『魔法の天使クリィミーマミ×魔法のプリンセス ミンキーモモ』POP UP SHOPが開催！ 公式コラボイラストを使用した心ときめく新作グッズが登場!!
『魔法の天使クリィミーマミ×魔法のプリンセス ミンキーモモ』POP UP SHOPが池袋スキマストアにて2025年9月17日(水)より開催！ 通販サイト「JREモール」＆「eeo Store online」でも同時通販中です。
今回のPOP UP SHOPでは、公式コラボイラストなどを使用した新作グッズが登場！ どれも心ときめくキュートなものばかりなので、購入特典も含めてお見逃しなく♪
▼通販でのご購入はこちらから！▼
JREモール（通販）へ
https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s281
eeo Store online（通販）へ
https://eeo.today/store/101/title/6923?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt975(https://eeo.today/store/101/title/6923?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt975)
【開催情報（店舗／通販）】
＜店舗（ワゴン）＞
■販売期間：2025年9月17日(水)～9月30日(火)
■販売場所：JR池袋駅 地下中央通路 中央改札前 池袋スキマストア
■営業時間：11:00～20:00（最終日のみ18:00まで）
＜通販＞
■販売期間：2025年9月17日(水)～9月30日(火)
■販売場所：「JREモール」および「eeo Store online」
■「JREモール」通販ページ：https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s281
■「eeo Store online」通販ページ：https://eeo.today/store/101/title/6923
【グッズ一覧】
・缶バッジ（全5種）※ブラインド
・星型ナスカンアクリルキーホルダー（全5種）※ブラインド
・アクリルカード（全5種）※ブラインド
・アクリルスタンド（全1種）
・ダイカットスマホステッカー（全1種）
・アクリルスタンドプレート（全2種）
・キャラクリアケース（全1種）
・デカキャラミラー（全1種）
・メモリーブロック（全1種）
・フルグラフィックTシャツ（全1種）
※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、全種ゲットできるコンプリートセットをご用意しています。
【通販も対象】購入特典はチケット風ポストカード（全2種）
『魔法の天使クリィミーマミ×魔法のプリンセス ミンキーモモ』新商品のみを1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてチケット風ポストカード（全2種）をランダムで1枚プレゼント！
缶バッジ（全5種）※ブラインド
■価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]2,750円（税込）
■サイズ：約5.7cm
キャラクターたちのキラキラとした表情までよく見える、アップめデザインの缶バッジです。
星型ナスカンアクリルキーホルダー（全5種）※ブラインド
■価格：[単品]900円（税込）／[コンプリートセット]4,500円（税込）
■サイズ：約6.5cm×約6.5cm以内
魔法少女たちにピッタリな可愛い星型ナスカン付きのアクリルキーホルダーです。
アクリルカード（全5種）※ブラインド
■価格：[単品]660円（税込）／[コンプリートセット]3,300円（税込）
■サイズ：約7cm×約9cm
しっかりとした厚みのあるアクリル製のカードです。コレクションとしてラックに立てかけて飾るのもオススメ！
アクリルスタンド（全1種）
■価格：1,925円（税込）
■サイズ：約15cm×約15cm以内
公式コラボイラストを使用したアクリルスタンド。視線を合わせて微笑む2人に胸キュン間違いなし♪
ダイカットスマホステッカー（全1種）
■価格：495円（税込）
■サイズ：約7cm×約7cm以内
スマホケースや手帳など、身の回りのアイテムを手軽にデコレーションできます！
アクリルスタンドプレート（全2種）
■価格：1,815円（税込）
■サイズ：約12cm×約12cm以内 ※組み立て前
約12cm四方のプレートからパーツを取り外して組み立てると、立体感のあるアクリルスタンドが完成します。
キャラクリアケース（全1種）
■価格：900円（税込）
■サイズ：約22.4cm×約15.5cm
ポストカードやチケットなど、A5サイズ以内の紙類を収納可能な硬質クリアケースです。
デカキャラミラー（全1種）
■価格：1,210円（税込）
■サイズ：約9.2cm×約11.5cm
お出かけ先でサッと身だしなみを整えるのに役立つミラーです。手に取る度に可愛いイラストにテンションが上がるはず！
メモリーブロック（全1種）
■価格：5,478円（税込）
■サイズ：約15cm×約10cm×約2cm
公式コラボイラストを使用した、メモリアルイヤーにふさわしい特別感あふれるアクリルブロックです。
フルグラフィックTシャツ（全1種）
■価格：4,400円（税込）
■Ｌサイズ：身丈約72cm、身幅約54cm、肩幅約48cm、袖丈約22cm
イベントに着て行くほか、普段使いのルームウェアとしても活躍するTシャツです。
『魔法の天使クリィミーマミ×魔法のプリンセス ミンキーモモ』コラボについて
1983年7月から放送された『魔法の天使クリィミーマミ』と1982年3月から放送された『魔法のプリンセス ミンキーモモ』。本コラボは、その魔法少女アニメ2作品がコラボした映像作品『魔法のプリンセス ミンキーモモVS魔法の天使クリィミーマミ』の公開40年を記念し実現されました！
今回のPOPUPをはじめ、コラボカフェなど作品を越えたさまざまなコラボ企画が展開される予定です。
(C)ぴえろ (C)ASHI PRODUCTIONS 1982
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IPリアルプラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
eeo Stage：https://eeo.today/stage/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus