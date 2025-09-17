大好評の「とろける玄米」「とろける白米」に、離乳食・外出に便利な【40gサイズ】が新登場！

株式会社NEWGREEN

株式会社NEWGREEN（本社：東京都小金井市、代表取締役CEO 山中大介、代表取締役COO 中條大希）は、有機米加工食品「とろける玄米」「とろける白米」に、お客様からの強いご要望にお応えし、待望の40gサイズを2025年9月16日（火）より全国3000店舗以上で順次展開いたします。これにより、2024年5月の120gサイズ発売以来、多くのお客様にご愛用いただいてきた本製品が、より手軽に、多様なシーンでご利用いただけるようになります。

株式会社NEWGREENの「とろける玄米」「とろける白米」は、2024年の120gサイズ発売以来、多くのお客様から大変ご好評をいただき、現在では全国500店舗以上 にまで販路を拡大しています。この度、「もっと少量で使い切りたい」「お試しで使いたい」といったお客様からの温かいご要望にお応えし、持ち運びに便利な40gサイズを、2025年9月16日（火）に新発売いたします。

【とろける玄米/とろける白米、120gについて】

2024年5月1日（水）に発売を開始した120gサイズは、「安心でおいしい有機米を、子どもからシニアまで忙しい人でも手軽に食べてほしい」という思いから生まれました。自社ECのプレオープン初日には予想の7倍以上もの売上を記録するほど、大きな反響を呼び、現在ではベビー専門店、ドラッグストア、自然食品専門店など、幅広い販路で全国500店舗以上に拡大し、多くのお客様に支持されています。

【40g新発売の背景】

既存の120gサイズをご利用のお客様からは、「離乳食に使うのでもう少し少量で使い切りたい」「お出かけに持っていける小さいサイズが欲しい」「まずは気軽に試してみたい」といった、特に子育て中のママ・パパからのお声が多数寄せられました。これらのご要望にお応えするため、コンパクトで使い切りやすい40gサイズを開発、発売に至りました。

【とろける玄米/とろける白米の特徴】

「とろける玄米」「とろける白米」は、日本国内で生産されているお米のわずか約0.1%の希少な国産有機米を100％使用したライスパフです。特殊な加工により、お湯や水と混ぜるだけでわずか10秒でとろとろのおかゆが完成する「10秒おかゆ」を実現。有機JAS認証を取得しており、「簡単」「安心」「時短」な健康ごはんを提供しています。

・ 「５つのフリー」で徹底した安心品質

◦ 化学肥料・農薬不使用の国産有機米100％

◦ 残留農薬、放射性物質、重金属不検出

◦酸化防止剤 ・香料・着色料・砂糖・食塩・油不使用

◦ 28品目アレルゲンフリー

◦ グルテンフリー

・ 多様なシーンで活躍

水分量で柔らかさを調整できるため、生後5ヶ月頃からの離乳食（白米）、生後6ヶ月以降の赤ちゃん（玄米）、シニアの介護食、健康志向の大人、非常食やローリングストックにも最適です。

・ 管理栄養士からも高評価

総合病院勤務の管理栄養士の試食では、「おいしい」91%、「食べやすい」81%と高い満足度を得ており、離乳食、咀嚼力や嚥下力の弱い方、食事量の少ない方の栄養補給に適していると評価されています。

・ アレンジも自由自在

調味料不使用のプレーンタイプなので、和洋を問わず、シリアル風、カレー、サラダのトッピング、手作りおやつなど、お好みの味付けで多彩なアレンジが楽しめます。

【とろける玄米/とろける白米を購入できるお店】

40gサイズは2025年9月16日の発売開始。すでに多数の店舗で採用が決定しており、ベビー専門店やドラッグストアを中心に、全国3000店舗以上での展開を予定しています。今後、さらに多くのお店でお手に取っていただけるよう、販売網を広げてまいります。

※販売開始時期や取り扱い状況は店舗によって異なります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153517/table/4_1_a3c61cc23b4eabdb92bdde7d93b08db9.jpg?v=202509170228 ]