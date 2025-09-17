こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
“ディズニーヴィランズ”とのコレクションアイテムを9月23日(火)より発売。Tシャツ、パーカー、カーディガン、バッグ、ハットなど全19アイテムが登場
グラニフ公式オンラインストアでは本日より予約販売をスタート
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2025年9月23日(火)より、“ディズニーヴィランズ”コレクションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよびグラニフ国内店舗にて販売開始いたします。
“ディズニーヴィランズ”は、ディズニー作品に登場する悪役たち。強大な力や魔力を操り、時に手下を従えてプリンセスやヒーローたちを窮地に追い込む闇の存在でありながら、強烈な個性やコミカルな一面もあわせ持ち、その妖しい魅力で多くの人を惹きつけています。今回のコレクションでは、『白雪姫』の女王(魔女)、『眠れる森の美女』のマレフィセント、『リトル・マーメイド』のアースラ、『アラジン』のジャファーなど、悪役なのにどこか憎めない“ディズニーヴィランズ”のアイテムの数々を、ぜひお楽しみください。
グラニフ公式オンラインストアでは、2025年9月17日(水)0:00から2025年9月22日(月)23:59までの期間、“ディズニーヴィランズ”コレクションアイテムの予約販売を実施。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
(C)Disney
全19種類。
詳細は公式オンラインストアにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_00511
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
世界に向けてIPを発信するNo.1グラフィックカンパニーへ。「遊びゴコロで世界を彩る」をブランドミッションとして掲げ、ファン、クリエーター/アーティストなど、IPに関わるすべての人に選ばれ続ける企業を目指す。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：75店舗（国内74、海外1）
※2025年9月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official
公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates
本件に関するお問合わせ先
〈本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
