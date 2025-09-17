10/24・25「裾野市地域イノベーションキックオフイベント」開催～静岡県知事 鈴木康友氏を迎え、裾野市で地域イノベーション始動～

一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会

静岡県裾野市が主催、一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会（代表理事：篠原 豊、本社：静岡県浜松市、以下 SVSA）が運営で、2025年10月24日（金）・25日（土）の2日間にわたり「裾野市地域イノベーションキックオフイベント」を開催いたします。

本イベントには 静岡県知事・鈴木康友氏をはじめ、行政、産業界、起業家のリーダーたちが登壇。裾野市の豊かな地域資源を活かし、スタートアップや金融機関、地場事業者など多様なプレイヤーが交わることで、地域経済の活性化、新産業の創出、人材・知の流入促進を目的としています。SVSAは本イベントを契機に、裾野市の強みを全国に発信し、地域活性化や産業振興につなげてまいります。

■日時・会場

＜1日目＞ 2025年10月24日（金）12:35～20:35

会場：裾野市生涯学習センター

＜2日目＞ 2025年10月25日（土）9:00～12:00

会場：裾野市役所

※終了後、希望者向けオプショナルツアー（サーマルクライムスタジオ富士）を実施

■プログラム内容

1日目は、市外参加者向けの市内視察から始まり、午後には「裾野市地域イノベーション戦略」の発表や、スタートアップ戦略・地場産業のアップデート・起業家育成をテーマとしたトークセッションを実施します。

この戦略では、裾野市の豊かな自然環境や産業基盤、交通利便性といった地域資源を最大限に活かし、新しい産業の創出や地域経済の活性化を推進するとともに、スタートアップ・地場企業・行政・金融機関の連携強化や人材育成を通じて、持続可能な成長を実現することを目指しています。

夕方にはネットワーキングを兼ねた交流会が行われ、地域と多様なプレイヤーが直接つながる機会を提供します。

2日目は、「農業・介護」や「モビリティ・行政DX」をテーマにしたディスカッションを行い、参加者が裾野市の未来を共に考える場となります。終了後は希望者向けにオプショナルツアーも用意されています。

また本イベントには、静岡県知事・鈴木康友氏をはじめ、裾野市長 村田悠氏、裾野副市長 大西千聡氏が登壇します。さらに、伊藤洋一氏、河田亮一氏、川原卓巳氏、斎藤潤一氏など、多彩なリーダーが裾野市に集結し、地域イノベーションの可能性について議論を深めます。

裾野市の強みと全国の知見が交わり、新たな産業やビジネスの可能性に触れることができます。行政・企業・起業家が一堂に集結することで、地域イノベーションの最前線を共有し、将来につながるネットワークを築く場を提供します。未来を切り拓く議論と交流の場に、ぜひご参加ください。

▼お申込みはこちらから

https://susono-innovation-kickoff25.peatix.com(https://susono-innovation-kickoff25.peatix.com)

■静岡ベンチャースタートアップ協会 とは

静岡ベンチャースタートアップ協会は、静岡県内のスタートアップ企業やベンチャー企業の支援を通じて、地域経済の活性化を目指す団体です。支援プログラムの実施や資金調達支援、事業開発のサポート、ネットワーキングイベントの開催などを行い、地域内外の投資家や支援機関との連携を図っています。さらに、地元の大学や研究機関とも協力し、人材育成や技術支援にも注力しています。また、静岡県全域での連携強化を目的に、新たにスタートアップ事業者や行政、支援者らが参加できるSlack上のオンラインコミュニティ『Shizuoka Startups Community』を立ち上げました。コミュニティを通じて、県内のスタートアップや関係機関がリアルタイムで情報を共有し、協力関係を築きやすくすることを目指しています。そのほかにも各地域での取り組みや課題、成功事例などの情報を共有することで、県全体での相互支援が可能になり、地域経済の発展に貢献することが期待されます。より緊密なネットワークを形成し、引き続き静岡全体での連携とスタートアップエコシステムの活性化を促進していきます。

≪法人概要≫

名 称：一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会(R)（略称：SVSA）

代表理事：篠原 豊

所 在 地 ：静岡県浜松市中央区高林一丁目8番43号

静岡支店：静岡県静岡市葵区鷹匠二丁目8番10-35

設 立：2024年4月3日

U R L：https://startup.shizuoka.jp/

「Shizuoka Startups Community」への登録はこちら ：http://shizuoka-startups.slack.com

■問い合わせ先

一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会

〔E-mail〕お問い合わせ窓口：info@startup.shizuoka.jp