・データセンター運用やこれをベースにし
たクラウドサービス・エンドポイントを中心としたセキュリティなど、大阪ガスの
基幹システム開発から運用までを一貫して提供しており、他にも製造・金融・公益
など全国で幅広い実績を有しています。近年ではデータ分析、IoTおよびルールモ
デリングを重視したルールベース開発 (BRMS）に注力する他、デザイン思考やアジ
ャイル開発のノウハウを活かしたDX支援コンサルティング、行動観察を活用した新
価値創造コンサルティングを提供しています。
◆本プレスリリースに関するお問い合わせ先：
株式会社オージス総研 営業本部 営業企画部 デジタルセールスチーム
〒103-6013 東京都中央区日本橋2丁目7番1号 東京日本橋タワー13階
お問合せ先：https://www.ogis-ri.co.jp/forms/inqform.html?artid=8745
* プレスリリースに掲載されている内容は発表時点の情報です。予告なしに変更する場合があります。
* その他、本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社オージス総研 営業本部 営業企画部 デジタルセールスチーム
〒103-6013 東京都中央区日本橋2丁目7番1号 東京日本橋タワー13階
お問合せ先：https://www.ogis-ri.co.jp/forms/inqform.html?artid=8745
