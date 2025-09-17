ÆüÎ©¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÈÍýÏÀ¸¡¾Ú¤·¥À¥àÈ¯ÅÅÎÌ¤òÇ¯´Ö14%¸þ¾å¤¹¤ë±¿ÍÑÊýË¡¤òÆ³½Ð¡¡¡Ö¥À¥à±¿ÍÑºÇÅ¬²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ25Ç¯´Ö¤Î¥À¥à¾ðÊó¤ò¹âÂ®¤ËÊ¬ÀÏ
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©À½ºî½ê(°Ê²¼¡¢ÆüÎ©)¤Ï¡¢¡Ö¥À¥à±¿ÍÑºÇÅ¬²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó(°Ê²¼¡¢ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó)¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ä¹Ìî¸©¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¿þ²Ö¥À¥à¡¦¿þ²ÖÈ¯ÅÅ½ê(Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô)¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2000Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î25Ç¯´Ö¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥À¥à±¿ÍÑ¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿þ²Ö¥À¥à¤ÎÍýÏÀ¾å¤ÎºÇÂçÈ¯ÅÅÎÌ¤Ï²áµî¼ÂÀÓÊ¿¶Ñ¤è¤ê19¡óÂ¿¤¤¤³¤È¡¢¤Þ¤¿ÄÉ²Ã¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤âÇ¯´ÖÈ¯ÅÅÎÌ¤òÊ¿¶Ñ¤Ç14¡ó¸þ¾å¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿*1¡£
¡¡ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥À¥à¤Î²áµî¤Î±¿Å¾¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÆüÎ©¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢È¯ÅÅÎÌ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥À¥à¤ÎÊüÎ®·×²è¤òÆ³¤½Ð¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÍýÏÀ¸¡¾Ú¤òÄÌ¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤¿»»½ÐÊýË¡¤Ï¡¢¥À¥à¤Ø¤ÎÎ®ÆþÎÌ¤ÎÍ½Â¬¤òÈ¼¤ï¤º¡¢¸½ºß»þ¹ï¤ÎÎ®ÆþÎÌ¤È¿å°Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ±¿ÍÑÊýË¡¤ò·èÄê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿×Â®¤ÊÆ³Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÈÆüÎ©¤ÏËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿±¿ÍÑÊýË¡¤Î¼ÂÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥À¥à±¿ÍÑ¤ÎºÇÅ¬²½¸¡Æ¤¤Î»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¼þÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüÎ©¤ÏËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¿åÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤äÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Ø¹¤¯Å¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤ä¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥ïー¥«ー¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
*1 »öÎã¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ò·ï¤Ç²þÁ±¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüÎ©¤Î¡Ö¥À¥à±¿ÍÑºÇÅ¬²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤Î¾ÍèÅª¤ÊÁ´ÂÎ¹½ÁÛ
¢£¡Ö¥À¥à±¿ÍÑºÇÅ¬²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¿þ²Ö¥À¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÍýÏÀ¸¡¾Ú¤ÎÆâÍÆ
(£±)¥À¥à¼°È¯ÅÅ½ê¤ÎÍýÏÀ¾å¤ÎºÇÂçÈ¯ÅÅÎÌ¤Î»»½Ð
¡¡ÆüÎ©¤Î¥À¥à±¿ÍÑ»Ù±ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖDioVISTA/Dams¡×*2¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿þ²Ö¥À¥à¤ÎÍýÏÀ¾å¤ÎºÇÂçÈ¯ÅÅÎÌ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Î®ÆþÎÌ¤¬¸íº¹¤Ê¤¯Í½Â¬¤Ç¤¤ë¤È²¾Äê¤·¤Æ¡¢¥À¥à¤ÎÀ©¸Â¿å°Ì*3¤äÁàºîµ¬Â§¡¢ÊüÎ®¾ò·ï¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢È¯ÅÅÎÌ¡¦ÊüÎ®ÎÌ¡¦¿å°Ì¤Î´ÑÅÀ¤ÇºÇÅ¬¤ÊÊüÎ®·×²è¤ò2000Ç¯～2024Ç¯¤Î²áµî25Ç¯Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1Ç¯¤´¤È¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÆüÎ©ÆÈ¼«¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥ÖÆ°Åª·×²èË¡¡×*4¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸½ºß¤ÎÁàºîµ¬Â§¤Ë½¾¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢È¯ÅÅÎÌ¤ÎÍýÏÀÃÍ¤ÏÊ¿¶Ñ¤·¤ÆÇ¯´Ö63,450MWh(¹¿¿å´ü15,475MWh, Èó¹¿¿å´ü47,794MWh)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²áµî25Ç¯Ê¬¤Î¼ÂÀÓÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤â19%Â¿¤¤ÃÍ(10,097MWh¤ÎÁý²Ã)¤È¤Ê¤ê¡¢¿þ²Ö¥À¥à¤Ë¤ÏÈ¯ÅÅÎÌÁý²Ã¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(£²)¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê±¿ÍÑºÇÅ¬²½¤Î¸¡Æ¤
