永楽屋の手ぬぐいがコンバースのカスタマイズシューズに登場

株式会社永楽屋

江戸初期に創業し、410年の歴史を誇る京都の老舗綿布商・株式会社永楽屋（本社：京都市中京区、代表取締役社長：細辻伊兵衛）は、コンバースとのコラボレーションにより、永楽屋の手ぬぐいをもとにしたデザインがプリントカスタマイズサービスに登場することをお知らせいたします。



本企画は、2025年9月19日（金）から2026年3月31日（火）までの期間限定で、White atelier BY CONVERSE 原宿店・福岡店、CONVERSE STORE SENDAI、およびCONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPにて展開されます。



コンバース×永楽屋

永楽屋公式サイト特設ページ

https://www.eirakuya.jp/blog/converse-eirakuya/

※永楽屋店舗・オンラインショップでの販売はございません。

永楽屋の手ぬぐいが彩るカスタマイズシューズ

今回のコラボレーションでは、永楽屋の手ぬぐいに描かれた美しい風景が、プリントデザインとして登場します。

アッパーデザインには、

- 紅葉や松雪とともに舞妓さんの姿を映した 「舞妓さんの四季（秋・冬）」- 桜や柳の下、橋を渡る舞妓さんの姿を描いた 「舞妓さんの四季（春・夏）」- 雪の庭園を泳ぐ五匹の色鮮やかな鯉を表現した 「錦鯉」- 咲き誇る紅梅・白梅と、その香りに誘われ集うメジロたちを描いた 「紅梅白梅」

タン部分には、

- 富士山をシンプルに描いた人気の復刻柄 「フジヤマ」- 墨絵のタッチで松を描いた 「墨絵松」- 色鮮やかにあしらった 「手毬」- 永樂屋のロゴマークを「ALL STAR」と組み合わせたデザイン

以上のデザインからお選びいただけます。アッパーとタンを組み合わせることで、自分だけの一足にカスタマイズすることが可能です。

商品概要

価格：12,650円（税込）

サイズ：22.0～28.0cm、29.0cm、30.0cm

対象シューズ：ALL STAR (R) HI ALL WHITE

販売期間：2025年9月19日（金）～2026年3月31日（火）

販売場所：White atelier BY CONVERSE 原宿店・福岡店、CONVERSE STORE SENDAI、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOP

※本商品の詳細はコンバース公式サイトNEWSページ(https://converse.co.jp/blogs/news/converse-eirakuya-2509)をご覧ください。

https://converse.co.jp/blogs/news/converse-eirakuya-2509

コンバースについて

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とするライフスタイルブランド。

1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。

現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

永楽屋について

江戸初期（1615年）創業の京都の老舗綿布商。創業以前、織田信長公の御用商人として活躍し『永楽屋』の屋号と細辻の姓を拝領。その後、元和元年（1615年）に呉服（絹の着物）から太物（綿や麻の着物）へと転換し創業。現在では手ぬぐいや風呂敷などを始めとした日本最古の綿布商として京都にて十四代、400年以上にわたり商いを続けています。

会社概要

株式会社 永楽屋

〒604-8174 京都市中京区室町通三条上ル役行者町368

TEL：075-256-7881(代)

公式サイト：https://www.eirakuya.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/eirakuya_since1615/