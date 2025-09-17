アイス研究員気分が体験できる体験型ポップアップイベント「スーパーカップ研究所」開催

超バニラと全81種類の食材や調味料・スパイスの 組み合わせで“自分だけの味わい”を見つけよう！ アイス研究員気分が体験できる体験型ポップアップイベントを開催 「スーパーカップ研究所」 2025年9月18日(木)～21日(日)／dotcom space Tokyo

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、カップアイスの定番としてご好評いただいている「明治エッセルスーパーカップ」ブランドの発売記念日である、9月20日『明治エッセルスーパーカップの日』に、アイスの研究員気分が体験できる体験型ポップアップイベント「スーパーカップ研究所」を、2025年9月18日（木）から21日（日）までの期間限定で、東京・原宿のdotcom space Tokyoにて開催します。

明治 エッセル スーパーカップ」は、定番のバニラや抹茶だけでなく、ずんだ、きなこなどの新しいフレーバーを常に開発し続け、発売から30年以上経つ現在も、幅広い世代にご好評いただいています。今般、次世代にも長く愛される関係を築いていくため、10代の若者をターゲットとしたポップアップイベント「スーパーカップ研究所」を開催します。

本イベントでは、お客さまがスーパーカップ研究所の見習い研究員になり、「明治 エッセル スーパーカップ」をお好みでカスタマイズし、60万通り以上の組み合わせから自分だけの“スーパーカップ方程式”を作り出すことで、新しい味わいを追求していただきます。ベースアイスには、あらゆる食材とのマッチングに優れた定番の超バニラをご用意しています。完成した自分だけの“スーパーカップ”は、試験管やフラスコ、注射器など、研究所をイメージしたユニークなカトラリーを使って楽しめ、混ぜる・つける・乗せるなど、自由なスタイルで味わうことで、意外な味わいを発見できるかもしれません。また、トッピングにはスーパーやコンビニで手に入る納豆やコーンなど身近な素材を用意しているため、お気に入りの味を家庭でも手軽に再現できます。

オリジナルの“スーパーカップ方程式”を見つけ出し、「明治 エッセル スーパーカップ」の新しい味わいを楽しんでいただくことで、アイスのおいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。





《イベント概要》

実施期間：2025年9月18日（木）～21日（日）

営業時間：11:00～19:00（体験時間は約40分） ※初日のみ16：00～19：00

実施場所：dotcom space Tokyo（東京都渋谷区神宮前1丁目19-19 エリンデール神宮前 B1F）

参加条件：事前予約制

※当日キャンセルが発生した場合に、空いた枠をご案内できる場合がございます。

入場料：500円（税込み）

公式サイト：https://www.meiji.co.jp/sweets/icecream/essel/supercuplab/

予約フロー：公式サイト内の予約ページよりご希望の日時を選択して入力ください。

アクセス：JR原宿駅竹下口より徒歩2分、東京メトロ明治神宮前駅より徒歩4分