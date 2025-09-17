濃厚なスープ飲料「トリュフ香るポタージュ」を、9月29日（月）に新発売

近年、食生活の変化とともにスープ飲料も多様化しており、より満足感のあるスープが求められています。その中で、ほっと一息つきたい時などに自分へのご褒美として、ワンランク上の味わいを求める傾向が強まっています（※1）。



そこで当社は、小腹が空いた時や食事のお供としてご愛飲いただいているフード系飲料シリーズから、日常にちょっと特別なひとときを演出する濃厚でクリーミーな高級感のあるポタージュ「トリュフ香るポタージュ」を9月29日（月）に新発売します。



「トリュフ香るポタージュ」は、じゃがいもと4種の乳原料（※2）を組み合せた濃厚でクリーミーな味わいをベースに、甘い香りが特長の「イタリア産黒トリュフ」の芳醇な香りを引き立てたスープ飲料です。キャップ付きの広口缶を採用しているため、開けた瞬間にトリュフの香りがふわっと広がり、日常にちょっと特別なひとときを演出します。



当社は、今後も多様化するライフスタイルや嗜好・飲用シーンに対応した製品を提案していくことで、お客様の豊かな生活に貢献していきます。



（※1）伊藤園調べ

（※2）脱脂粉乳・生クリーム・バター・クリームチーズパウダーを使用。





≪製品概要≫

製品名：トリュフ香るポタージュ

品名：スープ

容量・容器：170ｇ缶

希望小売価格税込（税別）：230円（213円）

発売日：9月29日（月）

販売地域：全国