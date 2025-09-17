TVアニメ『Summer Pockets』展 展覧会キービジュアル、グッズ情報解禁＆チケット発売開始！

株式会社トキオ・ゲッツ

株式会社トキオ・ゲッツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：小笠原 亨 以下「当社」）は、TVアニメ『Summer Pockets』初の展示イベントを開催いたします。

「パーティー」をテーマとした描き下ろしイラストをはじめ、画コンテ、原画、美術設定など未公開の貴重な素材の数々を、制作陣からのエピソードと合わせて展示いたします。作品を見てくださったファンの方はもちろん、これから作品をご覧いただく方にも、制作過程や制作背景をお楽しみいただきながら、

TVアニメ『Summer Pockets』の世界に存分に浸っていただける内容となっております。

作品の魅力がたっぷり詰まった展示会にぜひ、お越しください！

●展覧会キービジュアル公開

描き下ろしイラストを使用した展覧会のキービジュアルを公開します！

●グッズ情報

本展のためのオリジナルグッズを多数発売します！

※商品の購入は展示入場者のみと制限させていただきます。

●チケット情報

ローソンチケットにて日時指定制の前売券を販売いたします。

・前売券価格：880円（税込）

・販売期間：9月17日（水）12:00～10月10日（金）23:59

・販売ページ：https://l-tike.com/summerpockets-ex/

※なんば会場、博多会場の詳細は後日お知らせします。

・グッズ付き入場券価格：4,400円（税込）

・販売期間：9月17日（水）12:00～10月10日（金）23:59

・販売ページ：https://l-tike.com/summerpockets-ex/

前売券での残数がある場合や、状況に応じて会場にて当日券販売を行います。

・当日券価格：1,100円（税込）

・販売期間：展示会開催時間中

※前売券の販売状況によっては当日券の販売はございません。

※物販エリアの入場にはチケットが必要となります。

※混雑状況に応じて入場を制限する場合がございます。

●開催概要

タイトル：TVアニメ『Summer Pockets』展

日時・会場

１. 2025年10月11日（土）～10月26日（日）（有楽町マルイ 8F スペース3）

開催時間：11:00～19:00

※施設営業時間と異なります

２. 2025年11月29日（土）～12月14日（日）（なんばマルイ 5F イベントスペース）

開催時間：11:00～19:00

※施設営業時間と異なります

３. 2025年12月27日（土）～2026年1月11日（日）（博多マルイ 5F イベントスペース）

開催時間：10:00～19:00

※施設営業時間と異なります

※商品の発売、仕様、イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止となる場合もございます。

イベントの詳細は下記HPと公式Xにて随時更新予定。

【展示会公式HP】

https://gets-oshi.com/pages/summerpockets-exhibition(https://gets-oshi.com/pages/summerpockets-exhibition)

【展示会 公式SNS】

公式X（旧Twitter） https://x.com/samapoke_ex(https://x.com/samapoke_ex)

【展示会 公式Xハッシュタグ】

#サマポケ展

■会社概要■

会社名：株式会社トキオ・ゲッツ

代表取締役：小笠原 亨

創業：1998年3月23日

所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

事業内容：アニメライセンシングプロモーション、アニメ声優イベント、アニメコラボ商品の開発

会社HP：https://tokyogets.com/