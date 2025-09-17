京セラが、スペシャルティコーヒーのイベント「SCAJ 2025」に今年も出展

2025年9月17日

記者各位

京セラ株式会社は、本年9月24日（水）から27日（土）まで東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催されるアジア最大のスペシャルティコーヒーのイベント「SCAJ ワールド スペシャルティコーヒー カンファレンス アンド エキシビション 2025」（主催：一般社団法人 日本スペシャルティコーヒー協会、以下：SCAJ 2025）に出展いたしますのでお知らせします。

ボトル・タンブラー回収キャンペーン内容（左）、数量限定マグボトル（右）

当社ブースでは、昨年に引き続き、セラミック加工を施した京セラ製CERAMUGボトルと、無加工ステンレスボトルとのコーヒーの飲み比べを実施します。コーヒー本来の風味が長時間持続すると好評のCERAMUGボトルでの味と風味の違いをご体験ください。

また、イベント会場限定で、不要になったマグボトル・タンブラー※1のリサイクルキャンペーンを実施いたします※2。メーカーを問わず無料回収いたしますので、是非この機会にお客様で不要になったマグボトル・タンブラーをご持参ください。

その他、数量限定デザインのマグボトル※3や新発売のボトルストラップの販売、スペシャルゲストによるこだわりのコーヒーを解説付きで試飲いただけるイベントも開催いたします。

※「CERAMUG」は京セラ株式会社の登録商標です。

※1 回収対象となるマグボトル・タンブラーは金属製のみで、プラスチック製は対象外となります。

※2 不要のマグボトル・タンブラーをご持参のお客様に限り、その場で新たに京セラ製品をご購入された場合、10％OFFでご購入いただけます。

※3 数量限定デザインのマグボトルは、SCAJ 2025ブースでの販売のほか、京セラキッチンオンラインストア（https://kyocera-kitchen.com/）でも販売します。

■SCAJ 2025概要

■当社ブースイベント詳細はこちら

https://kyocera-kitchen.com/blogs/news/250817