¡¡¼Â±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥À¥à¤ÎÈ¯ÅÅÎÌ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥À¥à±¿ÍÑ¤Î¸½¾õÊ¬ÀÏ¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢²ÝÂê¤ÎÃê½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê±¿ÍÑÊýË¡¤ÎÄó¼¨¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¦ÆüÎ©¤ÎÆÈ¼«¼êË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¥À¥à¤Ø¤ÎÎ®ÆþÎÌÍ½Â¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ºÇÅ¬¤Ê¥À¥à±¿ÍÑÊýË¡¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Î®ÆþÎÌ¤ò¸íº¹¤Ê¤¯Í½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Î®ÆþÎÌÍ½Â¬¤òÍÑ¤¤¤º¡¢ÌÜÉ¸¿å°Ì¤òÄ¶¤¨¤¿ºÝ¤ËÊüÎ®¤·È¯ÅÅ¤¹¤ë¡Ö»°¿å°Ì¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¥À¥àÁàºî¾ò·ï¤ËºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»°¿å°Ì¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç²áµî25Ç¯¤Î¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¡ÖDioVISTA/Dams¡×¤Ç¸¡¾Ú¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç¯´ÖÈ¯ÅÅÎÌ¤ÏÊ¿¶Ñ61,059MWh¤È¡¢¼ÂÀÓÈæ14¡óÁý(Ìó7,706MWh)¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃÍ¤Ï(1)¤Ç»»½Ð¤·¤¿ÍýÏÀ¾å¤ÎºÇÂçÈ¯ÅÅÎÌ63,450MWh¤Ë¶á¤¯¡¢Í½Â¬Î®ÆþÎÌ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡Ö»°¿å°Ì¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç¤â¡¢ÍýÁÛ¤Ë¶á¤¤È¯ÅÅÎÌ¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊüÎ®·×²è°Æ¤ª¤è¤ÓÈ¯ÅÅÎÌ¤Î»»½Ð¤Ç¤Ï¡¢¥À¥à¤Î¼ÂºÝ¤ÎÁàºîµ¬Â§¡¦ÁàºîºÙÂ§¡¢¥À¥à¤Î¿å°Ì¡¦ÍÆÎÌ¶ÊÀþ¡¢È¯ÅÅµ¡¤ÎÎÏÆÃÀ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*2 ¥À¥à±¿ÍÑ»Ù±ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖDioVISTA/Dams¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©¥Ñ¥ïー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤ÎWeb¥µ¥¤¥È
https://www.hitachi-power-solutions.com/service/digital/diovista/dams/index.html
¡ÖDioVISTA¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©¥Ñ¥ïー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¡£
*3 ¹¿¿å´ü¤äÈó¹¿¿å´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥À¥à¤Î°ÂÁ´À¤äÍø¿åµ¡Ç½¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤ë¿å°Ì¤Î¾å¸ÂÃÍ¡£
*4 ²áµî¤ÎÎ®ÆþÎÌ¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢ºÇÅ¬¤ÊÊüÎ®·×²è¤òÃà¼¡¡¢À¸À®¡¦É¾²Á¡¦ÁªÂò¤¹¤ë¿ôÍýºÇÅ¬²½¤Î¼êË¡¡£
¢£ÇØ·Ê
¡¡ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¿åÎÏÈ¯ÅÅ¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê±¿ÍÑ¤Ï¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè7¼¡¥¨¥Í¥ë¥®ー´ðËÜ·×²è*5¤Ç¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¼çÎÏÅÅ¸»¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¿åÎÏÈ¯ÅÅ¤ÎºÇÂç¸Â¤Î³èÍÑ¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢´ûÀß¥À¥à¤Î±¿ÍÑºÇÅ¬²½¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤òÈ¼¤ï¤º¤ËÅÅÎÏ¶¡µëÎÌ¤òÁý²Ã¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¼£¿åµ¡Ç½¤È¿åÎÏÈ¯ÅÅ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥À¥à¤Î±¿ÍÑÊý¼°¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥À¥à¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¹Ìî¸©´ë¶È¶É¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¿þ²ÖÈ¯ÅÅ½ê(ºÇÂç½ÐÎÏ15.5MW)¤Ï¥À¥à¼°È¯ÅÅ½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Í¸úÃù¿åÍÆÎÌ1,000Ëü㎥¤ò»ý¤Ä¿þ²Ö¥À¥à¤ò¿å¸»¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼Â¾Ú¤Ï¡¢Æ±¥À¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥À¥àÁàºî¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤ÉÈ¯ÅÅÎÌ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤«¤òÄêÎÌ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥À¥à¤ÎÎ®ÆþÎÌ¤¬¸íº¹¤Ê¤¯Í½Â¬¤Ç¤¤ëÍýÁÛÅª¤Ê¾ò·ï¡¢¤ª¤è¤Ó¥À¥à¤ÎÎ®ÆþÎÌ¤ÎÍ½Â¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¸½¼ÂÅª¤Ê¾ò·ï¤ÎÁÐÊý¤ÇÍýÏÀ¸¡¾Ú¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
