『ShapeHero Factory』本日17日Steamにて正式リリース！さらに明日18日にはNintendo Switchダウンロード版なども一斉解禁！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、日本時間2025年9月17日（水）から『ShapeHero Factory（シェイプヒーローファクトリー）』の正式版を発売することをお知らせいたします。
日本時間の9月17日（水）16:00から『ShapeHero Factory』の正式版を発売いたします。アーリーアクセス期間中にトップセラーとなり、さらに10万件以上のSteamウィッシュリストを獲得した『ShapeHero Factory』は、Steamにて本日よりついに発売開始いたします。さらに、9月18日（木）にはNintendo Switchダウンロード版やSwitch 2のダウンロード版、PlayStation 5でも発売されます。
正式リリーストレーラー：https://youtu.be/xRoicxdmkrE
『ShapeHero Factory』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/shapeherofactory/ja/
各種ストアリンク
Steam：https://store.steampowered.com/app/2389040/ShapeHero_Factory/
Nintendo Switch ダウンロード版：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000100560
Nintendo Switch2 ダウンロード版：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000103740
Play Station 5：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10015319
『ShapeHero Factory』待望の正式リリース開始！
アーリーアクセス期間中に数多くのアップデートや季節限定イベント、そしてDiscordコミュニティの声を反映した『ShapeHero Factory』が、いよいよ本日より正式リリースが開始いたします。本作は「工場ビルド」「ローグライト」「タワーディフェンス」といったゲームジャンルの要素を組み合わせ、〇・△・□といった「図形」をモチーフにしたヒーローを大量生産し、インクから生まれた敵モンスターとの戦いに送り出す、独創的な体験を提供します。飛び出す絵本のようなビジュアルと、何度でも楽しめるゲームプレイを特徴とする本作は、プレイヤーの発想次第で自由に試行錯誤し、戦略的なカオスを思う存分楽しめます。
ヒーローたちを量産し、ポータルを守り抜け！
妖精「ミニオン」たちの力を借りながら、手持ちのレシピをもとに○△□といった図形を組み合わせ、魔法使いや勇者、ペガサス、さらには魔法の呪文まで……多彩なヒーローやスペルを生み出し、次々と戦場へと送り出します。プレイごとに問われるのは「工場をどう描き、迫り来る敵にどう立ち向かうか」。プレイヤーは創造力を駆使し、刻一刻と迫る時間とのせめぎ合いに挑むことになります。
・工場×ファンタジー：コンベアやパレット上で図形を組み合わせ、個性的なヒーローを大量生産。
・ローグライト：敵のウェーブを攻略するたびにレシピやレリック、強力なヒーローをアンロック。
・タワーディフェンス：工場で量産したヒーロー達を敵の元に送り出し、インクから生まれた敵や巨大なボスに立ち向かう。
・無限のリプレイ性：後半に進むほど敵の強さが増すステージ、異なるマスターのアンロック、決められた条件の中で勝ち進むチャレンジモードなど、多彩な要素で何度でも楽しめます。
