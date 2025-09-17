「サウンドバーの出っ張りと、縦に並ぶバランスの悪さに疑問を感じた。」～DAITO VOICE、空間に溶け込む2×4スピーカーを初展示～

合同会社プレシュアリー壁掛けテレビと2×4スピーカーの組み合わせ写真

合同会社プレシュアリー（本社：長野県大町市、代表：横川博一）は、この度、インテリアと高音質を両立させた「2×4スピーカー」を開発し、9月26日（金）から3日間、東京ビッグサイトで開催される「GOOD LIFE フェア2025」に出展・初展示することをお知らせします。

■ 開発の背景：サウンドバーの課題から生まれた新発想

近年、薄型テレビの普及により、サウンドバーが主流となりました。しかし、横長のサウンドバーはテレビの下に「出っ張り」を生み、縦長のテレビと横長のスピーカーが並ぶ、視覚的なバランスの悪さが課題でした。

「テレビ周りの空間を、もっとすっきりと、美しく見せたい。」

この疑問から、私たちはテレビの横に縦置きできる、新しいスピーカーのカタチを追求しました。

「2×4 SPEAKER」は、空間に自然に溶け込み、木材を活かしたインテリア性と本格的なオーディオ性能を兼ね備えたこれまでにない製品です。

厚さ40ｍｍ、幅89mm、長さはショートモデルで1180mm。ロングモデルで2300mm（オーダーカットにて調整可能）。Bluetoothアンプを内蔵しており、別途アンプを用意する必要がありません。壁掛けテレビやプロジェクターとの相性が高く、空間に溶け込むデザインが特徴です。

クラシック・ラスティレッド モデルと大型壁掛けテレビとの組み合わせ例

今回、長野県で著名な工務店のモデルハウスにて撮影した設置写真を初公開いたします。写真からも伝わるように、壁掛けテレビ横に設置することで空間全体に安定感を与え、生活空間に自然に馴染む佇まいを実現しました。

省スペース性に優れ、カウンター席でも設置可能。電源スイッチ・ボリューム及びトーンコントロールノブ周り

■ グッドライフフェア出展情報

日時： 2025年9月26日（金）～ 28日（日）10:00 - 17:00 ※初日は18:00まで

場所： 東京ビッグサイト 西展示棟 西2ホール

ブース番号： 2C-22

■ 展示内容

・2×4スピーカーの実機展示（複数のカラー・デザイン）

・モデルハウスで撮影した映像・写真の投影

・実機によるサウンドの体験

■ 「2×4スピーカー」製品概要

製品名： 2×4スピーカー（ツーバイフォースピーカー）

特長

・2×4材サイズの薄型デザイン

・壁を傷つけずに設置可能（賃貸住宅にも最適）

・高音質アンプ内蔵、Bluetooth接続対応

■ 合同会社プレシュアリーについて

合同会社プレシュアリーは、長年にわたり培われた音響技術を基に、現代のライフスタイルに合わせた革新的な製品を開発しています。代表の横川は、音響ブランド「DAITO VOICE」を継承し、音と空間の調和を追求した製品づくりを目指しています。

所在地： 長野県大町市5088-1

代表者： 横川 博一

事業内容： オーディオ機器の開発・販売

公式サイト： https://www.daitovoice.com