ウンコを便器に導け！！　『ウンコテクニカ』パブリッシング決定！開発者からの挑戦状！ 本日9/17（水）よりSteamにてデモ版配信開始！

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、うどんぱ氏開発の2Dアクションゲーム『ウンコテクニカ』のパブリッシャーがPhoenixxに決定したことをお知らせいたします。

これを記念し、本日9月17日（水）よりSteamにて製品版の一部を体験できるデモ版を期間限定で公開いたします。

■『ウンコテクニカ』 デモ版Steamにて 本日より期間限定公開！ 開発者からの“挑戦状”も！

『ウンコテクニカ』は、バンダイナムコスタジオのインディーゲームレーベル「GYAAR Studio」が2023年度に開催した「第2回GYAAR Studioインディーゲームコンテスト」にて佳作を受賞した作品です。

レトロネオン調のグラフィック＆クールなサウンドを堪能しながら 自動走行するウンコをジャンプさせてゴールの便器に導くスタイリッシュウンコアクション。

デモ版では、本作の核心となる「シンプルな操作と奥深いステージ」を気軽に体験いただくことができます。

わずか10分という時間で、手軽に本作の魅力に触れることができます。

さらに、腕自慢のプレイヤー向けに、開発者のうどんぱ氏からの挑戦状として、選りすぐりの特別ステージも用意しました。

ぜひこの機会に、唯一無二の“スタイリッシュウンコアクション”を、ご自身の「腕前」で体験してみてください。

＜実施期間＞

9月17日（水）12:00（正午） ～ 9月29日（月）12:00（正午） [日本時間]

●Steamページはこちら！ウィッシュリスト登録お願いします！

https://store.steampowered.com/app/3101010/_/(https://store.steampowered.com/app/3101010/_/)

■『ウンコテクニカ』 最新プロモーションビデオ公開中

『ウンコテクニカ』の楽しさが分かる最新PVはYouTubeにて公開中です。是非ご覧ください！

https://www.youtube.com/watch?v=ARj7vpk1k88

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ARj7vpk1k88 ]

＜ネオンに彩られた硬派な高難易度2Dアクション『ウンコテクニカ』とは＞

「このゲームには、心を動かすような感動的なストーリーや、心を揺さぶる魅力的なキャラクターといった要素は一切ありません。」

『ウンコテクニカ』は、クールなネオン世界で、自動走行する「ウンコ」をゴールである便器へと導く、硬派な高難易度2Dアクションゲームです。あなたの純粋な「腕前」が試されます。

●究極にシンプルな、究極に奥深いアクション

ゲームの操作は「ジャンプ」のみ。

この単純な操作一つで、150を超えるステージを攻略していくことになります。

しかし、その先に待つのは、あなたの反射神経と集中力を極限まで試す、骨太なアクションです。

何度も失敗し、試行錯誤しながらゴールを目指す、高難易度なプレイがあなたを待っています。

●独創的なギミックが織りなす多彩なステージ

触れると高くジャンプする泡、壊れる足場、トゲの壁、ON/OFFスイッチ……。

ステージが進むにつれて、次々とユニークなギミックが出現します。ステージごとに異なるトラップを乗り越えるには、瞬時の判断力と、パズルを解くような思考が不可欠です。

●集めて、回して、自分だけのウンコをカスタム

ステージで入手できる「UN-COIN」を消費して、ウンコの見た目をカスタマイズできるガチャを回したり、さらなる高難度ステージを解放したりすることができます。

個性豊かなアイテムをすべて集め、コンプリートを目指すやり込み要素も満載です。

●クールなビジュアルとサウンドが彩る世界観

ゲーム全体を彩るレトロフューチャーなネオンカラーのグラフィックと、ゲームプレイに中毒性をもたらすクールなBGMが、唯一無二の“スタイリッシュウンコアクション”を完成させています。

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/260_1_050f3f0d74c93c0db1f834bea12569a8.jpg?v=202509170157 ]

(C)2025 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。

うどんぱ

開発者X：https://x.com/udonpa ＜@udonpa＞

GYAAR Studioインディーゲームコンテスト

公式サイト：https://indie.bandainamcostudios.com/

株式会社Phoenixx

公式サイト：https://phoenixx.ne.jp/

公式X：https://x.com/Phoenixx_Inc ＜@Phoenixx_Inc＞

公式YouTube：https://www.youtube.com/@PhoenixxGames

―――

Creators - Centric

クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

―――