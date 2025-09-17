千葉東急会主催　初秋の風吹く勝浦で映画観賞会「夕涼みシアター in TOKYU」開催

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

2025 年 9 月 20 日（土）、千葉東急会（会長：栗山 高幸）主催の野外シネマイベント「夕涼みシアター」を、東急リゾートタウン勝浦（千葉県勝浦市、統括総支配人：稲見 克美）タウン内勝浦サニーパークにて開催することをお知らせします。

また同日 15 時からはご家族やお仲間でお楽しみいただけるイベントも開催し、勝浦の魅力を味わうキッチンカーや勝浦プレーパークによるキッズ向けコンテンツが登場します。

■「夕涼みシアター in TOKYU」について

東急会は人々の暮らしに潤いと豊かさをもたらし、さらには持続可能な社会を実現するため教育、環境、文化を軸とした社会貢献活動を続けており、現在国内 23 地区と海外 4 地区（東急グループ 97 社が参画）で地域に根差した活動をしています。

「夕涼みシアター in TOKYU」は、イベントを通じて地域の方々に交流の場を提供したいという思いから生まれ、千葉県の地元で活躍するグループが多数参加いたします。今回はシアター上映前のゲストステージイベントとして、国際的なチアリーディング大会である「The Summit 2025 U-16 Level2」の世界大会で優勝した「外房チアリーディングクラブ」や、ポリネシアン＆ファイヤーパフォーマンスチーム『Pele Mana』による魅力的ステージも繰り広げられます。

また同日の日中は、勝浦の美しい海を守るために勝浦の未利用魚を活用した「ブルーバーガープロジェクト」*を始めとするキッチンカーの出店や、勝浦プレーパークによるワークショップイベントも開催。勝浦で初秋の風を感じながら、ぜひ自然の中の夕涼みシアターをお楽しみください。

*ブルーバーガープロジェクトに関するプレスリリースはこちらから

詳細を見る :https://www.tokyu-rs.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/08/20250807%E3%80%90TLC%C3%97TRS%C3%97%E5%8B%9D%E6%B5%A6%E5%B8%82%E3%80%91%E5%8B%9D%E6%B5%A6%E8%97%BB%E5%A0%B4%E5%86%8D%E7%94%9F%E6%B4%BB%E5%8B%95.pdf

「夕涼みシアター in TOKYU」概要

【開催日】2025 年 ９ 月 20 日（土）

【場 所】東急リゾートタウン勝浦 勝浦東急サニーパーク

【時 間】

15：00頃～ 勝浦プレーパーク

#推し活 キッチンカー

ブルーバーガープロジェクト

16：50頃～ パフォーマンス部門

18：10～ 夕涼みシアター 上映開始

上映作品『ボス・ベイビー ファミリーミッション』

【入場料】無料

【公式サイト】https://www.tokyu-resorttown-katsuura.com/

※雨天中止。ご案内はHPに掲載いたします。

※観覧用にアウトドアチェアやレジャーシート等をご持参ください。

■「東急リゾートタウン勝浦」概要

勝浦ブルーバーガー（植食性魚類を活用したフィッシュバーガー）イメージ

夏は涼しく冬は温暖な南房総にあり、一年中快適な気候の中ゴルフやテニスなどのアクティビティを楽しむことができる「東急リゾートタウン勝浦」。

タウン内には全室オーシャンビューのホテルや別荘・ヴィラなどの施設もございます。タウンの緑豊かな自然の中でアクティブに過ごし、ホテルのレストランで山海の幸を味わったり温泉で癒されたり、勝浦の魅力を余すことなく体感しながら、特別で心潤う時間をお過ごしいただけます。

所 在 地：〒299-5243 千葉県勝浦市鵜原 2210-64

アクセス：車｜市原鶴舞 IC から約 31 km

市原 IC から約 56 km

電車・バス｜JR 外房線「勝浦駅」からタウンバス定期便（予約不要／無料）で約 15 分

付帯施設：勝浦東急サニーパーク、勝浦東急ゴルフコース、ホテルハーヴェスト勝浦

公式サイト：https://www.tokyu-resorttown-katsuura.com/

■私たちが提供する「体感型サステナブルリゾート」

東急不動産・東急リゾーツ＆ステイ・東急リゾートの 3 社は「体感型サステナブルリゾート」として、3 つのテーマ「体験」・「地域」・「環境」に基づいた、楽しみながら地球や地域に優しく過ごせるサステナブルな空間や体験・活動を、施設を訪れるお客様やステークホルダーの皆様へ提供していきます。

「体感型サステナブルリゾート」のコンセプトや、当社リゾート施設で提供している環境体験を紹介する WEB サイトはこちらから

ENJOY！GREEN GUIDE URL｜https://www.tokyu-green-resort.com/