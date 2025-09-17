X¤ÇËü¥Ð¥º¡ª¡¡ÈþÎïºî²è¤ÇÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î·ÝÇ½³¦BL¡Ø¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤ÏÃÏ¹ö¤Þ¤Ç¡Ù2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÂÔË¾¤ÎÃ±¹ÔËÜÂè1´¬È¯Çä¡ª¡¡ÂÓ¤Ë¤Ï¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸½êÂ°VTuber¡¦»Íµ¨Æä¥¢¥¥é»á¤«¤é¤Î¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡¢°Ê²¼ KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥«¥É¥³¥ß¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ø¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤ÏÃÏ¹ö¤Þ¤Ç¡Ù¡ÊÃø¡§»°¥ÄÀ±¤·¤º¤¯¡ËÃ±¹ÔËÜÂè1´¬¤ò2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¯½÷Ì¡²è»ï½Ð¿È¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡¢ÈþÎïºî²è¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ª¡¡Ãø¼Ô½é¤ÎBLºîÉÊ¡ª
Ãø¼Ô¡¦»°¥ÄÀ±¤·¤º¤¯¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷_mitsuboshi429_(https://x.com/_mitsuboshi429_)¡Ë¤Ç¤ÎËÜºî»î¤·ÆÉ¤ßÅê¹Æ¤¬2025Ç¯9·î»þÅÀ¤Ç¡¢1.3Ëü¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ¡£Àµ¼°·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¥¢¥×¥ê¡¦¥«¥É¥³¥ß¤Ç¤Ï2025Ç¯5·î～2025Ç¯8·î¤ÎBL¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢4¥ö·îÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÃ±¹ÔËÜÂè1´¬¤ÎÂÓ¤Ë¤Ï¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸½êÂ°VTuber¡¦»Íµ¨Æä¥¢¥¥é»á¤«¤é¤Î¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
»Íµ¨Æä¥¢¥¥é¤µ¤ó¡Ø¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤ÏÃÏ¹ö¤Þ¤Ç¡Ù¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï´é¤¬Ì¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î!?
·ÝÇ½¤Ë¤¢¤ë¤Þ¤¸¤¡¢²¥¤ë¡¢½³¤ë¡¢¹Ê¤á¤ë¡Ä¡Ä¡ª
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
7¸Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ã¥é¥¯¥ºÃË¡¦¾®¸¤´ÝÍò¡Ê¤³¤¤¤Ì¤Þ¤ë ¤¢¤é¤·¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¦Åß¾ë½ã¡Ê¤Õ¤æ¤·¤í ¤¸¤å¤ó¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡Ä¡Ä
·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î³¬ÃÊ¤òÅÐ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â
½ã¤ÎËÜÀ¤È¡¢¤½¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¤Ë¡¢¥Þ¥ë¤Ï――
¥«¥É¥³¥ß¤Ë¤Æ³Ö½µÅÚÍËÆü¹¹¿·¤Ç¡¢Ï¢ºÜÃæ¡ª
¥«¥É¥³¥ßËÜºî·ÇºÜ¥Úー¥¸ :
https://comic-walker.com/detail/KC_006546_S?episodeType=first
¡ÚÆÃÅµ¾ðÊó¡Û
¡Ê1¡Ë½ñÅ¹¹ØÆþÆÃÅµ
½ñÅ¹¤´¤È¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤â½¼¼Â¡ª
¢£Ìµ½þÆÃÅµ
¡Ú¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÛB6¥µ¥¤¥º4P¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3202010/
¡Ú¥²ー¥Þー¥º¡Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10827078/
¡Ú¥³¥ß¥³¥ß¥¹¥¿¥¸¥ª¡Û4P¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È
https://comicomi-studio.com/goods/detail/208023(https://comicomi-studio.com/goods/detail/208023)
¡Ú¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡ÛÎ¾ÌÌ¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/200012726491/(https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/200012726491/)
¡Ú¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Û¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
https://www.melonbooks.co.jp/fromagee/detail/detail.php?product_id=3209000(https://www.melonbooks.co.jp/fromagee/detail/detail.php?product_id=3209000)
¢£Í½þÆÃÅµ
¡Ú¥³¥ß¥³¥ß¥¹¥¿¥¸¥ª¡Û½ñÀÒ¡õ¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É¡¡
https://comicomi-studio.com/goods/detail/208024(https://comicomi-studio.com/goods/detail/208024)
ÈÎÇä²Á³Ê
½ñÀÒËÜÂÎ²Á³Ê¡§792±ß¡Ê720±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É¡§638±ß¡Ê580±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¹ç·×¡§1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡ÛÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¦ÉÁ¤²¼¤í¤·Æ±¿Í»ï
https://news.toranoana.jp/326739
ÈÎÇä²Á³Ê
