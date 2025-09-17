SAMANTHAVEGAのAutumn Collectionから秋冬らしい優しい色味、程よい甘めデザインの新作アイテムが登場。

“「GIRL, Lady It‘s me」 今しかないこの時を自分らしく全力で。サマンサベガと一緒に。”


をコンセプトに展開するブランド 『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）から2025 Autumn & Winter Collection vol.3が登場。



■ロゴテープチェックハンドバッグ　\17,600-


（ black/light blue/pink）





大人気のロゴテープシリーズから


起毛素材に大きめのチェックをあしらった、これからの季節にぴったりな新デザイン。





カジュアルにもフェミニンにも合わせやすい優しいカラーリングに。




■シフォンリボンファーワンハンドルショルダーバッグ　\14,300-


■シフォンリボンファーハンドバッグ　\15,400-


（pink / black / white / light blue ）





韓国ガーリーなファー素材のバッグが初登場！


ファー素材をベースに、シフォン素材のリボンがサマンサベガらしい唯一無二のデザイン。




■スクエアリボンリュック　\20,900‐


（white / black / pink ）





ふんわりと柔らかそうに見えるディテールにこだわった、サイドのリボンがラブリーなソフト素材のシリーズ。


実用性も兼ね揃えた、デイリー使いしやすいアイテム。





ハンドバッグ　\19,800‐（左）( black/off white/pink )


ショルダーバッグ　\18,700‐（右）( black/off white/pink )




ハンドバッグには、取り外し可能なリボンチャームがセット。


幅広く合わせられる上品なデザイン。




ショルダーバッグは、両サイドにリボンモチーフをでデザインし、


ボストンバッグのように、丸みのあるフォルム。




