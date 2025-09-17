石炭系粉末活性炭の世界市場2025年、グローバル市場規模（100メッシュ、200メッシュ、325メッシュ）・分析レポートを発表
2025年9月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「石炭系粉末活性炭の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、石炭系粉末活性炭のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、石炭系粉末活性炭市場は2023年に約28億1,940万ドル規模に達しており、2030年には約41億6,770万ドルに拡大する見込みです。予測期間中の年平均成長率は5.7%とされています。本レポートでは、石炭系粉末活性炭の産業チェーンの発展動向、飲料水浄化や産業用水・排水処理における市場状況、主要企業の動向、先端技術や特許、応用分野の拡大、さらに市場トレンドについて包括的に分析しています。
________________________________________
応用分野と用途別動向
石炭系粉末活性炭は、飲料水浄化や産業用水・排水処理において広く利用されています。特に100メッシュや200メッシュ製品は、浄水処理や工業排水対策の分野で高い需要を持っています。また、より細かい325メッシュなどの製品は、特殊な用途や高性能が求められる場面で利用が進んでいます。今後は水資源保護や環境規制の強化に伴い、用途のさらなる拡大が見込まれています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別に見ると、北米と欧州は政府の規制強化や環境意識の高まりによって安定した成長を続けています。飲料水の安全基準や排水規制が需要を押し上げており、持続的な需要拡大が見込まれます。
一方で、アジア太平洋地域は世界市場の中心であり、中国が国内需要の高さ、政策的支援、強力な製造基盤を背景に市場をリードしています。インドや東南アジア諸国でも工業発展と環境保全の両立が課題となっており、活性炭需要が急増しています。南米や中東・アフリカでも水処理インフラの整備が進み、市場拡大の可能性が高まっています。
________________________________________
市場特性と分析手法
本レポートでは、市場規模、販売数量、収益、製品別シェアを分析しています。
● 市場規模とセグメンテーション：100メッシュ、200メッシュ、325メッシュといった粒度別に需要を明確化し、それぞれの成長率を予測しています。
● 産業分析：政府規制、技術革新、消費者嗜好の変化といった外部環境を包括的に評価しています。
● 市場予測：2019年から2030年までのデータを基に、販売量や収益の成長傾向を予測しています。
このようにマクロとミクロ両面からの分析により、成長機会と課題を特定することが可能となっています。
________________________________________
主要企業分析
市場をリードする主要企業として、Kuraray、Cabot Corporation、ADA-ES、Calgon Carbon Corporation、CarboTech AC GmbH、Donau Carbon、Datong Coal Jinding Activated Carbon、Huahui Carbon、Ningxia Baiyun Carbon、Kaixiang Activated Carbon、Wenxian Hongtai Water Treatment Materials Factory、Datong CRRC Coal Chemicals、Shanxi Huaqing、Purestarなどが挙げられます。これらの企業は製品ポートフォリオ、技術力、地域展開、提携戦略を通じて競争優位を確立しています。特に欧米企業は品質や技術革新を強みとし、中国企業はコスト競争力と生産能力を武器に市場シェアを拡大しています。
