ÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ¹©·Ý¤òÀ¤³¦¤ØÆÃÊÌÅ¸¡Ö¥»¥ó¥½¥ê¥¦¥à¡×µþÅÔ¡¦ÀôÍ°»û¤Ç³«ºÅ
ÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ¹©·Ý¤Î¹ñºÝÅª²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢À¤³¦¤ò¼æ¤ÉÕ¤±¤ëÊ¸²½»ñ¸»¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç»Ô¾ì³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ¹©·Ý¤òÀ¤³¦¤Ø¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ (¶¦ºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í´ØÀ¾¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー/µþÅÔÉÜ¡¡¸å±ç¡§»ûÅÄÁÒ¸Ë³ô¼°²ñ¼Ò/TOUCH GROUP³ô¼°²ñ¼Ò/³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥ó¥É¥êー¥à¡¡¶¨ÎÏ¡§ÀôÍ°»û/µþÅÔÊ©¶µ²ñ)¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë～11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¹Ä¼¼¤æ¤«¤ê¤Î¡Ö¸æ»û¡Ê¤ß¤Æ¤é¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëµþÅÔ¡¦ÀôÍ°»û¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÊÌÅ¸¡Ö¥»¥ó¥½¥ê¥¦¥à¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ï¡¢¹©·Ý¤¬ËÜÍèÍ¤¹¤ëÁÇºà´¶¤Èµ»½Ñ¤ÎÀºåÌ¤µ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¤½¤ÎÂ¤·Á¤ò¸½ÂåÅª¤Ê°ÕÌ£ºîÍÑ¤Ø¤ÈÅ¸³«¤¹¤ëºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¥å¥ìー¥¿ー¤Ë¹õß·¹ÀÈþ»á¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¥»¥ó¥½¥ê¥¦¥à¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¬¥é¥¹¡¢»æ¡¢ÅÚ¡¢¼¿¡¢Å·Á³Á¡°Ý¡¢Èé¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼ù»é¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¤òÍÑ¤¤¡¢»î¹Ô¤È½¤Îý¤ò½Å¤Í¤¿¼êµ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹16Ì¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥»¥ó¥½¥ê¥¦¥à¡×¤È¤Ï¡¢»ë³Ð¡¦Ä°³Ð¡¦ÓÌ³Ð¡¦¿¨³Ð¡¦Ì£³Ð¤È¤¤¤¦¸Þ´¶¤òÁíÂÎ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¹©·Ý¤Ë¤ª¤±¤ëÁÇºà¤Î¼Á´¶¤ä¼êµ»¤Îº¯À×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»ë³ÐÅª¤Ê´Õ¾Þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿¨³Ð¤äµ²±¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¿ÈÂÎÅª¤ÊÂÎ¸³¤Ø¤È´ÑµÒ¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤Èµ»½Ñ¤Îºã¤¨¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¸½Âå¤Ë¶Á¤¯¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëºî²È¤¿¤Á¤ÎÁÏºî¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜÅ¸²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëµþÅÔ»ÔÅì»³¶è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿¿¸À½¡ÀôÍ°»ûÇÉÁíËÜ»³¤ß¤Æ¤éÀôÍ°»û¤Ï¡¢½Ó芿Î§»Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«ÁÏ¤µ¤ì¡¢ÎòÂåÅ·¹Ä¤ÎÊîÄó»û¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»û±¡¤Ç¤¹¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÀÅëí¤Ê¶õµ¤¤¬Ëþ¤Á¤ë¤³¤Î¾ì¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î´¶³Ð¤ÎÁ´ÎÎ°è¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢´Ñ¸÷Ä£¤Î¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ä¥¢ー½¸ÃæÅ¸³«»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤éºî²È¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ´üÃæ¤ÏºîÉÊ¤òÍ½Ìó¹ØÆþ¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºî²È¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤è¤ê°ìÁØ´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ¹©·Ý¤òÀ¤³¦¤Ø¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¤Ï¡¢ÅÁÅý¤È¸½Âå¥¢ー¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÀ¤³¦»Ô¾ì¤È·Ò¤°¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ÈÊ¸²½´Ñ¸÷¤ÎÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ê¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ¹©·Ý¤òÀ¤³¦¤Ø ÆÃÊÌÅ¸¡Ö¥»¥ó¥½¥ê¥¦¥à¡×
²ñ¡¡¡¡´ü¡§2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë～11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ¡¡ ´Ö¡§10:00～16:30¼õÉÕ½ªÎ»¡Ê17:00ÊÄÌç¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://artkogei.com/
¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§ÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ¹©·Ý¤òÀ¤³¦¤Ø¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¶¦¡¡¡¡ºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í´ØÀ¾¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー/µþÅÔÉÜ
¸å¡¡ ±ç¡§»ûÅÄÁÒ¸Ë³ô¼°²ñ¼Ò/TOUCH GROUP³ô¼°²ñ¼Ò/³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥ó¥É¥êー¥à
¶¨ ¡¡ÎÏ¡§ÀôÍ°»û/µþÅÔÊ©¶µ²ñ
´Æ ¡¡½¤¡§¥¥å¥ìー¥¿ー ¹õß· ¹ÀÈþ
²ñ¾ìÀß·×¡§ArtTank
¡ü¥¥å¥ìー¥¿ー¡¡
¹õß· ¹ÀÈþ¡¡Kurosawa Hiromi
Á° ¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û¥Áー¥Õ¡¦ ¥¥å¥ìー¥¿ー
¥Ü¥¹¥È¥óÂç³Ø¡Ê¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¡ËÂ´¶È¸å¡¢¿å¸Í·Ý½Ñ´Û¡Ê°ñ¾ë¡Ë¡¢Áð·îÈþ½Ñ´Û¡ÊÅìµþ¡Ë¤ò·Ð¤Æ2003Ç¯¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û·úÀß½àÈ÷¼¼¤Ë»²²Ã¡£·úÃÛ¡¢¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥ïー¥¯¤Î´ë²èÀßÃÖ¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£2004Ç¯¤Î³«´ÛµÇ°Å¸°Ê¹ß¡¢¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û¥Áー¥Õ¡¦¥¥å¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥é¥Õ¥¡ー¡¦¥¨¥ê¥¢¥½¥ó¡×¡Ö¥¹¡¦¥É¥Û¡×¡Ö¥Õ¥£¥ª¥Ê¡¦¥¿¥ó¡×¡Ö¥¸¥ã¥Í¥Ã¥È¡¦¥«ー¥Ç¥£¥Õ¡õ¥¸¥çー¥¸¡¦¥Ó¥å¥ì¥¹¡¦¥ß¥éー¡×¡Ö¥Þー¥¯¡¦¥Þ¥ó¥Àー¥¹¡×¡Ö¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥Ü¥ì¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëºî²È¤ÈºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£¥ß¥åー¥¸¥¢
