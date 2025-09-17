こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
濃厚なスープ飲料「トリュフ香るポタージュ」を、9月29日（月）に新発売
日常にちょっと特別なひとときを。芳醇なトリュフの香りがふわっと広がる濃厚ポタージュ
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、世界三大珍味の一つである“トリュフ”の芳醇な香りを楽しむ、濃厚でクリーミーな高級感のあるポタージュ「トリュフ香るポタージュ」を、9月29日（月）に新発売します。
近年、食生活の変化とともにスープ飲料も多様化しており、より満足感のあるスープが求められています。その中で、ほっと一息つきたい時などに自分へのご褒美として、ワンランク上の味わいを求める傾向が強まっています（※1）。
そこで当社は、小腹が空いた時や食事のお供としてご愛飲いただいているフード系飲料シリーズから、日常にちょっと特別なひとときを演出する濃厚でクリーミーな高級感のあるポタージュ「トリュフ香るポタージュ」を9月29日（月）に新発売します。
「トリュフ香るポタージュ」は、じゃがいもと4種の乳原料（※2）を組み合せた濃厚でクリーミーな味わいをベースに、甘い香りが特長の「イタリア産黒トリュフ」の芳醇な香りを引き立てたスープ飲料です。キャップ付きの広口缶を採用しているため、開けた瞬間にトリュフの香りがふわっと広がり、日常にちょっと特別なひとときを演出します。
当社は、今後も多様化するライフスタイルや嗜好・飲用シーンに対応した製品を提案していくことで、お客様の豊かな生活に貢献していきます。
（※1）伊藤園調べ
（※2）脱脂粉乳・生クリーム・バター・クリームチーズパウダーを使用。
≪製品概要≫
製品名：トリュフ香るポタージュ
品名：スープ
容量・容器：170ｇ缶
希望小売価格税込（税別）：230円（213円）
発売日：9月29日（月）
販売地域：全国
