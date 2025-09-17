『アーネスト・エバンス コレクション 』12月25日（木）発売決定！絶賛予約受付中！

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成、以下:エディア)は、Nintendo Switch、PS4、PS5用ソフト『アーネスト・エバンス コレクション』のパッケージ版を2025年12月25日（木）に発売することを決定し、本日2025年9月17日（水）より予約受付を開始したことをお知らせいたします。

■30年の時を越え、神話は風とともに甦るー

ウルフチームが開発し、日本テレネットが発売した名作アクションゲーム「アーネスト・エバンス」シリーズ。

1991年に1作目が発売された、風の巫女アネットと冒険家アーネスト・エバンスの物語は、今も多くのファンの皆様に愛されております。

ヴァリスに続く、美少女アクションゲームシリーズとして、満を持してウルフチームが開発した「アーネスト・エバンス」シリーズをNintendo Switch、PS4、PS5向けに発売いたします。

■『アーネスト・エバンス コレクション』概要

美少女アクションゲームの金字塔を目指し、ウルフチームが開発した記念すべきシリーズ1作目。ブーメランや風の魔法を駆使して、主人公「アネット」が戦う「エル・ヴィエント」、自称探検家のアーネスト・エバンスが主人公となり、鞭を使って様々なアクションを繰り広げる「アーネスト・エバンス」、ベルトスクロールアクションとなって、多彩な技を繰り広げ、より攻略度が高くなった「アネット再び」のシリーズ3部作をSwitch、PS4、PS5に完全移植。

『アーネスト・エバンス コレクション』パッケージ版は全国のゲームショップや家電量販店、主要オンラインショップなどで好評予約受付中です。

なお、『アーネスト・エバンス コレクション』ダウンロード版及び英語版の詳細につきましては、別途お知らせいたします。

～収録タイトル紹介～

『エル・ヴィエント』（1991年・メガドライブ）

禁酒法時代のアメリカを舞台に、主人公「アネット」が邪神ハスター復活を阻止すべく、マフィアや邪教団との戦いを繰り広げる

『アーネスト・エバンス』（1991年・メガⅭⅮ）

シリーズ2作目だが、時系列は「エル・ヴィエント」の2年前、自称探検家のアーネスト・エバンスが主人公となり、アネットとの出会いなどが描かれる。

『アネット再び』（1993年・メガⅭⅮ）

シリーズ最終作としてヨーロッパ大陸を舞台に、風の巫女アネットが超近代兵装軍「ネグゼシス」と戦う、シリーズ初のベルトスクロールアクションゲーム。

■限定版『アーネスト・エバンス コレクション特装版』について

限定版同梱内容

・ゲームソフト『アーネスト・エバンス コレクション』

・サウンドトラックCD

・「アーネスト・エバンス コレクション」ピンバッジ

・「アーネスト・エバンス コレクション」描き下ろし

アクリルブロック

※画像はすべて制作中のイメージです。予告なく変更になる場合があります。

※サウンドトラックCDは、本作『アーネスト・エバンス コレクション』に収録されている各タイトルからBGMを抜粋して収録したものです。

【 商品概要 】

タイトル：アーネスト・エバンス コレクション

メーカー：株式会社エディア

発売日：2025年12月25日（木）発売予定

ジャンル：アクション

プレー人数：1人

CEROレーティング：審査予定

対応機種：Nintendo Switch、PlayStation4、PlayStation5

希望小売価格：

通常版（パッケージ・DL）：6,800円（税込 7,480円）

限定版『アーネスト・エバンス コレクション特装版』：12,800円（税込 14,080円）

著作権表記 ： (C)Edia Co., Ltd.

■テレネットリバイバル公式サイト

https://www.telenet-revive.com

■テレネットリバイバル公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/telenetrevive

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※“PlayStation”、“PS4”、“PS5”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※セガ・セガロゴとメガドライブは株式会社セガの登録商標または商標です。

※仕様・希望小売価格は予告なしに変更することがあります。掲載画面は実際の表示と異なる場合があります。