【車検キング春日部店】ご紹介「初割」キャンペーン開始！ ― ご紹介いただいたお車の車検が3,000円引きに

株式会社ジーライオン

GLIONグループ（ジーライオングループ 所在地：兵庫県神戸市中央区）のグループ会社、中嶋自動車工業株式会社（所在地：埼玉県さいたま市）は、2025年9月16日（火）より、埼玉県北葛飾郡杉戸町の「車検キング春日部店（ナカジマ春日部店）」にて、ご紹介キャンペーン「ご紹介・初割」を開始いたします。このキャンペーンでは、当店をすでに利用されたお客様からのご紹介で車検を実施される場合、車検総額から3,000円を割引いたします。代行料0円、最短50分で完了する立会車検の安心感に加え、さらにお得に車検をご利用いただけます。

おすすめポイント

お客様の声から誕生──代行料0円・最短50分の車検専門店「車検キング」

車検キング春日部店は、国土交通省指定工場です。- 代行料0円・最短50分のスピード車検- 土日祝も営業・完全予約制で待ち時間ゼロ- 今だけ！ご紹介「初割」で3,000円引き

車検専門店「車検キング」は、“車検にムダなお金や時間をかけたくない”というお客様の声から誕生しました。ディーラーや整備工場でも車検は可能ですが、専門店ならではの効率化により、明朗な価格設定と短時間での車検を実現。必要以上の点検や交換を行わず、安心・納得の車検をお届けしています。

さらに「車検キング春日部店」は、国の指定工場として陸運局への持ち込みが不要。そのため代行手数料0円を実現し、多くのお客様にご好評いただいています。

また、埼玉県の「パパ・ママ応援ショップ」に協賛し、お子様の人数に応じた割引制度や、キッズスペースの設置など、子育て世代にも安心・便利な環境を整えています。

ご紹介「初割」キャンペーン ― ご紹介いただいたお車の車検が3,000円引きに

専門のメカニックが豊富な知識と経験でご対応。車検キングを利用したことがない方は必見！

このたび開始する「ご紹介・初割」キャンペーンは、すでにご利用いただいているお客様が、まだ当店で車検を受けたことがないご家族やご友人、社用車などをご紹介いただくことで、ご紹介いただいたお車の車検費用を総額から3,000円割引する取り組みです。より多くのお客様に「車検キング」の安心・お得を体感いただくきっかけとして、ぜひこの機会をご活用ください。

代行料0円・最短50分、地域のお客様に選ばれる「車検キング春日部店」

「車検キング春日部店（ナカジマ春日部店）」は、地域に根差した車検専門店です。代行料0円・最短50分のスピード車検に加え、平日割やパパ・ママ応援カード割など、生活に寄り添うお得なサービスを展開。立会い型の安心感ある点検で、透明性と信頼を大切にしています。

企業紹介｜中嶋自動車工業株式会社

埼玉県を拠点に、車検・整備・鈑金から販売・買取・レンタカーまでを幅広く手掛ける自動車販売会社です。地域のお客様に寄り添ったサービスを展開し、安心・安全なカーライフをサポートしています。

国道4号線沿い 圏央道幸手ICから車で約20分店舗紹介

住所：埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷780-1

車検キング春日部店（ナカジマ春日部店）

公式サイト：https://www.nac-town.co.jp/store/?store_code=04

ジーライオングループとは

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/