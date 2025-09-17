こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
住信SBIネット銀行、「外貨預金セール」を開催
～米ドル/円の買付時為替コスト０銭～
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、2025年９月17日（水）より円からの米ドル買付時為替コストを０銭とする「外貨預金セール」を実施します。
実施内容
対象期間中、米ドル／円の買付時為替コストを０銭（片道）といたします。
対象期間
2025年９月17日（水）午後０時00分 約定分 ～2025年９月19日（金）午後４時59分 約定分
対象取引・買付時為替コスト
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118123/118123_web_1.png
対象となるお客さま
個人、法人のお客さま
詳細はキャンペーンページ（下記URL）をご覧ください
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250911_004333/index.html
ご注意事項
本企画の内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
対象期間中に約定したお取引きが対象です。
本企画終了後は、住信SBIネット銀行の通常時の為替コストが適用されます。
外貨普通預金、外貨定期預金は預金保険制度の対象ではありません。
外国為替取引を伴う場合、外国為替相場の変動によっては、払戻時の円相当額は、預入時の円相当額を下回り、元本割れとなる可能性があります。外貨預金取引に関して詳しくは外貨預金取引のリスク（下記URL）をご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/popup/?f=%2Fcontents%2Flineup%2Fgaika%2Frisk-modal%2ehtml
外貨普通預金、外貨定期預金について、詳しくは商品概要説明書（外貨普通預金、外貨定期預金＊下記URL）をご覧ください。
外貨普通預金：https://www.netbk.co.jp/contents/resources/pdf/gaiyo_gaika_futsu.pdf
外貨定期預金：https://www.netbk.co.jp/contents/resources/pdf/gaiyo_gaika_teiki.pdf
お取引きの際には、締結前書面をよくご確認のうえお取引きください。
今後もお客さまにより一層ご満足いただける外貨預金サービスの提供を目指し、為替変動や国際的なイベントに合わせたキャンペーンを継続的に推進していきます。
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp