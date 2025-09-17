【宗像フェス2025】会場へお越しの方へシャトルバス＆有料駐車場の情報が公開されました！

■電車でお越しの方

インプレッション株式会社[表1: https://prtimes.jp/data/corp/129941/table/18_1_37168a39695f8d3a1aedd6ebc6c72ab9.jpg?v=202509170128 ]

・JR博多駅 鹿児島本線⇒JR東郷駅 日の里口 快速で約32分

・JR小倉駅 鹿児島本線⇒JR東郷駅 日の里口 快速で約30分

JR東郷駅日の里口から宗像ユリックスまで徒歩約25分

JR東郷駅日の里口から宗像ユリックスまでのシャトルバスも随時運行いたします。（有料）

【会場周辺駅混雑緩和のため、皆様のご協力をお願い申し上げます。】

※混雑状況によっては、駅から会場までの道のりに時間がかかる場合がありますので、余裕を持ったご来場をお願いします。

※シャトルバスにつきましては、交通混雑・天候状況によって遅延する場合もございます。

■シャトルバスのご案内

●JR東郷駅 日の里口⇔宗像ユリックス[表2: https://prtimes.jp/data/corp/129941/table/18_2_a9dae63ff9e8438528e546fab92ebde7.jpg?v=202509170128 ]

※主催者の都合によりイベントを中止する場合以外はチケットのキャンセルはできませんので、あらかじめご了承ください。※ネット販売の場合はQRコードを発行いたします。当日ご乗車時にQRコードを確認させていただきます。※窓口販売の場合はバス乗車券を発行いたします。当日ご乗車時に乗車券を確認させていただきます。

●博多（筑紫口）・天神（日銀前）⇔宗像ユリックス※60席限定（うち11席は補助席）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/129941/table/18_3_6b6af91166df8f872306882a207b35d4.jpg?v=202509170128 ]

【チケットご購入前に必ずお読みください】

■所要時間は当日の道路状況により、遅延する場合がございますので、予めご了承ください。

■集合時間は出発時間の10分前となります。出発時間になりますとバスが出発致しますので、お乗り遅れのないようゆとりをもってご集合ください。

■席は全60席（うち11席は補助席）で自由席となっております。

■保険は含まれておりません。

■食事は付いていません。

■添乗員は同行しません。当日はバスのりばで現地係員がご案内します。

■最少催行人員：30名様です。購入者が最少人員に達しない場合運行キャンセルとなる場合があります。

■車でお越しの方

車でお越しの方は宗像フェス特設プレミアム駐車券（有料）が必要です

※宗像ユリックスの一般駐車場はご利用になれません。

※近隣に他の駐車場はありませんので、当プレミアム駐車券をご購入いただくか公共の交通機関をご利用ください。

【会場までの道のり】

・北九州方面：小倉より3号線ご利用の場合（37km 約65分）

・福岡市方面：天神より都市高速経由3号線ご利用の場合（30km 約50分）

・九州自動車道方面：若宮インターより（9km 約18分）

●宗像フェス特設プレミアム駐車場

LIVE会場隣接でアクセス抜群の駐車場です！

場所：宗像ユリックス多目的広場

台数限定※無くなり次第販売終了

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/129941/table/18_4_8467fc1103910650ffd46a40dc2419c2.jpg?v=202509170128 ]

■注意事項■

・駐車場の台数には限りがございますので、当日の駐車位置は係員の指示に従って下さい。

・マイクロバス・キャンピングカー等のご来場・入庫はできません。

・プレミアム駐車場許可証は、お車1台につき1日1枚の購入が必要です。（通し券の販売はありません。）

・駐車場の夜間の留め置きはできません。

・終演後は混雑が予想されます。退場に時間がかかることをご了承ください。

・駐車場内での事故・盗難等に関しましては、主催者は一切責任を負いませんので、ご了承ください。

・違法駐車は絶対にお止めください。

・近隣で違法駐車を発見した際は、警察に通報しレッカー移動させていただく場合がございます。その場合レッカー費用はお客様負担となります。

・ご購入後のキャンセル、変更・追加などはできません。

・指定時間内に入出庫をして下さい。

・ご購入いただいた「プレミアム駐車券」は、いかなる理由（紛失、盗難、滅失、破損、お忘れ等）があっても再発行は致しません。

・入庫時「プレミアム駐車券」の提示がない場合、理由の如何に関わらず、利用いただけません。（購入の事実が証明できても入場することはできません。）

●一般チケット好評発売中！豪華アーティストも続々発表★

【出演アーティスト】

１１月１日（土）

Aile The Shota／氣志團／Crystal Kay／#KTCHAN／SCANDAL／7ORDER／ばってん少女隊／

BALLISTIK BOYZ and more...

１１月２日（日）

IS:SUE／Chara／DOBERMAN INFINITY／ハジ→／MAZZEL／REIKO and more...

■オリジナルTシャツ 好評発売中！

【オリジナルTシャツA】オフィシャルTシャツ Designed by SIMON

福岡を拠点に活動するイラストレーター「SIMON」が手掛ける、お馴染みのキャラクター「エイリアンちゃん」を、今回宗像フェス版にアレンジ！

【オリジナルTシャツB】宗像のテンちゃんコラボデザイン

宗像でお馴染みの「宗像のテンちゃん」が宗像フェスとコラボ！宗像フェスだけのオリジナルTシャツをデザインしてくれました。

■巨大パネルで描くライブペイント

Hypefest Hong Kong 2024での作品

なんと、フェス当日にはオフィシャルTシャツのデザインを手掛けたSIMONさん本人が、巨大パネルで描くライブペイントも開催されますので、是非お見逃しなく！

■飲食ブースに美味しいフェス飯大集合！

飲食ブースでは約20店舗のグルメなフェス飯が楽しめます！キッチンカーや、人気店まで目白押しです！詳しいお店の情報は後日公開♪

■フィナーレは大迫力音楽花火

「宗像フェス2025」の最後を飾るのは、世界花火師競技会優勝のワキノアートファクトリーによる、打ち上げ花火。九州から世界へと願いを込めて、みんなで見上げましょう。