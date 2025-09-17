「バーチャファイター」シリーズ完全新作『New VIRTUA FIGHTER』Project「東京ゲームショウ2025」セガ／アトラスブース特設ステージにて、生まれ変わるバトルシステムの情報を初公開！

株式会社セガ

株式会社セガは、「バーチャファイター」シリーズ完全新作『New VIRTUA FIGHTER』Projectに関するステージイベントを、2025年9月25日（木）12:00よりVF公式YoutTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@virtuafighter_official_jp)にて配信いたします。

「東京ゲームショウ2025」セガ／アトラスブース内で実施するこのステージイベントでは、世界トップレベルのプロゲーマー・ときど選手をゲストに迎え、先日公開された本作の最新のバトル映像(https://www.youtube.com/watch?v=AGAJUGw_iJo)をもとに、プロデューサーの山田理一郎とバトルディレクターの武田洋介が、生まれ変わるバトルシステムの仕様の一部について解説します。

また、本作に関するユーザーの皆さまからのご質問を大募集いたします。公式X(https://x.com/vf_official)（旧Twitter）にてご応募いただいた中から選ばれた質問は、ステージイベントにて開発メンバーが直接お答えします。作品への想いや気になることなど、ぜひ奮ってお寄せください。

【『New VIRTUA FIGHTER』Project スペシャルステージ概要】

●開催日時：2025年9月25日（木）12:00～

●出演：山田理一郎（『New VIRTUA FIGHTER』Project プロデューサー）／武田洋介（『New VIRTUA FIGHTER』Project バトルディレクター）

●ゲスト：ときど選手(プロゲーマー・REJECT / ROHTO Z!)

■東京ゲームショウ2025開催概要

【イベント名】TOKYO GAME SHOW 2025 ／ 東京ゲームショウ2025

【会場】幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

【開催日時】

ビジネスデイ：2025年9月25日（木）・26日（金）10:00～17:00

一般公開日：2025年9月27日（土）9:30～17:00

2025年9月28日（日）9:30～16:30

【ブース場所】セガ／アトラスブース：ホール4-N06（幕張メッセ ホール4 駅側）

■東京ゲームショウ2025 セガ／アトラス ファミリーゲームパーク出展概要

【会場】幕張メッセ イベントホール

※ファミリーゲームパークは一般公開日のみの開催



■東京ゲームショウ2025 セガ／アトラス物販コーナー 出展概要

【会場】幕張メッセ ホール10-W41

※一般公開日は、状況により開場時間が早まる場合があります。

※入場にはチケット（有料）が必要です。

(C)SEGA

公式サイト：https://virtua-fighter.com/new-virtua-fighter/jp/

公式X：https://x.com/vf_official

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。