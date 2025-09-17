¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥ë¥ª¥Ö¡¦¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢ºùÈþÎÓÂç³ØÂÎ°é²ñ¥µ¥Ã¥«ーÉô¤Ê¤É3Âç³Ø4Éô³è¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë
－Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¼ã¤¤¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¡¢¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò»º³ØÏ¢·È¤Ç»Ù±ç－
·úÀß¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥ë¥ª¥Ö¡¦¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ ¸¬¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤ËºùÈþÎÓÂç³ØÂÎ°é²ñ¥µ¥Ã¥«ーÉô¡¢ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³ØÂÎ°é²ñ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ëÉô¡¦ÂÎ°é²ñ¥é¥¯¥í¥¹Éô½÷»Ò¡¢¶ðß·Âç³ØÂÎ°é²ñ½à¹Å¼°ÌîµåÉô¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¾å¤«¤é½ç¤Ë¡¢ºùÈþÎÓÂç³ØÂÎ°é²ñ¥µ¥Ã¥«ーÉô¡¢ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³ØÂÎ°é²ñ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ëÉô¡¢ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³ØÂÎ°é²ñ¥é¥¯¥í¥¹Éô½÷»Ò¡¢¶ðß·Âç³ØÂÎ°é²ñ½à¹Å¼°ÌîµåÉô¡Ê¥¦¥£¥ë¥ª¥Ö¡¦¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óËÜ¼Ò¤Ë¤Æ¡Ë
=========================================================
¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤ÎÇØ·Ê
=========================================================
¥¦¥£¥ë¥ª¥Ö¡¦¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡ØChance-Making Company¡Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë¡Ù¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤ÎÆ¯¤¯µ¡²ñ¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤³¤Î4·î¤è¤ê¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤ËÀï¤¦Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÇÆ¯¤¯¹ñÆâ³°¤Î¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ì´¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ØÌ´»Ù±çÀ©ÅÙ*¡Ù¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÂç³ØÉô³èÆ°¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡ÖÌ´¤òÄÉ¤¦¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ë»ÑÀª¡×¤ò¼Ò³°¤Ø¤â³ÈÄ¥¤·¡¢¾Íè¤Î¼Ò²ñ¤òÃ´¤¦³ØÀ¸¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¿Íºà°éÀ®¤ËÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢Îý½¬¤Ø¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤äÂç²ñ¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê»²²Ã¤òÂ¥¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î¥¹¥¥ë¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢³ØÀ¸¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¢³è¥»¥ß¥Êー¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤Ê¤É¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡öÌ´»Ù±çÀ©ÅÙ¡§https://willgroup.co.jp/sustainability/social/humanresources/#humanresources06
=========================================================
ºùÈþÎÓÂç³ØÂÎ°é²ñ¥µ¥Ã¥«ーÉô
=========================================================
ºùÈþÎÓÂç³ØÂÎ°é²ñ¥µ¥Ã¥«ーÉô¤Ï¡¢1984Ç¯¤ËÁÏÉô¤·Éô°÷¿ô¤Ï60Ì¾¤ÎÂÎ°é²ñ¥µ¥Ã¥«ーÉô¤Ç¡¢¡Ö¿´¤Ë»Ä¤ë¥µ¥Ã¥«ー¤ò¡¢¿´¤òÆ°¤«¤¹¥µ¥Ã¥«ー¤ò¡×¤òÍýÇ°¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«ー¥êー¥°»²Æþ¤òÌÜÉ¸¤ËÆü¡¹³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025¥·ー¥º¥ó¤«¤é¿·¤¿¤Ë»ØÆ³¼Ô¤ò·Þ¤¨¡Ö¿·À¸ºùÈþÎÓÂç³ØÂÎ°é²ñ¥µ¥Ã¥«ーÉô¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏºùÈþÎÓÂç³ØÂÎ°é²ñ¥µ¥Ã¥«ーÉô¤È¤·¤Æ¤â½é¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
=========================================================
ºùÈþÎÓÂç³ØÂÎ°é²ñ¥µ¥Ã¥«ーÉôÂ¼ß· ÉÞÏ©ÍºÁí´ÆÆÄ¡¢¾¾°æ Ä¾´ÆÆÄ ¥á¥Ã¥»ー¥¸
=========================================================
º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¥µ¥Ã¥«ーÉô½é¤Î£±Éô¥êー¥°»²Æþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëè»î¹çÁ´ÎÏ¤Ç¿´¤òÆ°¤«¤¹»î¹ç¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥Áー¥à°ì´Ý¤ÇÀï¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
=========================================================
ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³ØÂÎ°é²ñ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ëÉô
=========================================================
ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³ØÂÎ°é²ñ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ëÉô¡ÖSAINTS¡Ê¥»¥¤¥ó¥Ä¡Ë¡×¤Ï¡¢1963Ç¯¤ËÁÏÉô¤µ¤ì¤¿ÅÁÅý¤¢¤ë¥Áー¥à¤Ç¡¢´ØÅì³ØÀ¸¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¤Î1Éô¥êー¥°BIG8¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÎÉô°÷¿ô¤Ï103Ì¾¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏTOP¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÁª¼ê¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆü¡¹¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¤Ï¡ØÆÍÇË¡Ù¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¸Â³¦¡¢¥êー¥°Àï¡¢TOP8¤È¤ÎÊÉ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÉ¸¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨´ØÅì³ØÀ¸¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¤Ï1Éô¾å°Ì¥êー¥°¤ÎÌ¾¾Î¤¬¡ÖTOP8¡×¡¢²¼°Ì¥êー¥°¤¬¡ÖBIG8¡×¤ÇÊÔÀ®¡£
