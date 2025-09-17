『黄昏アウトフォーカス』 描き下ろし 遊園地デートver. オンラインくじが販売開始！

写真拡大 (全8枚)

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカは、09月11日(木)より『黄昏アウトフォーカス』（じゃのめ・著）のオンラインくじを販売いたします！




漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、自社オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて09月11日(木)より『黄昏アウトフォーカス』 描き下ろし 遊園地デートver. オンラインくじを販売いたします！




【販売開始日】


2025年09月11日(木)



【販売価格】


１回770円(税込)



【お届け時期】


2026年2月中旬に出荷予定


※注文状況や配送状況によって前後する場合がございます。予めご了承ください。



【くじ販売ページ】


▼DRAW!DRAW!


https://amnibus.com/drawdraw/detail/149?utm_source=press(https://amnibus.com/drawdraw/detail/149?utm_source=press)




―――――――――――――――



【景品ラインナップ】


▼A賞 アクリルブロック（全1種）









▼B賞 BIGアクリルスタンド（全3種）









▼C賞 アクリルコースター（全7種）









▼D賞 グリッター缶バッジ（全10種）









▼E賞 イラストカード2枚セット（全10種）









▼購入特典 特典ブロマイド(全7種)



一度のお会計で10回分ご購入ごとに特典ブロマイド(全7種)の中からランダムで1枚、20回分ご購入ごとにランダムで5枚プレゼント！







※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※購入サイトによって特典の絵柄が異なります。


※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。



詳細は「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」の販売ページをご確認ください。




―――――――――――――――


▼「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」について







AMNIBUSを運営するarma biancaが、良質なオンラインくじを提供します。



サービス


https://amnibus.com/drawdraw(https://amnibus.com/drawdraw)



X


https://twitter.com/DRAWDRAW_info(https://twitter.com/DRAWDRAW_info)




【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


株式会社arma bianca


住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F


お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact


担当：齊藤直樹


Mail：pr@armabianca.com


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


発行元　株式会社 arma bianca


Web　　http://armabianca.com/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


(C)じゃのめ／講談社