【 NINJIN DAMONO 】　食とイベントで愛犬と繋がる1日【 わんわん「絆」フェス 】を開催したい　クラウドファンディング9/12（金）開設

合同会社サイプレス（東京都大田区）は、記念日『愛犬と飼い主が絆を深める日』（12月1日）（商標登録済）の設立を記念して、イベント【 わんわん「絆」フェス 】開催のためのクラウドファンディング(https://camp-fire.jp/projects/854440/view)を開設しました（9/16目標達成、新たな目標に向けて挑戦中）。

今回のクラウドファンディング(https://camp-fire.jp/projects/854440/view)は、イベントを通じて愛犬と飼い主が絆を深める喜びを共有し、商品の価値を体感する場となります。

当日は女優「若月佑美さん(https://www.instagram.com/yumi_wakatsuki_official/)」によるトークショー、ニンジンジュースを使った料理の提供、プロカメラマンによる撮影、愛犬マッサージやコミュニケーション術などの紹介など、企画が盛りだくさん。



また、リターンも各種多彩にご用意、愛犬家に喜んでいただけます。

イベント内容

１．女優「若月佑美さん(https://www.instagram.com/yumi_wakatsuki_official/)」によるトークショー

若月佑美さんは、雑誌『FURRY』（2025年2月28日に創刊された「わんこと人との新しいカタチ」を提案する愛犬用雑誌）のvol.1で、「わんこと一緒に暮らしてます宣言」をされました。トークショーでは愛犬との暮らしについての思いなどを語っていただきます。また質問コーナーも用意し、参加者の質問にも答えていただきます。参加者全員との集合写真撮影あり！（写真は弊社のみの権利となります）※トークショーのみの参加となります。

２．ニンジンジュースを使ったヘルシーで美味しい愛犬用料理を提供。

当日の料理は、管理栄養士でありペット栄養管理士のNao様(https://www.instagram.com/nao.rd_chaygohan/)が担当いたします（料理内容は状況により変更する場合がございます）。

３．プロカメラマンによる撮影。

イベントという特別な瞬間を記念に残せます。

４．愛犬マッサージやコミュニケーション術など、愛犬との絆をさらに深める秘訣をご紹介。

当日はペットマッサージセラピスト、永澤美和子様(https://www.instagram.com/saveyourfamily_petmassage/)による「体験マッサージ」を実施予定です。専門資格を持つ方による、愛犬の心と体を癒やす貴重な機会となります。

多彩なリターンもご用意

今回はリターンとして各種をご用意。選ぶ楽しみも加えてます。

【商品体験コース】

癒やしのニンジンジュースお試しセット。まずは愛犬と一緒にお試しください。

【絆を深める体験コース】

愛犬と楽しめるお揃いグッズ、プロカメラマンによる撮影会参加権など。健康だからこそ楽しめる、かけがえのない体験を提供します。

【メディア掲載応援コース】

雑誌「[雑誌名]」1ページ広告掲載権（ご希望のメッセージや写真で）、LPや公式サイトへの支援者名掲載など。

＜クラウドファンディング概要＞

プロジェクト名 食とイベントで愛犬と「絆」で繋がる1日【 わんわん「絆」フェス 】を開催したい

実施期間 2025年10月31日（金）まで

受付窓口 クラウドファンディングサイト「キャンプファイヤー」

https://camp-fire.jp/projects/854440/view

目標金額 300,000円

今回ご協力いただくアンバサダーのワンちゃんたち

本プロジェクトでは、下記のワンちゃんにアンバサダーを務めていただきます🐾

それぞれのワンちゃんが持つ個性や魅力を通じて、私たちの想いをより多くの方に届けてまいります。

アンバサダーと共に、飼い主さまや愛犬にとって「癒やし」と「健康」を感じていただけるプロジェクトを育ててまいります。

「愛犬用」癒やしのニンジンジュースについて

現代社会では、仕事や家事に追われ、さらに情報が溢れる中で、愛犬と触れ合う時間がどうしても限られがちです。

一方、愛犬も都会での生活や室内飼いの増加により、自然や他の動物と触れ合う機会が減り、ストレスを抱えることも少なくありません。

この商品は、そんな飼い主と愛犬の絆を深めるひとときを提供するために生まれました。忙しい毎日でも、飼い主と愛犬が一緒に過ごすひとときが、より特別で心温まる時間になるよう願いを込めています。愛犬と共に過ごす贅沢なひとときを、ぜひご体験ください。

