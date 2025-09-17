こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk」と企業向けIDaaS「GMOトラスト・ログイン」がSSO連携を開始
キングソフト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：馮 達、以下、キングソフト）が提供する、ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk（ワウトーク）」は、GMOインターネットグループのGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社の連結企業群で、電子認証サービスを展開するGMOグローバルサイン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中條 一郎 以下、GMOグローバルサイン）が提供する企業向けシングルサインオンサービス（IDaaS）「GMOトラスト・ログイン」とシングルサインオン連携したことをお知らせいたします。
・「WowTalk」サービスサイト https://www.wowtalk.jp/
「GMOトラスト・ログイン」のシングルサインオン対応アプリに「WowTalk」が追加されたことにより、管理者がサービスログイン認証を一元的に管理できるようになり、煩雑なID・パスワード管理から解放され、さらなる業務効率化を実現します。
WowTalk設定画面
・「WowTalk」外部サービス連携について https://www.wowtalk.jp/functions/apps.html
「WowTalk」サービス概要
「WowTalk」は、チャットや無料通話、社内SNSなどの機能に加え、匿名相談や安否確認、社員間で感謝を伝えることができるサンクス機能など、プラスαの機能をもつビジネスチャットです。セキュリティ対策も万全の社内情報共有のツールとして様々なメリットを提供し、グループチャットによる社内コミュニケーション活性化を実現します。
・「WowTalk」サービスサイトはこちら https://www.wowtalk.jp/
「GMOトラスト・ログイン」について
「GMOトラスト・ログイン」は、総合満足度No.1（※1）に選ばれている企業向けシングルサインオンサービス（IDaaS）です。
SAML2.0のプロトコルに汎用的に対応したフェデレーション方式のシングルサインオンに加え、フェデレーション方式に非対応なWebシステムやクラウドサービスのIDパスワード情報の管理・代理入力実行によるログイン作業工数の削減が可能なフォームベース認証に対応しています。これらの複数のシングルサインオン方式に対応することで、「業務に関するシステムへのログイン」を広くカバーします。
また、多要素認証やアクセス制限機能を提供し、認証時の信頼性の向上・第三者からの不正アクセスの防止につながり、ゼロトラスト時代の多層的なセキュリティの強化を実現します。 （※1）SaaS比較・口コミサイト「ITreview」にて発表される「カテゴリーレポート2025年Spring」におけるSSO（シングルサインオン）部門で、機能への満足度、使いやすさ、導入のしやすさ、管理のしやすさ、サポート品質、価格への満足度の全項目で「満足度No.1」を獲得し、「サービス総合満足度No.1」に選ばれています。
（参考：https://www.itreview.jp/categories/sso/reports/1772）
・「GMOトラスト・ログイン」サービスサイトはこちら https://trustlogin.com/
キングソフト株式会社について
「すべての人の働き方に彩りを」をミッションに掲げ、SaaSプラットフォーム「Wonder Cloud Works」をはじめ、クラウド型オフィスソフト「WPS Cloud」、ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk」、法人向け名刺管理ソリューション「CAMCARD BUSINESS」、運搬や配膳を自動化するAIサービスロボット「Lanky Porter」など、新しい時代の働き方・生き方の実現を目指したサービスを提供しています。その他、オフィスソフト「WPS Office」シリーズ、セキュリティ＆ユーティリティサービス「キングソフトセキュリティCare+」シリーズ、セキュリティと広告ブロックを兼ね備えた「アドクリーナー」シリーズ、新たに加わったバックアップアプリ「Noccos」など、ソフトウェアからアプリケーション、AIサービスと幅広く事業を展開しています。
キングソフト株式会社
本社所在地：東京都港区芝五丁目29番11号 G-BASE 田町 5階
代表取締役会長兼社長：馮 達
設立：2005年3月9日
事業内容：法人・個人向けSaaSおよびソフトウェア、アプリ、AIサービスの開発・販売・提供
URL：https://www.kingsoft.jp
＊本プレスリリースに記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
【本リリースに関するお問い合わせ先】
キングソフト株式会社 担当：天野、柴
TEL:03-4226-8230 FAX:03-4226-8231 EMAIL:press@kingsoft.jp
関連リンク
WowTalk サービスサイト
https://www.wowtalk.jp/