¥à¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁªÄê¤ä³Ø¹»Ï¢·È¤äÉý¹¤¤Ç¯Îð¤ÎÍè´Û¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¶µ°éÉáµÚ¥×¥í¥°¥é¥à¤â´ë²è¼Â»Ü¡£2011Ç¯City Net Asia¡Ê¥½¥¦¥ë¡¢´Ú¹ñ¡Ë¡¢2017Ç¯OpenArt¡Ê¥¨¥ì¥Ö¥í¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡Ë¤Ë»²²Ã¡£2018Ç¯Åì¥¢¥¸¥¢Ê¸²½ÅÔ»Ô¡Ê¶âÂô¡ËÁí¹ç¥¥å¥ìー¥¿ー¡£2022Ç¯¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー ¥¢¥É¥ô¥¡¥¤¥¶ー¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û¤òÎ¥¤ì¡¢Æ±4·î¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥é¥ë¥Ü¥ËーCAO(Chief Art Officer¡Ë¤Ë½¢Ç¤¡£²¬»³¤Ë¤¢¤ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀÐÀîÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ¥é¥Ó¥Ã¥È¥Ûー¥ë¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢³ô¼°²ñ¼Òanemos¶¦Æ±ÂåÉ½¡£Åìµþ·Ý½ÑÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¡£
Photo Yuna Yagi
¡üÅ¸¼¨¥³¥ó¥»¥×¥È
Å¸Í÷²ñ¡Ö¥»¥ó¥½¥ê¥¦¥à¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¹©·Ý¤ÈÈþ½Ñ¤Î¶³¦¤òÄ¶¤¨¤¿·Á¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Â¤·ÁÉ½¸½¤ËÄ©¤àºî²È¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¥»¥ó¥½¥ê¥¦¥à¡×¤Ï¡¢»ë³Ð¡¢¿¨³Ð¡¢Ä°³Ð¡¢ÓÌ³Ð¡¢Ì£³Ð¤Î¸Þ´¶¤òÁí³ç¤¹¤ë¿Í´Ö¤Î´¶³ÐÂÎ¸³¤ÎÁ´ÂÎ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤ò°¦¤Ç¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ë³Ð¤¬Í¥°Ì¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢¿Í¤Ï¡¢¸Þ´¶¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÈÂÎÅª¤¢¤ë¤¤¤Ï¿´ÍýÅª¤ÊÂÎ¸³¤ò¡¢¼«¿È¤Îµ²±¤«¤éÁÉ¤é¤»¤ÆºîÉÊ¤ËÅê±Æ¤·¡¢ºîÉÊ¤«¤éÆÀ¤ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹©·ÝºîÉÊ¤Ï¡¢¼êºî¶È¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤«¤¿¤Á¤È´ØÏ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢µ¡Ç½À¡¢µ»½Ñ¡¢Æ«´ï¡¢¿¥Êª¡¢¼¿¡¢ÌÚ¡¢¶âÂ°¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¤Î¸ÇÍ¤ÎÆÃÀ¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¡¢¤Þ¤¿¤Ï³µÇ°Åª¤ÊÃµµá¤Î¤¿¤á¤ÈÍý²ò¤µ¤ì¡¢·ÁÂÖ¡¢¾ÝÄ§À¡¢´¶¾ðÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¸Í÷²ñ¡Ö¥»¥ó¥½¥ê¥¦¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢Èþ½Ñ¤È¹©·Ý¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥êー¤ÇºîÉÊ¤òÊ¬Îà¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÆÃÀ¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¡¢¿Í¤ò²ð¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂÎ¸³¤Î¡Ö²óÏ©¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£´Ñ¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢ºîÉÊ¤È»ä¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÎÁÏÂ¤Åª¤Ê¶¦ÌÄ¤òÇ¾Æâ¤Ëºî¤ê½