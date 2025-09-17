ケンタッキーフライドチキン公式モバイルアプリと初のコラボとなるライブコマースイベント！『推し活はKFCでアゲてけ！KFC LOVERS決定戦』の開催が決定

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社（社長：遠藤 久、本社：神奈川県横浜市）が展開するケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）公式モバイルアプリと初のコラボレーションとなるライブコマースイベント、『推し活はKFCでアゲてけ！KFC LOVERS決定戦』を、2025年9月18日（木）から9月22日（月）にかけて第1弾を開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

本イベントでは、「17LIVE」で活躍する認証ライバー（ライブ配信者）が、広く国民に愛されるKFCの魅力やイチオシ商品のほか、ライブ配信と相性抜群のKFC公式モバイルアプリの利便性を、配信を通じてリスナー（ライブ配信視聴者）に訴求し、KFC公式アプリのダウンロードを促進するライブコマースイベントとなります。

今回実施する『推し活はKFCでアゲてけ！KFC LOVERS決定戦』では、参加ライバーの配信画面上に表示されるバナーからKFC公式モバイルアプリのダウンロードを行うことができ、期間中にカウントされるKFC公式モバイルアプリのダウンロード数に応じて、総合ランキング1位に輝いたライバーに「KFC LOVERS（KFCラバーズ）」の称号が与えられるほか、イベント各期間での上位入賞者には限定クーポンへの掲出権、縦型動画広告の出演権を贈呈します。

「17LIVE」では、自宅でライブ配信を毎日数時間以上行っているライバーが大半を占めており、多くのリスナーの方もゆったりしたアットホームな雰囲気で配信を楽しんでいます。KFC公式モバイルアプリを通じて、デリバリーの手配も簡単にできることから、ライブ配信や推し活とのシナジーは高いものと見ており、今後継続して同様のスタイルによるイベントの開催が決定しています。第2弾は2025年10月2日（木）～10月6日（月）、第3弾は10月16日（木）～10月20日（月）の実施を予定しており、各期間のイベントランキング上位1名のライバーがKFC公式モバイルアプリ内のクーポン掲載権を、上位2名が縦型動画広告の出演権を獲得します。さらに3回のイベントを通じた総合ランキングも集計する予定で、見事ランキング1位に輝いたライバーに「KFC LOVERS（KFCラバーズ）」の称号が与えられます。

また、第3弾のイベント終了後には公式ライブ配信の実施も予定しており、「17LIVE」のプロライバーが出演し総合ランキングにおいて上位入賞したライバーを発表するほか、一連のイベントの振り返り企画トークなどをお届けいたします。

今後も「17LIVE」は、今回のKFCのように高い認知度と人気を有するブランドや企業とのコラボレーションを通じて、夢や目標を掲げて活動するイチナナライバーを後押しするための機会を創出してまいります。

KFCと「17LIVE」が初めてコラボレーションのうえ開催するライブコマースイベントに、ぜひご注目ください。

本イベントの概要は、以下の通りです。

■イベント名称：

『推し活はKFCでアゲてけ！KFC LOVERS決定戦』

■期間：

第1弾： 2025年9月18日（木）～9月22日（月）

第2弾： 2025年10月2日（木）～10月6日（月）

第3弾： 2025年10月16日（木）～10月20日（月）

■本イベント専用ウェブサイト（9月17日公開予定）

https://jp.17.live/kfc/

※イベントに参加するライバー情報やキャンペーンおよびプライズの詳細などに関しては、上記HPをご確認ください。

■配信スケジュールについて：

上記の期間中に対象のライバーが任意で配信を行います。タイムラインなどをご確認ください。

■プライズについて：

・KFC公式モバイルアプリ内クーポン掲載権（各期間のイベントランキング上位1名）

・縦型動画広告の出演権（各期間のイベントランキング上位2名）

・「KFC LOVERS」就任（総合ランキング上位1名）

■注意事項

・PCからの視聴では、ライブ配信中画面上のバナーが表示されませんので、本イベント経由でKFC公式モバイルアプリにご登録されたい場合は、スマホ版「17LIVE」アプリ、もしくはキャンペーンウェブサイトよりご登録ください。

・配信を担当するライバーやイベント内容については、事情により変更となる可能性があります。

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw