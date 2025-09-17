未来をデリートさせるな！　″ココロウインドウ″を題材にした「ロックマンエグゼ」シリーズのグッズに新たな種類が登場！

株式会社カプコン

株式会社カプコンは最新のキャラクターグッズやファンシー雑貨などのカプセルトイを多数取り揃えたスポット「CAPSULE LAB（カプセルラボ）」とカプコンタイトルグッズを多数取り扱った直営店舗「CAPCOM STORE(カプコンストア)」にて、「ロックマンエグゼ」シリーズのオリジナル商品を発売いたします。

「ロックマンエグゼ」シリーズから、ゲームをプレイしているファンにはたまらない"ココロウインドウ"を題材にした商品「ココロウインドウストラップ」シリーズに、新弾が追加されます。

シリーズ人気キャラクター「フォルテ」の力を得た姿"フォルテクロスロックマン"と、「ロックマン」の体の中にある電脳獣を開放した姿"ビーストアウト"の"ココロウインドウ"がコンパクトな「ストラップ」グッズになりました。ぜひ想い入れのある姿をたくさん集めてください！

□商品情報

・ロックマンエグゼ5 ココロウインドウストラップ -フォルテクロスロックマン-(全5種)

・ロックマンエグゼ6 ココロウインドウストラップ -ビーストアウト-(全6種)

-発売日 ：[カプセルトイ] 東京ゲームショウ先行販売 2025年9月25日(木)～28日(日)

カプセルラボ店頭 2025年10月上旬より順次発売

[物販/オンライン] 2025年10月1日(水)より発売

-価格 ：[カプセルトイ] 1個 400円(税込)

[物販/オンライン] 1個 550円(税込)

-商品サイズ：アクリル箇所 約4.5cm

※物販・オンラインでは、トレーディング仕様での販売となります。

■取扱先

【カプセルトイ販売１.】

・東京ゲームショウ2025 カプコン物販ブース

カプコン「東京ゲームショウ2025」特設サイト

https://www.capcom-games.com/tgs/ja-jp/

カプコン「東京ゲームショウ2025」カプセルラボ特設サイト

https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capsule/all/(https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capsule/all/tgs0919_capsurelab/)tgs0919_capsurelab/(https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capsule/all/tgs0919_capsurelab/)

【カプセルトイ販売２.】

・CAPSULE LAB(カプセルラボ)

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/capsule/index.html#shop

【物販販売】

・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)

・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)

・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェウメダ)

・CAPCOM STORE ANNEX(カプコンストアアネックス)

・CAPCOM STORE SENDAI(カプコンストアセンダイ)

https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html

【オンライン】

・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)

https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/

【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※発売日は変更になる場合がございます。

※本商品は後日、他催事や異なった販路にて展開される可能性がございます。予めご了承ください。

(C)CAPCOM