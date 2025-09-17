映画『アンティル・ドーン』ブルーレイ ＋ DVD セット 1/21（水）発＆DVDレンタル開始！

株式会社ハピネット


『ヴァチカンのエクソシスト』『ドント・ブリーズ』のスタジオが放つ、『アナベル 死霊人形の誕生』監督最新作！


★全米で話題沸騰！

2024年4月に全米公開され、4週連続で全米興行収入トップ10入り。“R指定”の衝撃的なビジュアルが「怖すぎる！」とホラーファンの間で話題に。


★人気ゲームが原作の実写映画化！

PlayStation(R)の名作ホラーゲーム『Until Dawn -惨劇の山荘-』を実写化。原作ゲームの世界観をベースにしつつ、映画オリジナルの物語と新キャラクターで展開。


★実力派クリエイター陣が集結！

監督は『アナベル 死霊人形の誕生』のデヴィッド・F・サンドバーグ、脚本は『IT』『死霊館のシスター』のゲイリー・ドーベルマンらが担当。ゲーム原作映画『アンチャーテッド』『グランツーリスモ』、ドラマ『THE LAST OF US』の製作陣も参加。


★若手注目キャスト＋名優の競演！

主演は注目の若手女優エラ・ルービン。元カレ役にマイケル・チミノ、姉役にマイア・ミッチェル。ゲーム版にも出演したピーター・ストーメアがキーパーソンとして登場。









▼『アンティル・ドーン』ブルーレイ + DVD セット商品情報


【発売日】


2026年1月21日（水）　※同日DVDレンタル開始



【価格】


5,390円（税込）



【ブルーレイ映像特典】


●実写の恐怖


●悪夢を映画化


●死に挑むキャスト


●未公開シーン


・もうひとつのオープニング


・ガソリンスタンドでの会話（ロング・バージョン）


・地震と狼人間（別バージョン）


・エイブの話


・森の中（別バージョン）


・クローバーの記憶（ロング・バージョン）


・炭鉱（別バージョン）


・もうひとつのエンディング



【ブルーレイ音声特典】


●監督デヴィッド・F・サンドバーグと製作ロッタ・ロステンによる音声解説



※商品の仕様は変更となる場合がございます。



▼『アンティル・ドーン』作品情報


【キャスト（声の出演）】


クローバー：エラ・ルービン（大平あひる）


マックス：マイケル・チミノ（宮瀬尚也）


ニーナ：オデッサ・アジオン（城内由茄子）


ミーガン：ユ・ジヨン（櫻庭有紗）


エイブ：ベルモント・カメリ（鈴木崚汰）


メラニー：マイア・ミッチェル（杏寺円花）


ドクター・ヒル：ピーター・ストーメア（青山穣）



【スタッフ】


監督/製作：デヴィッド・F・サンドバーグ


脚本：ゲイリー・ドーベルマン　ブレア・バトラー


製作：アサド・キジルバッシュ


日本語版制作スタッフ


　字幕翻訳：中沢 志乃


　吹替翻訳：小島 さやか



【ストーリー】


クローバーと友人たちは、１年前に失踪した姉のメラニーを探すために訪れた山荘で突然現れた覆面の殺人鬼によって惨殺される。一度は死んだはずの彼らだったが、目が覚めると驚くべきことに殺される前の時刻に戻っている！そして再び命を狙われ、残酷に殺され、また時間が逆戻りして生き返る…。追体験の度に異なる殺人鬼が現れ、殺され方も変わり、惨劇が倍増加速していく――！やがて彼らは、この＜恐怖のタイムループ＞から抜け出す唯一の方法は、死を繰り返しながら謎を解き、夜明けまで生


き残ることだと気づくが…。






▼『アンティル・ドーン』予告編


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-MH25pNU1T8 ]


