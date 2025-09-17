マイクロEV「EQV-TREK」発売開始

ユナイテッド・ソリューション株式会社

ユナイテッド・ソリューション株式会社（本社：広島市、代表取締役：北浦 弘久）は、一人乗りマイクロEV「EQV-TREK」を発売開始いたします。

これまで当社は3人乗りEV「EQV-PICNIC」を販売し、ファミリー層や複数人での移動ニーズに対応してまいりました。 近年、一人での移動や法人利用の増加に伴い、多様なニーズに応えるべく、ドアによるセキュリティ強化とエアコンの標準装備を実現した「EQV-TREK」を開発いたしました。

EQV-TREK／4輪ドアエアコン標準装備

ミニカー登録のため車検や車庫証明が不要で、家庭用電源で充電可能。これにより、車と比較して大幅なコスト削減が可能です。さらに、ドアとエアコンを標準装備することで、どんな天候でも快適な移動を提供します。

個人利用はもちろん、法人の営業活動や荷物の運搬、ちょっとした移動に便利な乗り物です。

【「EQV-TREK」発売の背景】

サイドリア

近年、都市部における移動手段は多様化し、特に一人での移動においては、より効率的で環境負荷の低いモビリティが求められています。

特に、季節や天候に左右されず、日常の移動をもっと安心でスムーズに行いたいという声も増えてきており、こうしたニーズに応えるかたちで誕生したのが、EQV-TREKです。エアコンやドアを標準装備し、天候に関係なく快適な空間を提供するだけでなく、経済性や環境性能にも優れた次世代の一人乗りEVとして、日常の移動をより自由でスマートなものへと進化させます。

【「EQV-TREK」の主な特徴】

快適な室内空間: ドアとエアコンが標準装備で、四季を通じて快適な移動が可能です。雨や風、暑さ、寒さからユーザーを守り、プライベートな空間を提供します。

経済性: 家庭用100V電源での充電が可能で、ガソリン車に比べて大幅に燃料費を抑えることができます。ミニカー登録のため、車検や車庫証明が不要となり、維持費も低減されます。

利便性: コンパクトな車体サイズにより、狭い道や駐車場でもスムーズな移動と駐車が可能です。一人乗りに特化することで、日々の買い物や通勤、近距離移動に最適なソリューションを提供します。

環境性能: 排出ガスゼロの電動EVであり、環境負荷の低減に貢献します。SDGsへの取り組みが企業価値を高める現代において、法人利用にも適した選択肢となります。

【今後の展望】

ユナイテッド・ソリューション株式会社は、「EQV-TREK」の発売を皮切りに、今後もラインナップを拡充し、多様なライフスタイルやビジネスシーンに対応するモビリティソリューションを提供してまいります。持続可能な社会の実現と、すべての人々が快適に移動できる未来を目指して、技術開発とサービス向上に努めてまいります。

ユナイテッド・ソリューション株式会社は、「移動をもっと自由に、もっと快適に」をミッションに、電動モビリティの開発・販売を行っています。お客様のニーズに応える革新的な製品を通じて、豊かな社会の実現に貢献してまいります。

【EQV-TREK スペック ※仕様変更は予告なく行うことがございます。 】

車体重量：355kg（バッテリー含む）

最大積載量：90kg

サイズ：長さ2,310mm×幅1,100mm×高さ1,540mm

最大乗車人数：1人

定格出力：0.59kW

最大出力：2kW

バッテリー：72V75Ahリン酸鉄リチウムバッテリー

走行距離：夏：110km±10km /冬：80km±10km ※走行環境にもよって変動します。エアコン使用無しの場合。

最高速度：55km/h±5km ※バッテリー残量、使用環境により変わります。

充電時間：6-8時間 ※100V普通充電0からの充電の場合

ブレーキ：F/Rディスクブレーキ

ハンドル：ステアリングホイール

車両区分：ミニカー（※道路運送車両法上では、第一種原動付自転車）

運転資格：普通自動車免許（AT限定可）

走行；自動車専用道路不可。二段階右折不要。法定速度は車と同様。

標準機能：ヒルスタートアシスト（停車時、坂道での後退を防ぎます）、バッテリー自己加熱

【EQV-TREK車両本体価格】

ハンドル運転席／助手席がない分、運転席は一人乗りには十分な広いスペースを確保。ディスプレイ／速度や走行距離を表示。Bluetoothで音楽を聴くことも可能。

4輪ドア有エアコン標準装備 980,000円（税抜）／1,078,000円（税込）

※初期費用は含まれておりません。

※オプション費用は含まれておりません。

会社名：ユナイテッド・ソリューション株式会社

所在地：広島市南区元宇品町2-43

代表者：代表取締役 北浦 弘久

URL：https://e-qv.net/

本件に関するお問い合わせ先

広報担当：中尾 nakao@e-qv.net

河江 kawae@e-qv.net