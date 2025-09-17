【新発売】モバイル最優先・ノーコードで制作できる企業サイト向けMovableType.netテーマ「Mobile First Corporate」

シグナル・コンポーズ株式会社

シグナル・コンポーズ株式会社（以下、当社）は、MovableType.netで動作する新テーマ「Mobile First Corporate」を2025年10月8日（水）11時に販売開始いたします。

「Mobile First Corporate」デモサイトの表示（左からトップページ・サービス詳細ページ・会社情報ページ）

MovableType.net とは、シックス・アパート株式会社が提供しているSaaS型本格CMSです。

https://movabletype.net/

本テーマは、スマートフォンでの利用を最優先に設計された「モバイルファースト」な企業サイト向けのMovableType.netテーマです。2025年現在、インターネット利用の9割がスマートフォンからのアクセスとなっており（総務省発表・20～59 歳の各年齢階層において(https://www.soumu.go.jp/main_content/001011528.pdf)）、スマートフォンに対応したウェブサイトの重要性は高まっています。ブラウザ上で直感的にデザイン編集が可能な、MovableType.netの「かんたんデザイン編集」機能に対応した本テーマを利用することで、専門的な知識がなくても、スマートフォンでの表示に最適化された企業サイトを作成できます。

「Mobile First Corporate」テーマの特長

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90423/table/2_1_62505c6fc3f9cc0023a121073fadffd7.jpg?v=202509171258 ]左から、トップページ・サービス詳細ページ・会社情報ページの表示(1)スマートフォンでの閲覧を前提としたデザイン

現代におけるインターネット利用環境の変化に合わせ、スマートフォンでの表示を最優先に設計しました。

レスポンシブなサイトでは、PCとスマートフォンの両方での見え方に配慮が必要ですが、モバイルファーストとすることで、専門的な知識がなくても最適な見た目を実現可能です。

「かんたんデザイン編集」画面での表示例(2)ノーコードで編集可能

ブラウザ上で直感的にデザイン編集が行える、MovableType.netの「かんたんデザイン編集」機能により、コードを編集することなく、企業サイトとして必要な情報や画像などを追加できます。

専門的な知識がなくても、企業サイトとして必要なサービス紹介や事例紹介、会社情報などのページを直感的に作成可能です。

左から、アクセントカラーを赤・緑・青に設定した場合の表示(3)柔軟なデザイン

ヘッダーおよびフッターは、ロゴ画像の追加が可能です。そのほか画面上に表示される画像もすべて差し替えが可能です。

フォントもゴシック体と明朝体からお選びいただけます。

また、ボタンや装飾文字などで使用されるアクセントカラーは、全14色からお選びいただくほか、ご自身で設定していただくことも可能です。

文字色のコントラストの確認の様子(4)アクセシビリティに配慮

2024年4月の「障害者差別解消法」改正により、ウェブアクセシビリティへの対応は「環境の整備」の一部として位置づけられています。

本テーマでも、誰にとっても使いやすいサイトを目指し、アクセシビリティに配慮した設計を心がけています。十分なコントラストやキーボード操作への対応、正しいHTML構造による読みやすさを確保し、入力フォームやナビゲーションも分かりやすく工夫しています。

「Mobile First Corporate」デモサイトおよび実例の公開

販売開始に先立ちまして、テーマの使用例を確認できるデモサイトに加え、テーマの導入イメージを実際にご覧いただける実例として、「Mobile First Corporate」テーマを適用した当社ホームページを9月17日（水）より公開いたします。

「Mobile First Corporate」デモサイト

https://mobilefirstcorporate.movabletype.io/

当社ホームページ

https://signalcompose.com/

無料オンラインミニセミナー開催のご案内

デモサイトに移動する :https://mobilefirstcorporate.movabletype.io/ホームページに移動する :https://signalcompose.com/

テーマ販売開始翌日の10月9日（木）14時より、MovableType.net提供元であるシックス・アパート社と共催で、MovableType.netの入門セッションおよび、本テーマの特徴・使い方を解説するオンラインミニセミナー「【オンラインミニセミナー】MovableType.net を使った時短サイト制作レシピ」も開催いたします。

セッションではデモを交え、テーマの使い方を分かりやすくご紹介いたします。参加者限定の割引情報もご提供予定です。

セミナーの開催詳細は、シックス・アパート社からのお知らせをご覧ください。

詳細を見る :https://www.sixapart.jp/seminar/sa/2025/09/17-1050.html

■企業概要

企業名／シグナル・コンポーズ株式会社

代表者／大和 比呂志

所在地／神奈川県横浜市緑区竹山2-3-6 2301-124

●ホームページ

https://signalcompose.com

●Signal compose オンラインストア

https://signalcompose.stores.jp/