=========================================================
ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³ØÂÎ°é²ñ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ëÉô¡¡´Ý»³ ¹¨´ÆÆÄ ¥á¥Ã¥»ー¥¸
=========================================================
ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³ØÂÎ°é²ñ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ëÉô¤Î´ÆÆÄ·ó¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Î´Ý»³¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÀÉô¤Ï¸½ºß¡¢´ØÅì°ìÉô¥êー¥°¤ÎBIG8¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ÏºÇ¾å°Ì¤ÎTOP8¤Ø¤Î¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÏÌ¤¤ÀÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥á¥¸¥ãー¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÌò³ä¤¬ÌÀ³Î¤ÊÌÌÇò¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¡£À§Èó¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·Äº¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
=========================================================
ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³ØÂÎ°é²ñ¥é¥¯¥í¥¹Éô½÷»Ò
=========================================================
ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³ØÂÎ°é²ñ¥é¥¯¥í¥¹Éô½÷»Ò¤Ï¡¢1989Ç¯¤ËÁÏÉô¤µ¤ì´ØÅì³ØÀ¸¥é¥¯¥í¥¹¥êー¥°1Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÎÉô°÷¿ô¤Ï54Ì¾¤Ç¡¢´ØÅì³ØÀ¸¥é¥¯¥í¥¹¥êー¥°1Éô¤Ç¥êー¥°Àï¾å°Ì4¥Áー¥à¤¬¿Ê½Ð¤Ç¤¤ë·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡ÖFinal4¡×¤Î¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁª¼ê¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆü¡¹¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¡Ø ¡ÈRise As One¡É～¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë～ ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢①¿®Íê¤·¹ç¤¦②¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë③Ä©Àï¤·¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤ºî¤ê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
=========================================================
ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³ØÂÎ°é²ñ¥é¥¯¥í¥¹Éô½÷»Ò¡¡¼ç¾¹â¶¶ ºé¤µ¤ó¥á¥Ã¥»ー¥¸
=========================================================
ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³ØÂÎ°é²ñ¥é¥¯¥í¥¹Éô½÷»Ò ¼ç¾¤Î¹â¶¶¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¥é¥¯¥í¥¹Éô¤Ï¸½ºß¡¢´ØÅì³ØÀ¸¥êー¥°1Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖFinal4¿Ê½Ð¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆü¡¹ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¯¥í¥¹¤ÏÂç³Ø¤«¤é¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ëÉô°÷¤¬Â¿¤¤Ê¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ß¤¤¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸Ä¡¹¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´°÷¤Ç¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë¥Áー¥à¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·Â³¤±¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤ËÎÉ¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
=========================================================
¶ðß·Âç³ØÂÎ°é²ñ½à¹Å¼°ÌîµåÉô
=========================================================
¶ðß·Âç³ØÂÎ°é²ñ½à¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ï¡¢1964Ç¯¤ËÁÏÉô¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢ÅìÅÔÂç³Ø½à¹Å¼°ÌîµåÏ¢ÌÁ3Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éô°÷¤ÏÌó40Ì¾¤Ç¡¢³Ø¶È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ØÅìÅÔ¥êー¥°3ÉôÍ¥¾¡¡¦2Éô¾º³Ê¡Ù¤òÌÜÉ¸¤ËÆü¡¹Îý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Éô°÷¤ÏÌó40Ì¾¤Ç¡¢¾å²¼´Ø·¸¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Ìîµå·Ð¸³¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÌ¤·Ð¸³¼Ô¤â´¿·Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤³ØÀ¸¤¬¶¦¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏÉô60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÀáÌÜ¤òµ¡¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
=========================================================
¶ðß·Âç³ØÂÎ°é²ñ½à¹Å¼°ÌîµåÉô¡¡Ä¹Ã«Àî ÏÂÉ×´ÆÆÄ ¥á¥Ã¥»ー¥¸
=========================================================
¶ðß·Âç³ØÂÎ°é²ñ½à¹Å¼°ÌîµåÉô ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹Ã«Àî¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥ë¥ª¥Ö¡¦¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÍÍ¤è¤ê¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÊÀÉô¤Ï1964Ç¯¤ÎÁÏÉô°ÊÍè¡¢¡Ö³ØÀ¸¼çÂÎ¡×¤Î±¿±Ä¤ò·Ç¤²¡¢½à¹Å¼°Ìîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¤è¤ê¼çÂÎÅª¤ËÉô³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´»Ù±ç¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢Æü¡¹Àº¿Ê¤·¡¢·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦î²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
