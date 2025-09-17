SAMANTHAVEGAのAutumn Collectionから秋冬らしい優しい色味、程よい甘めデザインの新作アイテムが登場。
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区）は
“「GIRL, Lady It‘s me」 今しかないこの時を自分らしく全力で。サマンサベガと一緒に。”
をコンセプトに展開するブランド 『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）から2025 Autumn & Winter Collection vol.3が登場。
■サマンサベガ公式オンラインショップはこちら
https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV/
■ロゴテープチェックハンドバッグ \17,600-
（ black/light blue/pink）
大人気のロゴテープシリーズから
起毛素材に大きめのチェックをあしらった、これからの季節にぴったりな新デザイン。
カジュアルにもフェミニンにも合わせやすい優しいカラーリングに。
■シフォンリボンファーワンハンドルショルダーバッグ \14,300-
■シフォンリボンファーハンドバッグ \15,400-
（pink / black / white / light blue ）
韓国ガーリーなファー素材のバッグが初登場！
ファー素材をベースに、シフォン素材のリボンがサマンサベガらしい唯一無二のデザイン。
■スクエアリボンリュック \20,900‐
（white / black / pink ）
ふんわりと柔らかそうに見えるディテールにこだわった、サイドのリボンがラブリーなソフト素材のシリーズ。
実用性も兼ね揃えた、デイリー使いしやすいアイテム。
ハンドバッグ \19,800‐（左）( black/off white/pink )
ショルダーバッグ \18,700‐（右）( black/off white/pink )
ハンドバッグには、取り外し可能なリボンチャームがセット。
幅広く合わせられる上品なデザイン。
ショルダーバッグは、両サイドにリボンモチーフをでデザインし、
ボストンバッグのように、丸みのあるフォルム。
■会社概要
商号 ：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
代表取締役社長：古屋 幸二
設立 ：1994年3月10日
事業内容： バッグとジュエリーの企画・製造・販売
URL：https://www.samantha.co.jp/company