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡§1,870±ß¡Ê1,700±ß¡ÜÀÇ¡Ë
Æ±¿Í»ï¡§660±ß¡Ê600±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡Ú¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÛÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÉÕ¤¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇ
https://www.melonbooks.co.jp/fromagee/detail/detail.php?product_id=3208999(https://www.melonbooks.co.jp/fromagee/detail/detail.php?product_id=3208999)
ÈÎÇä²Á³Ê¡§2,662±ß¡Ê2,420±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡Ê2¡ËÅÅ»Ò½ñÀÒÆÃÅµ
¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒÁ´¥¹¥È¥¢¶¦ÄÌ¡¡¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥«¥Ðー¥¤¥é¥¹¥È¥é¥Õ»ñÎÁ
¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢¸ÂÄê¡¡ÈÖ³°ÊÔÌ¡²è
¢¨¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒÁ´¥¹¥È¥¢¶¦ÄÌÈÖ³°ÊÔÌ¡²è¤È¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢¸ÂÄêÈÖ³°ÊÔÌ¡²è¡¢Æó¼ïÎà¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎHPÅù¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
½ñÌ¾¡§¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤ÏÃÏ¹ö¤Þ¤Ç£±
Ãø¼Ô¡§»°¥ÄÀ±¤·¤º¤¯
Äê²Á¡§792±ß¡ÊËÜÂÎ720±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë
È½·¿¡§B6È½
¥Úー¥¸¡§196¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-811621-3
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë ½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸ ¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000327/)
¡ÚÃø¼Ô¾ðÊó¡Û
»°¥ÄÀ±¤·¤º¤¯¡Ê¤ß¤Ä¤Ü¤· ¤·¤º¤¯¡Ë
Âè82²ó¾®³Ø´Û¿·¿Í¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ¤ò¡ØÀÄ½Õ¡ù¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¤Ç¼õ¾Þ¸å¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ª¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£ÈþÃË»Ò¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
½Ð¿ÈÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©
¼ñÌ£¡§²»³Ú´Õ¾Þ¡¦¿¼Ìë¥é¥¸¥ª¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È
X¡§@(https://x.com/_mitsuboshi429_)_mitsuboshi429_(https://x.com/_mitsuboshi429_)
¡Ú¥«¥É¥³¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
https://comic-walker.com/welcome/
¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×¤Ï¡¢KADOKAWA¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤òÌµÎÁ¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖComicWalker¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥¦¥©ー¥«ー¡Ë¡×¤È¤·¤Æ2014Ç¯3·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤È¥µ¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥«¥É¥³¥ß¥¢¥×¥ê¤È¤Ï¡Û
KADOKAWA¤ÎÌ¡²è¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¡²è¥¢¥×¥ê¡£150ºîÉÊ°Ê¾å¤ÎÏ¢ºÜ¤ò½é²óÌµÎÁ¤ÇÁ´ÏÃ±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø°ÛÀ¤³¦¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¡ØÀ»½÷¤ÎËâÎÏ¤ÏËüÇ½¤Ç¤¹¡Ù¡ØÊ¸¹ë¥¹¥È¥ì¥¤¥É¥Ã¥°¥¹¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤Ï¢ºÜ¤âÂ¿¿ô·ÇºÜ¡ª¡¡³ÆÏÃ¤òÌµÎÁ¤ä¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÇËèÆüµ¤·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯5·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥«¥É¥³¥ß¥¢¥×¥ê¡×¤Ï¡¢2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¤ÇÎß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô100Ëü·ï¤òÆÍÇË¡£2025Ç¯8·î¸½ºß1200ºîÉÊ°Ê¾å¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢º£¸å¤â¤É¤ó¤É¤óºîÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Ú¥«¥É¥³¥ß¥¢¥×¥ê³µÍ×¡Û
¡Î ¥¿¥¤¥È¥ë ¡Ï¥«¥É¥³¥ß
¡Î ÂÐ±þÃ¼Ëö ¡ÏiOS ¡¿ Android
¡Î ²Á³Ê ¡Ï´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¡Î ¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÆü ¡Ï2024Ç¯5·î23Æü
¡Î Äó¶¡¸µ ¡Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ï¥ó¥´
¡Î URL ¡Ï
iOS¥¢¥×¥ê¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä(https://apps.apple.com/jp/app/id6447310431)
Android¥¢¥×¥ê¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.bookwalker.cwapp.android)
