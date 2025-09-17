【AlphaDriveｘ横須賀市】スタートアップオーディション in YOKOSUKA 2025の協賛企業（第2弾）が決定しました！
株式会社アルファドライブ
- 株式会社横浜銀行(https://www.boy.co.jp/)横浜銀行賞：賞金3万円
- かながわ信用金庫(https://www.shinkin.co.jp/kanagawa/)かながわ信用金庫賞：賞金3万円
- 湘南信用金庫(https://www.shinkin.co.jp/shonan/)湘南信用金庫賞：賞金3万円
- 株式会社ニフコ(https://www.nifco.com/)ニフコ賞：ショールーム見学＋協業及びモノづくり相談の機会を提供
- ミライドア株式会社(https://www.fvc.co.jp/)ミライドア賞：メンタリング機会の提供
※敬称略、順不同
株式会社アルファドライブ（以下、AlphaDrive）は、「スタートアップオーディションinYOKOSUKA実施支援業務」を受託し、スタートアップオーディションinYOKOSUKA 2025を運営しております。
スタートアップオーディション in YOKOSUKA 2025は、「横須賀での事業化を目指すビジネスプラン」を全国から広く募集し、事業実施まで伴走して支援する横須賀市主催のビジネスプランコンテストです。入賞者には最大200万円の奨励金のほか、横須賀市による伴走支援（当該年度を含む3年間）や、協賛企業のサポート、AlphaDriveによる伴走型メンタリングなどを提供します。
このたび、本プログラムにご協賛いただく企業（第2弾）が決定しましたので、お知らせいたします。
協賛企業（第2弾）
今後も協賛企業は順次追加予定です。続報をどうぞお楽しみに！
主催
横須賀市
運営
スタートアップオーディション事務局
株式会社アルファドライブ 担当 春川・藤田
メール：startupaudition-in-yokosuka2025@alphadrive.co.jp
電話：090-4834-7154
所在地 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F