Ð¤¹¤è¤¦Â¥¤·¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÁÛµ¯¤·ºÆ²ò¼á¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÎ®Æ°À¤¬À¤³¦¤ò¸«¤ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ÈÂÎ¸³¤ò»É·ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¸Í÷²ñ¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÀôÍ°»û¤Ï¡¢µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÅì»³¶è¤Ë¤¢¤ë¿¿¸À½¡ÀôÍ°»ûÇÉ¤ÎÁíËÜ»³¤Ç¡¢¹Ä¼¼¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¿¼¤¯¡Ö¸æ»û¡Ê¤ß¤Æ¤é¡Ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë»û±¡¤Ç¤¹¡£³ùÁÒ»þÂå¤Ë·îÎØÂç»Õ½Ó芿¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¶½¤µ¤ì¡¢ÎòÂåÅ·¹Ä¤ÎÊîÄó»û¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ÎÐË¤«¤Ê¼«Á³¤¬Àº¿ÀÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Î´¶³Ð¤ÎÁ´ÎÎ°è¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÀôÍ°»û¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬µ²±¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤Î²óÏ©¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
ÀÄÌÚ Ë®âÃ¡¡Aoki Kunimasa
¡Ô½ÐÉÊºîÉÊ¡Õ¡ÖÀ¸¤¤â¤Î¤ÎÎÎ°è18¡×
ÀÐ¹õ ´´Ï¯¡¡Ishiguro Mikiro
¡Ô½ÐÉÊºîÉÊ¡Õ¡Öµõ¡×
¹â¿Ü²ì ³èÎÉ¡¡Takasuka Katsura
¡Ô½ÐÉÊºîÉÊ¡Õ¡ÖÅ¥¤ËÌ²¤ë#2¡×
ÅÄÃæ Î¤É±¡¡Tanaka Saki
¡Ô½ÐÉÊºîÉÊ¡Õ¡ÖÁ¿¡¹¡¢Æ´ØÝ¡×
ÄÅ¼é ½¨·û¡¡Tsumori Hidenori
¡Ô½ÐÉÊºîÉÊ¡Õ¡ÖÂ¸ºß¤Îº¯À× ¡Ç23-4¡×
»ûß· µ¨·Ã¡¡Terasawa Kie
¡Ô»²¹ÍºîÉÊ¡Õ¡ÖÀ¸À¸4¡×¢¨²èÁü¤Ï»²¹Í
Ì¾ÏÂ ¹¸Ê¿¡¡Nawa Kohei
¡Ô½ÐÉÊºîÉÊ¡Õ¡ÖTrans-Sacred Deer (p_cloud_agyo) / Trans-Sacred Deer (p_cloud)¡×
¿·Õé ¹µ¡¡Niimi Hiroki
¡Ô½ÐÉÊºîÉÊ¡Õ¡ÖVessel È¾µå¡×
¸¶Åè Î¼Êå¡¡Harashima Ryosuke
¡Ô½ÐÉÊºîÉÊ¡Õ¡Ö¥½¥ì¥é¥¿¥Á¡¡¥¢¥Ã¥±¡×
¾¾ºê ¿¹Ê¿¡¡Matsuzaki Shinpei
¡Ô½ÐÉÊºîÉÊ¡Õ¡ÖÝ¦Ý¨¡×
Ì¶ÅÄ ÍÛÆü¡¡Muta Yoca
¡Ô½ÐÉÊºîÉÊ¡Õ¡Ö³¤ÌÄ¤ê¡×
¿¹ÅÄ »ÖÊõ¡¡Morita Shiho
¡Ô½ÐÉÊºîÉÊ¡Õ¡Öeversince¡×
È¬ÌÚ ¥Þ¥ê¥è¡¡Yagi Mariyo
¡Ô½ÐÉÊºîÉÊ¡Õ¡ÖTwist Dance #1¡×
È¬ÌÚ Í¼ºÚ¡¡Yagi Yuna
¡Ô½ÐÉÊºîÉÊ¡Õ¡Ö¼ï³Ð¤æ - ¼ï»Ò¤Ë±ÉÍÜÊ¬¤ò°Ü¤·¤¿¸å¤Î²£Àî¥Ä¥Ð¥áÂçº¬¡×
»³ºê Ë¨»Ò¡¡Yamazaki Moeko
¡Ô½ÐÉÊºîÉÊ¡Õ¡ÖÅìÉ÷¡×
¼ãÎÓ ÏÂ·Ã¡¡Wakabayashi Kazue
¡Ô»²¹ÍºîÉÊ¡Õ¡Ö¿§³¨¶ä¼¿ºÌÆ«ä¨¡Ö¤æ¤«¤·¡×¡×¢¨²èÁü¤Ï»²¹Í
¡ü¸ø¼°SNS
Instagram¡§https://www.instagram.com/japan_art_kogei/
YouTube¡§https://www.youtube.com/@user-uo7gk6xk4m/videos
RED¡§https://www.xiaohongshu.com/user/profile/6172e75800000000020215e4
Bilibili¡§https://space.bilibili.com/1616473698
¡ü´Ñ¸÷Ä£¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ä¥¢ー½¸ÃæÅ¸³«»ö¶È¡Êhttps://premium-tour.go.jp¡Ë
