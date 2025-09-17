【山下大輝の誕生日肉ッキング＃10 supported by animelo・番組レポート】山下大輝の誕生日BBQ肉ッキング！仲良し声優・蒼井翔太＆八代拓と番組史上最多の4品に挑戦

株式会社ドワンゴ

2025年9月8日（月）19時30分から、ニコニコ生放送で配信された「山下大輝の誕生日肉ッキング＃10 supported by animelo」の模様をお届けします。

＜番組レポート＞

「山下大輝の肉ッキング」は、お肉大好き声優の山下大輝が料理好きのお友達声優をゲストに招き、そのゲストに番組オリジナルレシピの肉料理を丹精込めて作ってもらい、それを山下が全力で美味しくいただく“ご褒美番組”です。今回の放送では、声優の蒼井翔太と八代拓がゲストとして登場し、スタジオを飛び出して行われたBBQで盛大に山下の誕生日を祝いました。

まず今回のゲストの蒼井と八代が自己紹介を行うと、蒼井のメガネ姿に視聴者からは「メガネかわいい！」といったコメントが多数寄せられた。リハーサルから一転し真っ暗になったバーベキュー場で、山下は「どこまで映るんだろう？」と1人遠くへ行き、視聴者からはこれに対しても「かわいい」とコメントが寄せられ、山下の無邪気さが際立つ場面でした。また、2月の放送で登場した番組のイメージキャラクターであるウシくん、ブタくん、トリくんの名前が『モーギュスト二世』『ポテトン』『テバスチャン』に決定したことも発表され、会場を盛り上げました。

「八代さんは、料理はするんですか？」という山下の問いに、「あの…知ってますよ」と少しズレた回答をする八代。普段料理をしないことを明かし、「こんな番組に呼んでいただけて嬉しいけどそこだけ不安」と本音を漏らします。それに対して山下は「そういうのも含めて楽しみましょう！」とフォローし、和やかな雰囲気に包まれました。続いて、以前の放送で作ったレシピを再現し、「#肉ッキング」でSNSに投稿されたファンの写真が紹介されると、視聴者からは「飯テロ…」「おいしそう！」といったコメントが殺到しました。

そして、『フェアリーゴッドマザー』こと、レシピ・料理監修の藤岡真理子が登場し、本日のレシピを紹介。今回は「今までで一番多い」という4品に挑戦することとなり、山下の誕生日ゆえの特別さが伺えます。まずはスペアリブの漬け込みからスタート。料理上手の蒼井がレシピの進行を務め、八代がそれに従って料理を進めます。真面目な2人の後ろで山下が陽気に踊り出し、視聴者からは「なんか踊ってる人いるw」とコメントが寄せられました。袋に入れたソースを揉みながら、蒼井と八代がソースを山下に見立てて話しかけるなど、ユーモラスなやり取りを展開。続くタンドリーチキンでも袋を揉んで混ぜる場面があり、山下が「うまく揉めない…」と敢えて苦戦すると、先程から「養成所からモミモミしていた」とボケていた八代が混ぜる係を代わるなど、賑やかに進行していきました。続くカプレーゼも袋を活用したレシピで、山下が「袋ってすごい」と発言するほどでした。

ここで山下が瓶ラムネを取り出すと全員のテンションが急上昇。「せーの！」でラムネを開封し、同時に「誕生日おめでとーう！」と祝福ムードに包まれ、コメントも祝福の言葉で溢れました。八代が山下に「ビー玉をこの窪みに引っ掛けて飲むんです」とラムネの飲み方を教えると、「知らなかった！だからずっと飲めなかったのか！」と驚く山下に現場からも視聴者からも「かわいい」といったコメントが寄せられました。

その後は好きな具材で各々が作った串や、タンを焼くなどバーベキューらしい時間に。タンを投げ入れるように適当に焼く山下に視聴者は「肉と向き合ってww」という切実なコメントも寄せられます。同時にガーリックトーストも焼き進め、おいしそうに頬張る3人でした。

番組後半は本格的に山下の誕生日を祝う時間となり、まずはシャンパンを開けることに。蒼井がしばらく格闘するも中々開栓できず八代に交代します。しかし、八代も悪戦苦闘。「おめでとう！」という掛け声と共に何度も開栓を試みますが、その度に開かずもどかしい時間が流れ、ついに八代が開栓に成功し乾杯しました。そしていよいよ、今回のメインであるスペアリブとタンドリーチキンを焼いていき、豪快に肉を食べていました。

バーベキューもひと段落し、山下の誕生日を祝う企画が始まります。まずは似顔絵プレゼントのコーナー。蒼井と八代がその場で山下の似顔絵を描き披露すると、2人のイラストのクオリティの高さに盛り上がりました。続いては「山下大輝36個の魅力」というコーナー。蒼井と八代が山下の魅力を交互に挙げていきます。「かわいい」「かっこいい」といった王道から、蒼井は「番組のディレクターがかっこいい」、八代は「ジャンプした時のシルエットが綺麗」など、ユニークな視点での魅力も飛び出しました。しかし、あと10個を残したところでタイムアップの鐘が鳴り響き、惜しまれつつコーナーは終了。

最後の企画は「36秒のラブソング」。スペシャルゲストと称して登場したのはなんとダミーヘッドマイクです。2人が即興で山下へのラブソングを歌い、山下はヘッドフォンでそれを聴きます。まず、蒼井は左耳だけを攻めるように囁くような声で歌い、山下が悶える場面も。続く八代は左右に動きながら収録し視聴者から「ダミヘの使い方上手！」とコメントが寄せられます。しかし八代の歌はだんだんホラー調になっていき、笑いを誘いました。そして、最後に2人一緒に左右からバースデーソングを歌うと、フェアリーゴッドマザーこと藤岡が作った特製肉ケーキが登場。肉ケーキを食べながらコメントする山下を見て、蒼井が思わず涙する場面もありました。

以上で番組は終了して画面が切り替わり、エンディングのBGMへ。もう終わりかと思われたその時、なんと視聴者へのサプライズで山下からのダミヘ収録音声が流れました。「今日は本当に幸せな時間だったよ」と始まり、「これからも仲良くしてね。おやすみ～」と締めくくりました。視聴者想いの山下からの温かいサプライズにコメントは大きく盛り上がり、今度こそ番組が終了しました。

┃山下大輝の誕生日肉ッキング＃10 supported by animelo 番組概要

■日時：2025年9月8日（月）19時30分～22時00分

■出演者：山下大輝（MC）、蒼井翔太、八代拓（ゲスト）

■レシピ監修：藤岡真理子（料理家）

■視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348528093 （前半は視聴無料）

■タイムシフト期間：2025年10月9日（木）23時59分まで

┃ニコニコチャンネル「animelo+」概要

「animelo+」は声優・アニソンアーティストのコンテンツを専門に配信する、ニコニコ内のチャンネルです。人気声優・アーティストのライブ映像配信や特番生放送、「Animelo Summer Live」の関連動画をお届けします。「animelo+」会員は、会員限定の生放送視聴や番組の見逃し視聴、プレゼント企画など特典が満載！

・animelo+チャンネル：https://site.nicovideo.jp/animelo-plus/

・animelo+公式X：https://twitter.com/animelo_staff