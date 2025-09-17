CAPCOM STOREの大人気商品「カプころんシリーズ」の新作に『ゴースト トリック』のキャラクターが新たに登場！
株式会社カプコンはカプコンタイトルグッズを多数取り扱った直営店舗カプコンストアにて、『ゴースト トリック』のオリジナル商品を発売いたします。
カプコンストアオリジナル商品として好評を博している、オールカプコンキャラクターをころんとまとめた人気アイテム「カプころん」ぬいぐるみシリーズに待望の新作が登場！
『ゴースト トリック』から「シセル」「リンネ」「ミサイル」が新たに仲間入り。それぞれの特徴的な衣装・フォルムが「カプころん」ならではのデフォルメで表現されており、ゲームの世界観がたっぷり詰まったマスコットに仕上がっております。ぜひお手に取ってお確かめください！
■商品情報
カプころん マスコットぬいぐるみ (シセル) 1,320円(税込)
カプころん マスコットぬいぐるみ (リンネ) 1,320円(税込)
カプころん マスコットぬいぐるみ (ミサイル) 1,320円(税込)
■発売日
2025年9月19日(金)
■取扱店舗
・CAPCOM STORE TOKYO (カプコンストアトーキョー)
・CAPCOM STORE OSAKA (カプコンストアオーサカ)
・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA (カプコンストア&カフェウメダ)
・CAPCOM STORE ANNEX (カプコンストア アネックス)
・CAPCOM STORE SENDAI (カプコンストアセンダイ)
https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html
カプコンストアでは『ゴースト トリック』商品をはじめ、その他にも多くのカプコンタイトル商品も取り扱っておりますので、是非この機会に一度お越しください。
■「カプころん」とは？■
「カプころん」は、カプコンのゲームに登場するキャラクターたちを手のひらサイズにころんとまとめたデフォルメシリーズです。CAPCOM STOREオリジナル商品として、マスコットやBIGサイズのぬいぐるみをはじめ、そのほか雑貨商品も展開しております。
■CAPCOM STORE 店舗概要■
(C)CAPCOM