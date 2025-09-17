こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【HRサミット2025 ONLINE登壇報告】障害者雇用の「今」と「これから」について人事担当者に向けて講演
障害者の就労支援を中心にソーシャルビジネスを展開する株式会社ゼネラルパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：進藤均）は、9月4日（木）に開催されたHRサミット2025 ONLINEにて、「法定雇用率アップ直前！障害者雇用の『今』と『これから』～現状を突破するための課題解決の鍵～」と題した講演を実施しました。
■講演背景・目的
2026年7月に法定雇用率が2.7％へ引き上げられる中、これまで障害者雇用が上手くいっていた大手企業においても、新たな課題に直面している状況を受け、未来を見据えた障害者雇用の在り方について講演いたしました。
現在の障害者雇用市場では、身体障害者の応募減少と精神障害者採用の増加というトレンドの変化により、企業様から「業務がない」「定着しない」「人材がいない」といった従来の課題に加え、精神障害者の受け入れや業務創出に関する新たなご相談が増加しています。
そうしたニーズを受けて、当社では企業様が抱える課題に対する具体的な解決策の提示と、新しい時代の障害者雇用のあり方を示すことが重要であると考え、今回の講演を実施することにいたしました。
■講演内容
当社事業サポートグループシニアマネージャーの斎藤雅邦が登壇し、以下の内容について具体的な事例を交えて解説いたしました：
①障害者雇用の現状と市況感
・大手企業が直面する現状の課題とその背景
・精神障害者雇用の増加トレンドと企業の対応課題
・求職者の変化と支援体制の現状
②未来志向の障害者雇用
・ステップアップ型雇用の導入例：精神障害者の受け入れを進めるための「慣れ」の仕組み
・福利厚生を活用した社内接点の増加や現場配属の進め方
③業務創出の新たな考え方
・業務切り出しと創出の手法：戦力化に向けたマッチングとゼロからの業務設計
カフェスタッフからのステップアップ型雇用事例
健康経営課題解決を目的としたマッサージルーム設置事例
CSR推進を軸とした障害者アーティスト雇用事例
■参加者の反響
講演後のアンケートでは参加者から高い評価をいただき、以下のようなコメントが寄せられました：
「かなりのノウハウが詰まった内容をわかりやすくご説明いただいた」
「雇用を主軸にではなく、課題解決のための雇用は目から鱗であった」
「ちょうど障がい者雇用に取り組み始めるタイミングだったので、たくさんの気づきを得ることができた」
「厚労省発表の内容について再確認できたので、今後自社グループに向けて発信する材料を得ることができた」
■今後の展開
当社では、今後も企業様の障害者雇用における課題解決をサポートするため、セミナーやコンサルティングサービスの提供を継続してまいります。
【登壇者プロフィール】
ゼネラルパートナーズ 事業サポートグループ シニアマネージャー
斎藤 雅邦（さいとう まさくに）
株式会社ゼネラルパートナーズ 事業サポートグループ シニアマネージャー
商社で法人向けソリューション営業に従事した後、株式会社ゼネラルパートナーズ入社。採用コンサルティング業務に従事した後、2016年よりコンサルティング活動の一環として300社以上の法人向けセミナーを開催。現在も啓蒙研修のほか、採用準備段階から雇用後のあらゆるフェーズのクライアントのお悩みに応える。
▼斎藤雅邦のストーリー もっと社会で活躍できる──障がい者が持つ可能性を軸に描くソーシャルビジネスの未来https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories/50032
≪株式会社ゼネラルパートナーズについて≫
障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は5,000人以上に及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。
会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ
本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
代表者：代表取締役社長 進藤 均
設立日 ：2003年 4月
URL：http://www.generalpartners.co.jp/
業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など
＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！
https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories
本件に関するお問合わせ先
■本講演に関するお問い合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ コンタクトセンター セミナー事務局 担当：實島（みしま）
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
【Mail】contact_center@generalpartners.co.jp
【Web】https://www.atgp.jp/employer
■メディアの方のお問い合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ 担当：広報室 戸田
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
【Mail】media-pr@generalpartners.co.jp
【TEL】080-3004-6108（受付時間：平日10:00-17:00）