¾ÃÈñ°ÕÍß¤¬²¢À¹¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢²æ¤¬¹ñ¤¬¸Ø¤ë´Ñ¸÷»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿¹â²Á³ÊÂÓ¾¦ÉÊ¤ÎÂ¤À®¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëµ®½Å¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤ÎÆÃÊÌ³«Êü¤äÅÁÅý¹©·ÝÉÊÅù¤Î¥â¥Î¾ÃÈñ¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌÂÎ¸³¤ÎÂ¤À®¤Ë¤è¤ëÂ¿³Ñ²½Â¥¿ÊÅù¤ËÃíÎÏ¤·¡¢ÃÏ°è¤Ø¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤ÎºÇÂç²½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ°èÄ´Ã£Î¨¤Î¹â¤¤ÂÎ¸³¾¦ÉÊ¤ÎÂ¤À®¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ¹©·Ý¤òÀ¤³¦¤Ø¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡ÖÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ¹©·Ý¤òÀ¤³¦¤Ø¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥³¥í¥Ê¤Ç³Æ¹ñ¤«¤é¤ÎË¬Æü¤¬³èÀ²½¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎÊ¸²½»ñ¸»¤òÂÎ¸³¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÊ¸²½´Ñ¸÷¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÏ¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢´Ñ¸÷Ä£»ö¶È¤Ë4Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯ÅÙ ºÎÂò»ö¶È¡ÖÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ¹©·Ý¤òÀ¤³¦¤Ø¡¢ÆÃÊÌÅ¸¡Ø¹©·ÝÅªÈþ¤·¤µ¤Î¹ÔÊý―¤¦¤Ä¤ï¡¦Êñ¤ß¡¦Áõ¾þ¡Ù¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Î¤Ù3600¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÍè¾ì¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÎÂò»ö¶È
¡¦2022Ç¯¡ÖÃÏ°èÆÈ¼«¤Î´Ñ¸÷»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è¤Î²Ô¤²¤ë´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤ÎÁÏ½Ð»ö¶È¡×ºÎÂò
Å¸¼¨²ñ¡ÖÂçËÜ»³Å·Î¶»ûÅãÆ¬Êõ¸·±¡¤Ë¤ª¤±¤ëÈþ½Ñ¹©·ÝÅ¸¡×
¡¦2023Ç¯¡Ö´Ñ¸÷ºÆ»ÏÆ°»ö¶È¡×ºÎÂò
¡ÖÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ¹©·Ý¤òÀ¤³¦¤Ø¡¢ÆÃÊÌÅ¸¡Ø¤Ò¤«¤ê¤ÎÄì¡Ù¡×
¡¦2024Ç¯¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡Åù¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾ÃÈñ¤Î³ÈÂç¡¦¼Á¸þ¾å¿ä¿Ê»ö¶È¡×ºÎÂò
¡ÖÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ¹©·Ý¤òÀ¤³¦¤Ø¡¢ÆÃÊÌÅ¸¡Ø¹©·ÝÅªÈþ¤·¤µ¤Î¹ÔÊý―¤¦¤Ä¤ï¡¦Êñ¤ß¡¦Áõ¾þ¡Ù¡×
¡Ú¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¥×¥ì¥Ó¥åー¤ª¤è¤Ó¼èºà´Ø·¸¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
ËÜ³«ºÅ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë12:30-13:30¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¥×¥ì¥Ó¥åー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢QR¥³ー¥É¤Þ¤¿¤Ï¤ª¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª ¿½ ¹þ ´ü Æü¡§2025Ç¯11·î10Æü¡Ê·î¡ËÀµ¸á
¤ª¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/aYYTK9cj3hkWFRTn6
²ñ´üÃæ¤Î¤´¼èºà¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µÃ´Åö¼Ô¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ã´Åö¼Ô¡§ÄÇÌîÍ´õ»Ò
E-mail¡§info@artkogei.com