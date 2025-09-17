こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【AGF2025】ゲームブランド「LicoBiTs」のブース情報が解禁！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、2025年11月8日・9日に池袋サンシャインシティを中心に行われるイベント「アニメイトガールズフェスティバル（AGF）2025」に、ゲームブランド「LicoBiTs」ブースを出展。「泡沫のユークロニア」「UN:LOGICAL」の2タイトルを展開します。
「泡沫のユークロニア」はこのイベントの為にRiRi氏が新規に描きおろしをしたビジュアルのグッズ販売や、今後発売されるぬいぐるみの展示を行います。
「UN:LOGICAL」はタイトル初となるキャラクターグッズを発売します。
詳細は特設サイトをご覧ください。
https://www.broccoli.co.jp/event_sp/agf/?booth=licobits
【イベント概要】
イベント名：アニメイトガールズフェスティバル2025
開催期間：2025年11月8日（土）・9日（日）2日間
開催時間：9:00～17:00（16:30新規最終入場）
出展会場：池袋・サンシャインシティ
出展ブース：LicoBiTsブース
主催：アニメイトガールズフェスティバル実行委員会
【「泡沫のユークロニア」グッズ情報】※一部抜粋
泡沫のユークロニア アクリルスタンド Modern Style Ver.
価格：各1,320円（税込）
種類数：全8種
泡沫のユークロニア トレーディング缶バッジ ちびキャラ Modern Style Ver.
価格：550円（税込）
種類数：全8種よりランダムで1種
泡沫のユークロニア シュシュ Modern Style Ver.
価格：各1,760円（税込）
種類数：全8種
【「UN:LOGICAL」グッズ情報】※一部抜粋
UN:LOGICAL フォトカードセット
価格：各770円（税込）
種類数：全6種
（カード2枚セット）
UN:LOGICAL アクリルスタンド
価格：各1,320円（税込）
種類数：全6種
UN:LOGICAL アクリルマスコット ちびキャラ
価格：各1,100円（税込）
種類数：全6種
【物販特典】
LicoBiTsブース内にてグッズをお買い上げ税込3,000円ごとに、特典イラストカードをランダムで1枚プレゼント（全9種からランダムで1種）
【通販情報】
下記の期間、ブロッコリーオンラインにて「泡沫のユークロニア」「UN:LOGICAL」の事後通販を行います。
受注期間：2025年11月19日（水）17:00～2025年12月2日（火）23:59
発送予定：2026年2月上旬から中旬にかけて順次出荷予定
※数量限定販売のアイテムは受注期間内であっても、なくなり次第終了となります。
【「泡沫のユークロニア」ぬいぐるみ通販】
下記の期間、ブロッコリーオンラインにて「泡沫のユークロニア」ぬいぐるみ商品の通販を行います。
受注期間：2025年11月19日（水）17:00～2025年12月2日（火）23:59
発送予定：2026年3月下旬から4月上旬にかけて順次出荷予定
イベントに関する注意事項の詳細は、アニメイトガールズフェスティバル2025公式サイト（https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025/?ima=5114）をご確認ください。
©BROCCOLI ©TIS Creation
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