*5 ·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬ºöÄê¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¯ºö¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤Ê»Ø¿Ë¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¼çÎÏÅÅ¸»¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¿åÎÏÈ¯ÅÅ¤ÎºÇÂç¸Â¤Î³èÍÑ¤òÌÀµ¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡Ä¹Ìî¸©¤Ï¡Ö2050Ç¯¥¼¥í¥«ー¥Ü¥óÀïÎ¬¡×¤Ç·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËÉÙ¤Ê¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®ー»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¼«Î©ÃÏ°è¡×*6¤ÎÁÏ½Ð¤ò¤á¤¶¤·¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¶¡µë³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¿åÎÏÈ¯ÅÅÎÌ¤ÎÁý²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹Ìî¸©¤Ï¤½¤ÎÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î¹â¤µ¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¡¾Ú·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£¸å¡¢Æ³¤½Ð¤·¤¿¥À¥à±¿ÍÑ¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥À¥à¤Î±¿Å¾´ÉÍý¤òÃ´¤¦·úÀßÉô¤È¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢ÆüÎ©¤ÏËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢ÆüÎ©¤Î¥É¥á¥¤¥ó¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ÈAI¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Çー¥¿¤ò²ÁÃÍ¤ËÊÑ´¹¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤àLumada 3.0¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¡¢³Æ¥À¥à¤ÎÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿¥À¥à±¿ÍÑÊýË¡¤ÎÄó°Æ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢È¯ÅÅ½ê¤ÎÊÝ¼é¡¦ÅÀ¸¡¤Î¥¹¥Þー¥È²½¡¢¶ÈÌ³¤ÎÃ¦Â°¿Í²½¡¢AI¤Ë¤è¤ëÎ®ÆþÎÌÍ½Â¬¤Ë´ð¤Å¤¯¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥À¥à±¿ÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÎ®°è¼£¿å¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー*7¤È¤·¤Æ¡¢ËÉºÒµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ·¼È¯¤ä´±Ì±Ï¢·È¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¤á¤¶¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÈòÆñ¶ÛµÞ³èÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¡×*8¤Î³«È¯¤ä¡¢µ¤¾ÝÄ£¤«¤é¤Î¡Ö¹¿¿åÍ½Êó¶ÈÌ³¡×¤Îµö²Ä¼èÆÀ*9¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Î´ËÏÂ¤ÈÅ¬±þ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
*6 Ä¹Ìî¸©¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤ÆºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼«Î©À¤È¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤ëÃÏ°è¥â¥Ç¥ë¡£
*7 ·ã¿Ó²½¡¦ÉÑÈ¯²½¤¹¤ë¿å³²¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ÔÀ¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê´Ø·¸¼Ô¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¡ÖÎ®°è¼£¿å¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¤è¤êÁÏÀß¤µ¤ì¤¿À©ÅÙ¡£
*8 ¹¿¿å¤Ê¤É¤ÎºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë½»Ì±¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢ÈòÆñ´«¹ð¤ÎÈ¯Îá¤äÈòÆñ½ê¤Î³«Àß¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¾ðÊó´ðÈ×¡£DioVISTA¥·¥êー¥º¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¤Î¿×Â®²½¤ÈÀºÅÙ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¡£
*9 2025Ç¯2·î6Æü ÆüÎ©¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹ ¡ÖÆüÎ©¡¢µ¤¾ÝÄ£¤«¤é¡Ö¹¿¿åÍ½Êó¶ÈÌ³¡×¤Îµö²Ä¤ò¼èÆÀ ¿»¿å¶è°è¤ä¿»¿å¿¼¤ÎÍ½Êóµö²Ä¤ÏÆüËÜ½é(https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2025/02/0206.html)¡×
