AIデータ社、『AIファクトリー』で60業界からさらに66業界にホワイトラベル群戦略を展開 ～業界特化型AI基盤で、日本の産業全体を横断的に支援～

AIデータ社、『AIファクトリー』で60業界からさらに66業界にホワイトラベル群戦略を展開 ～業界特化型AI基盤で、日本の産業全体を横断的に支援～