『黄昏アウトフォーカス』 描き下ろし 遊園地デートver. オンラインくじが販売開始！
漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、自社オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて09月11日(木)より『黄昏アウトフォーカス』 描き下ろし 遊園地デートver. オンラインくじを販売いたします！
【販売開始日】
2025年09月11日(木)
【販売価格】
１回770円(税込)
【お届け時期】
2026年2月中旬に出荷予定
※注文状況や配送状況によって前後する場合がございます。予めご了承ください。
【くじ販売ページ】
▼DRAW!DRAW!
https://amnibus.com/drawdraw/detail/149?utm_source=press(https://amnibus.com/drawdraw/detail/149?utm_source=press)
―――――――――――――――
【景品ラインナップ】
▼A賞 アクリルブロック（全1種）
▼B賞 BIGアクリルスタンド（全3種）
▼C賞 アクリルコースター（全7種）
▼D賞 グリッター缶バッジ（全10種）
▼E賞 イラストカード2枚セット（全10種）
▼購入特典 特典ブロマイド(全7種)
一度のお会計で10回分ご購入ごとに特典ブロマイド(全7種)の中からランダムで1枚、20回分ご購入ごとにランダムで5枚プレゼント！
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※購入サイトによって特典の絵柄が異なります。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
詳細は「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」の販売ページをご確認ください。
―――――――――――――――
▼「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」について
AMNIBUSを運営するarma biancaが、良質なオンラインくじを提供します。
サービス
https://amnibus.com/drawdraw(https://amnibus.com/drawdraw)
X
https://twitter.com/DRAWDRAW_info(https://twitter.com/DRAWDRAW_info)
(C)じゃのめ／講談社