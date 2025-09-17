萩原利久×河合優実×大九明子(脚本・監督)×ジャルジャル・福徳秀介(原作)『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』2025年12月17日(水) Blu-ray&DVD 発売決定
2025年4月に全国公開された、ジャルジャル・福徳秀介による原作小説を映画化した「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」のBlu-ray＆DVDの発売が2025年12月17日(水)に決定しました。
監督は、『勝手にふるえてろ』『私をくいとめて』などで知られる大九明子。リアルな人物描写に定評のある大九監督が、初めて“男性主人公の恋”に挑む意欲作です。
また、主演の冴えない大学生・小西徹役には『美しい彼』で人気の萩原利久、ヒロイン桜田花を『不適切にもほどがある！』で注目を集めた河合優実が演じます。共演には伊東蒼、黒崎煌代と、実力派若手俳優が勢ぞろい。物語のキーとなる楽曲には、スピッツ「初恋クレイジー」が印象的に登場。原作者・福徳の母校である関西大学の全面協力のもと、青春のきらめきと切なさを瑞々しく描き出します。
そして、Blu-rayスペシャル・エディションには、このBOXでしか見ることができない「萩原利久×大九監督×福徳秀介『ネタバレOK！今日の空が一番好き、ともう言える僕は』」をはじめ、撮影裏の様子や作品の要とも言える萩原、河合、伊東の長セリフのシーンの撮影風景など1時間を超えるメイキングや第37回東京国際映画祭を含む舞台挨拶集などボリューム満点の豪華特典映像を収録。映画をご覧になった方も、再び楽しめる映像を是非ご覧ください。
商品概要
【タイトル】
『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』
【発売日】
2025年12月17日(水)
【発売元】
よしもとミュージック
※クレジット表記：(C)2025「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」製作委員会
※劇場公開：2025年4月25日(金)
≪ストーリー≫
思い描いていた大学生活とはほど遠い、冴えない毎日を送る小西。学内唯一の友人・山根や銭湯のバイト仲間・さっちゃんとは、他愛もないことでふざけあう日々。ある日の授業終わり、お団子頭の桜田の凛々しい姿に目を奪われた。思い切って声をかけると、拍子抜けするほど偶然が重なり急速に意気投合する。会話が尽きない中、「毎日楽しいって思いたい。今日の空が一番好き、って思いたい」と桜田が何気なく口にした言葉が胸に刺さる。その言葉は、奇しくも、半年前に亡くなった大好きな祖母の言葉と同じで、桜田と出会えた喜びにひとり震える。ようやく自分を取り巻く世界を少しだけ愛せそうになった矢先、運命を変える衝撃の出来事が二人を襲うー。
≪キャスト≫
萩原利久
河合優実 伊東蒼 黒崎煌代
安齋肇 浅香航大 松本穂香 ／ 古田 新太
≪スタッフ≫
監督・脚本：大九明子
原作：福徳秀介『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』（小学館刊）
製作幹事：吉本興業 制作プロダクション：ザフール 配給：日活
製作委員会：吉本興業 NTTドコモ・スタジオ＆ライブ 日活 ザフール プロジェクトドーン
収録概要
Blu-ray スペシャル・エディション
タイトル：【今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は Blu-ray スペシャル・エディション】
■規格：Blu-ray2枚組 / COLOR / 16:9 / ビスタサイズ / 5.1ch / バリアフリー日本語字幕 / バリアフリー音声ガイド
■価格：税込\8,580（税抜\7,800）
■品番：YRXN-90201～2
≪収録内容≫
■本編（127分）
■特典映像
・メイキング
・舞台挨拶集
（第37回東京国際映画祭 / プレミア舞台挨拶 / 関西プレミア舞台挨拶 / 公開直前舞台挨拶 / 公開記念舞台挨拶 /
大ヒット御礼舞台挨拶）
・萩原利久×大九監督×福徳秀介
「ネタバレ厳禁！劇場で観たくなるスペシャル」 / 「ネタバレOK！今日の空が一番好き、ともう言える僕は」
・予告編
■封入特典 ブックレット(16P)
Blu-ray スタンダード・エディション
【今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は Blu-ray スタンダード・エディション】
■規格：Blu-ray1枚組 / COLOR / 16:9 / ビスタサイズ / 5.1ch / バリアフリー日本語字幕 / バリアフリー音声ガイド
■価格：税込\5,280（税抜\4,800）
■品番：YRXN-90203
■収録内容：本編（127分）
DVD
【今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は DVD】
■規格：DVD1枚組 / COLOR / 16:9 / ビスタサイズ / 5.1ch / バリアフリー日本語字幕 / バリアフリー音声ガイド
■価格：税込\4,180（税抜\3,800）
■品番：YRBN-91623
■収録内容：本編（127分）
対象店舗先着特典情報
2025年12月17日(水) 発売Blu-ray&DVD 映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』を対象店舗にてご予約(ご購入)いただくと、下記の先着特典をプレゼントいたします！
※特典デザインは追って発表いたします。
※特典の数量には限りがあります。無くなり次第終了とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
※特典の有無に関しますお問い合わせは直接各店舗へご確認ください。
【対象店舗限定特典】
◆Amazon.co.jp
Ｌ判生写真2枚セット
【主演(萩原利久) ソロショット／ヒロイン(河合優実) ソロショット】 (Amazon.co.jp ver.)
◆楽天ブックス
Ｌ判生写真2枚セット
【主演(萩原利久) ソロショット／ヒロイン(河合優実) ソロショット】 (楽天ブックス ver.)
◆対象店舗共通特典
Ｌ判生写真2枚セット
【主演(萩原利久) ソロショット／ヒロイン(河合優実) ソロショット】 (対象店舗共通 ver.)
※対象店舗は後日発表となります。
≪よしもとネットショップ限定！≫
映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』 Blu-ray&DVD
よしもとネットショップ限定で＜映画パンフレット付き＞販売決定！
2025年12月17日(水) 発売Blu-ray&DVD 映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』＜映画パンフレット付き＞が、よしもとネットショップ限定で数量限定販売することが決定しました！
【商品概要】
発売日：2025年12月17日(水)発売
―――――――――――――
今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は Blu-ray スペシャル・エディション＜映画パンフレット付き＞
価格：\9,580(税込)
―――――――――――――
今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は Blu-ray スタンダード・エディション＜映画パンフレット付き＞
価格：\6,280(税込)
―――――――――――――
今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は DVD ＜映画パンフレット付き＞
価格：\5,180(税込)
映画パンフレット
★よしもとネットショップplus 本店
https://shop.yme.yoshimoto.co.jp/shopbrand/ct216/
★よしもとネットショップplus Yahoo!ショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/shop-yoshimoto/movie.html
★よしもとネットショップplus 楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/yoshimoto-shop/c/0000000365/