【AGF2025】「うたの☆プリンスさまっ♪」ブースの出展情報が解禁。歴代のイベントビジュアルグッズも発売！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、2025年11月8日・9日に池袋サンシャインシティを中心に行われるイベント「アニメイトガールズフェスティバル（AGF）2025」に「うたの☆プリンスさまっ♪」ブースを出展します。
「アニメイトガールズフェスティバル2025」では、アプリ「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」の1周年を記念したCDのビジュアルと、歴代のAGFで展開されたビジュアルのグッズが登場します。
詳細は特設サイトをご覧ください。
https://www.broccoli.co.jp/event_sp/agf/
【イベント概要】
イベント名：アニメイトガールズフェスティバル2025
開催期間：2025年11月8日（土）・9日（日）2日間
開催時間：9:00～17:00（16:30新規最終入場）
出展会場：池袋・サンシャインシティ
出展ブース：うたの☆プリンスさまっ♪
主催：アニメイトガールズフェスティバル実行委員会
【グッズ情報】※一部抜粋
※当日は開場時よりグッズ購入列を形成し、順にご案内いたします。詳細は特設サイトをご覧ください。
トレーディング箔押し風クリアカード Thanks for you! エクストラVer.「SHINING」
単品価格：660円（税込）
1BOX（12個入り）価格：7,920円（税込）
種類数：全11種よりランダム
トレーディング箔押し風クリアカード Thanks for you! エクストラVer.「RAGING」
単品価格：660円（税込）
1BOX（8個入り）価格：5,280円（税込）
種類数：全7種よりランダム
B2サイズ布ポスター Thanks for you! Ver.
価格：各3,630円（税込）
種類数：全3種
トレーディングアクリルスタンド History Ver.
単品価格：880円（税込）
1BOX（8個入り）価格：各7,040円（税込）
種類数：それぞれ全8種よりランダム
物販特典
うたの☆プリンスさまっ♪ブース内にてグッズをお買い上げ税込3,000円ごとに、特典カード（約縦100×横148mm）をランダムで1枚プレゼント（全10種よりランダム）
通販情報
下記の期間、ブロッコリーオンラインにて事後通販を行います。
受注期間：2025年11月19日（水）12:00～2025年12月2日（火）23:59
発送予定：2026年2月下旬から3月上旬にかけて順次出荷予定
※数量限定販売のアイテムは受注期間内であっても、なくなり次第終了となります。
【オリジナルショッパー配布情報】
アニメイトガールズフェスティバル2025メイン会場にご入場されるお客様を対象に、先着で「うたの☆プリンスさまっ♪」のオリジナルショッパーを配布いたします。
配布日時：2025年11月8日（土）9:00～なくなり次第終了 ※ファストチケット入場開始予定時間
配布場所：池袋・サンシャインシティ アニメイトガールズフェスティバル2025
メイン会場 入場口付近
詳しくはアニメイトガールズフェスティバル2025公式サイト（https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025/?ima=4944）をご確認ください。
©SAOTOME GAKUEN Illust.KOGADO STUDIO
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