■販売概要

商品名 ：飼い主と一緒に飲める「愛犬用」癒やしのニンジンジュース

有機JAS認証・無添加無着色・水分補給に

内容量 ：1個100g

販売価格 ：3,200円（税込／9個入り）～

特徴 ：愛犬の毎日の水分補給、乾燥対策をサポート

α-カロテン、β-カロテン、GABAが癒やしと健康、毛並みの維持に寄与

愛犬と飼い主が一緒に楽しみながら、絆を深めることが可能

購入サイト：ECサイト https://cy-press.com(https://cy-press.com)

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0DZJW75X1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DZJW75X1)

ふるさと納税 https://cy-press.co.jp/625-2(https://cy-press.co.jp/625-2)

■商品紹介

１.「有機JAS認証」の安心感

サイプレスの癒やしのニンジンジュースは、有機JAS認証の厳格な基準を満たした冬人参を使用しています。30年以上、化学肥料や農薬を一切使わず、自然循環型の有機微生物農法で栽培された人参のみを厳選。栽培から冷凍加工までを一貫して行い、新鮮さと栄養を閉じ込めた特別な一品です。愛犬との特別なひとときをお楽しみください。

２.冬人参ならではの甘さとおいしさ・無添加で濃厚な味わい

癒やしのニンジンジュースは1月～2月に収穫される冬人参のみ使用、冬人参は寒さから身を守るために水分を糖分に変えるため、他の季節にはない濃厚でまろやかな味わいを生み出します。甘さが際立つこのジュースは、おやつとして最適。飼い主も愛犬も一緒にリラックスしながら味わえる新しい体験を提供します。もちろん添加物は一切使用していません。

とても濃厚なため、飲み終わった後に口元がニンジン色に染まる愛犬の様子は、可愛らしさ満点で、思わず写真を撮ってSNSにアップしたくなる瞬間です。

３.高い栄養価で愛犬に癒やしと健康をサポート

癒やしのニンジンジュースには、α-カロテン・β-カロテン(※１)、GABAなどの三大癒やし成分(※2)が豊富に含まれています。抗酸化作用や生活習慣病予防、皮膚や粘膜の健康維持、リラックス効果が期待され、水分補給や乾燥対策にも最適。手軽に栄養を摂取し、日々の健康をサポートします。

※1 犬は人間と同様カロテンを体内で必要な分だけビタミンAに変換でき、皮膚や粘膜、目や毛並みの健康維持に寄与します。

※2 三大癒やし成分はGABA（γ-アミノ酪酸）・マグネシウム・カルシウムとされています。

◇法令に基づく医療、診療行為ではございません。効果には個体差がございますことをあらかじめご了承ください。

４.クオリティ

「一般社団法人日本マタニティフード協会」認定

妊娠中や授乳中の女性はもちろん、赤ちゃんからご高齢の方まで、すべての世代に安心してお飲みいただける安全・高品質な商品です。

「2024おもてなしセレクション」受賞

日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、世界に広めることを目的に創設されたアワードで受賞。クオリティが高く、グルメな犬たちも大満足の美味しさです。

合同会社サイプレスについて

当社は「女性×健康×元気」をスローガンに、女性やそのご家族の健康を支える商品をお届けしています。化学肥料・農薬不使用の自然農法で育てた人参を使用し、無添加で安心安全な商品を販売しています。

「愛犬用」ニンジンジュース販売へ

最初は人間用を販売していましたが、愛犬家から「ワンちゃん用を販売してみては？」と提案されたのをきっかけに、サンプルを配布したところ大変好評でした。一方で獣医師から「口の周りがニンジン色になり飼い主が大変」と指摘を受けましたが、それを活かし、かわいい口元の写真をSNSに投稿してもらうと大反響。

こうして、2024年3月に販売を開始、11月から本格的に力を入れた結果、現在では多くの飼い主に喜ばれ、ご愛用いただいています。

会社名 ：合同会社サイプレス

所在地 ：東京都大田区山王2丁目5-13

設 立 ：2021年12月24日

事業内容 ：冷凍ニンジンジュース販売

コーポレートサイト ：https://cy-press.co.jp

Webサイト ：https://cy-press.com

X ：https://x.com/Wanchan_Cypress

Instagram ：https://www.instagram.com/wanchandamono_cypress/

クラウドファンディング ：https://camp-fire.jp/projects/854440/view