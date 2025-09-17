ゴディバカフェが沖縄に初出店！「GODIVA cafe Okinawa Hotel Collective」
ゴディバを代表するフローズンドリンク「ショコリキサー」をはじめ、ゴディバカフェでしか味わえない多様なチョコレートドリンクやユニークなフードメニュー、チョコレートスイーツをお楽しみいただけるゴディバカフェ。九州地方（沖縄）初出店となるゴディバカフェ 沖縄ホテル コレクティブでは、モーニングプレートや、沖縄ならではのトロピカルフルーツを使用した店舗限定デザートなどを販売します。
ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、GODIVA cafe（以下、ゴディバカフェ）初の九州地方（沖縄）店舗となる「GODIVA cafe Okinawa Hotel Collective（ゴディバカフェ 沖縄ホテル コレクティブ）」を2025年10月7日（火）にオープンいたします。
「Elevating my everyday ～毎日をちょっと良く～」をコンセプトに、東京駅、飯田橋、みなとみらい、日本橋、大宮、二子玉川、 越谷、日比谷、平塚、大阪、成田国際空港にて11店舗を展開中のゴディバカフェ12号店となる、GODIVA cafe Okinawa Hotel Collective（ゴディバカフェ 沖縄ホテル コレクティブ）を、2025年10月7日（火）にオープンします。
■「GODIVA cafe Okinawa Hotel Collective（ゴディバカフェ 沖縄ホテル コレクティブ）」店舗概要
- 店舗名：「GODIVA cafe Okinawa Hotel Collective（ゴディバカフェ 沖縄ホテル コレクティブ）」
- オープン日：2025年10月7日（火）※メニューの詳細は後日発表いたします。
- 所在地：〒900-0014沖縄県那覇市松尾2丁目5-7 那覇国際通りホテル コレクティブ1F
- 営業時間：全日 8:00～23:00