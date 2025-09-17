シンプルデスクとサブデスクを組み合わせたL字デスク14サイズと、コの字型デスク9サイズを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、シンプルデスクとサブデスクを組み合わせたコーナーを有効活用できるL字デスク「102-DESKF003-7SETシリーズ」と、コの字デスク「102-DESKF003-7SET2シリーズ」を同時に発売しました。

おすすめポイント

- 広さと自由を両立！2タイプのL字デスク同時発売- 高耐久フレームとメラミン化粧板で安心・清潔- モニタアーム対応で多様なワークスタイルに対応

掲載ページ

L字デスク シンプルデスク 幅100cm/120cm/140cm/160cm/180cm 奥行120cm/150cm モニタアーム対応

型番：102-DESKF003-7SETシリーズ 販売価格：12,545～18,909円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemAttr/102-DESKF003-7SET

コの字デスク シンプルデスク DTMデスク 幅140cm/160cm/180cm 奥行120cm/150cm モニタアーム対応

型番：102-DESKF003-7SETシリーズ 販売価格：18,909～23,455円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemAttr/102-DESKF003-7SET2

■2タイプのデスクを同時発売

今回登場するのは、作業効率を高めるコの字デスクとL字デスクの2タイプ。コの字デスクは足元が広く使えるフレームレス設計、L字デスクはコーナーを活かした空間効率が特長です。どちらもシンプルで美しいデザインと高い機能性を備え、在宅ワークからオフィスまで幅広く活躍します。

■L字デスクで作業スペースを拡大

「102-DESKF003-7SET」は、部屋の角を活用できるL字型。幅100～180cmから選べるサイズ展開で、限られた空間でも広い作業エリアを確保できます。補強フレームやアジャスター付きで安定性も抜群。資料作業やデュアルモニタ環境にも対応し、効率的なワークスペースを実現します。

■コの字デスクでゆったり快適

「102-DESKF003-7SET2」は、シンプルデスクとサブデスクを組み合わせたコの字型。足元にフレームがなく、椅子の動きもスムーズ。耐荷重50kgの強度を備え、PCやプリンタを安心して設置できます。フレームはスチール製で、マグネット式アクセサリも装着可能。シンプルながら快適さを追求した設計です。

■両モデル共通の安心設計

どちらのデスクも高強度のメラミン化粧板を採用し、傷や汚れに強く清潔を保てます。バックフレームと補強バーにより横揺れやたわみを抑制。さらにモニタアーム対応の補強プレートも用意されており、多様なワークスタイルに合わせたカスタマイズが可能です。長く安心して使用できる仕様です。

■自宅からオフィスまで幅広く活躍

シンプルかつ機能的な設計で、自宅でのリモートワーク、オフィスの導入、学習スペースの確保など、用途を選びません。カラー展開もホワイト・ブラック・ブラウンなどインテリアに馴染むバリエーションを用意。機能性とデザイン性を兼ね備えた両モデルは、多様な働き方や学び方にフィットします。

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。