未来をデリートさせるな！　″ココロウインドウ″を題材にした「ロックマンエグゼ」シリーズのグッズに新たな種類が登場！

株式会社カプコン


株式会社カプコンは最新のキャラクターグッズやファンシー雑貨などのカプセルトイを多数取り揃えたスポット「CAPSULE LAB（カプセルラボ）」とカプコンタイトルグッズを多数取り扱った直営店舗「CAPCOM STORE(カプコンストア)」にて、「ロックマンエグゼ」シリーズのオリジナル商品を発売いたします。




「ロックマンエグゼ」シリーズから、ゲームをプレイしているファンにはたまらない"ココロウインドウ"を題材にした商品「ココロウインドウストラップ」シリーズに、新弾が追加されます。




シリーズ人気キャラクター「フォルテ」の力を得た姿"フォルテクロスロックマン"と、「ロックマン」の体の中にある電脳獣を開放した姿"ビーストアウト"の"ココロウインドウ"がコンパクトな「ストラップ」グッズになりました。ぜひ想い入れのある姿をたくさん集めてください！　



□商品情報


・ロックマンエグゼ5 ココロウインドウストラップ -フォルテクロスロックマン-(全5種)


・ロックマンエグゼ6 ココロウインドウストラップ -ビーストアウト-(全6種)


　　-発売日　　：[カプセルトイ] 　　東京ゲームショウ先行販売　2025年9月25日(木)～28日(日)


　　　　　　　　　　　　　　　　 　 カプセルラボ店頭　　　　 2025年10月上旬より順次発売


　　　　　　　　 [物販/オンライン]　2025年10月1日(水)より発売


　　-価格　　　：[カプセルトイ]　　 1個 400円(税込)


　　　　　　　　 [物販/オンライン]　1個 550円(税込)


-商品サイズ：アクリル箇所 約4.5cm



※物販・オンラインでは、トレーディング仕様での販売となります。



■取扱先


【カプセルトイ販売１.】


・東京ゲームショウ2025　カプコン物販ブース



カプコン「東京ゲームショウ2025」特設サイト　


https://www.capcom-games.com/tgs/ja-jp/



カプコン「東京ゲームショウ2025」カプセルラボ特設サイト　


https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capsule/all/(https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capsule/all/tgs0919_capsurelab/)tgs0919_capsurelab/(https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capsule/all/tgs0919_capsurelab/)



【カプセルトイ販売２.】




・CAPSULE LAB(カプセルラボ)


　https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/capsule/index.html#shop



【物販販売】




・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)


・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)


・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェウメダ)


・CAPCOM STORE ANNEX(カプコンストアアネックス)


・CAPCOM STORE SENDAI(カプコンストアセンダイ)


　https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html



【オンライン】
・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)
　https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/




【注意事項】
※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。
※発売日は変更になる場合がございます。
※本商品は後日、他催事や異なった販路にて展開される可能性がございます。予めご了承ください。




(C)CAPCOM　