【新ライン】10秒に1個※１売れた「ぽかぽかカイロソックス」からコットン100％を使用した《コットンシリーズ》が2025年9月順次ドラッグストアに発売開始
株式会社i.D（本社：東京都港区、代表取締役：堀井昭一）は、累計販売103万足を突破した「ぽかぽかカイロ」シリーズから、新ライン《コットンシリーズ》を2025年9月上旬に発売いたします。また、昨年10秒に１個※１売れた大人気シリーズのカイロソックスもパッケージチェンジし新たに店頭に並びます。
今回登場する《コットンシリーズ》は、コットン100％を採用し、快適な履き心地と確かな発熱効果を両立しました。女性の冷え対策ニーズに応えるアイテムとして、冬の新たな定番を目指します。
※１2024年9月のぽかぽかカイロシリーズ累計出荷ベース
※２ぽかぽかカイロコットンタイツ（綿100%）
■「ぽかぽかカイロ コットンシリーズ」の特長
１.コットン100％使用
肌に直接触れる部分にコットンを採用。敏感肌でも安心して着用可能。
2.最大＋3.3℃※２の発熱効果
吸湿発熱素材を使用し、外気温の低い環境下でも安定した保温性を実現。
3.生活シーンにマッチする快適設計
オフィス・外出・就寝時など、多様なライフスタイルに対応。
4.デザイン性と機能性の両立
シンプルかつファッションに取り入れやすいカラー展開。
■アンバサダー起用：MEGUMIさん
本商品のアンバサダーには、
タレント・MEGUMIさんを起用。
「カイロソックス、カイロハラマキに出会って欠かせないアイテムになっています。家の中でもそうだし、移動が多いので年がら年中大好きで本当にお世話になってます。」（MEGUMIさんコメント）
■商品詳細
商品名：ぽかぽかカイロコットンソックスGRAY
価格：990円（税込）
サイズ:23-25cm
商品名：ぽかぽかカイロコットンソックスBLACK
価格：990円（税込）
サイズ23-25cm
商品名：ぽかぽかカイロコットンタイツ＜綿100%＞
価格：2178円（税込）
サイズ：（M-L/L-LL）
商品名：ぽかぽかカイロコットンタイツ＜綿混＞
価格：1650円（税込）
サイズ：（M-L/L-LL）
商品名：ぽかぽかカイロコットンハラマキ
発売日：2025年9月上旬
価格：1760円（税込)
サイズ：FREE ウエスト64-80cm
色：PINK BEIGE
商品名：ぽかぽかカイロコットンハラマキ
発売日：2025年9月上旬
価格：1760円（税込）
サイズ：FREE ウエスト64-80cm
色：BLACK
■販売場所：全国バラエティショップ、ドラッグストア、公式ECサイトにて発売
■公式Instagram：@kairo.socks
https://www.instagram.com/kairo.socks?igsh=aHNremtydzRqZWJ6
【株式会社i.D】
あなたが”いま欲しいモノ”を作りたい
たった一つの私たちの商品が、誰かの人生を少しだけ豊かにする
そう願ってるから、本気でモノづくりに向き合える。
■URL：https://idtokyo.co.jp/
■お問い合わせURL
：https://www.id-official.com/pages/contact