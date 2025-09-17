ÈÎÇäÍÑÉÔÆ°»º¡ØVORT¿ÀµÜÁ°»°ÃúÌÜ¡Ê²¾¾Î¡Ë¡Ù¤ò¼èÆÀ
¡Ö¶èÊ¬½êÍ¥ª¥Õ¥£¥¹(R)¡×¤ò¼ç¼´¤Ë»ñ»º·ÁÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO µÜÂô Ê¸É§¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¡ÖVORT¿ÀµÜÁ°»°ÃúÌÜ¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖVORT¿ÀµÜÁ°»°ÃúÌÜ¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¡§³°´Ñ
¢£Â¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¸¶½É¡¦¿ÀµÜÁ°¥¨¥ê¥¢
¸¶½É¡¦¿ÀµÜÁ°¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤äÂå¡¹ÌÚ¸ø±à¤È¤¤¤Ã¤¿Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéÂåÅÄÀþ¡¦ÉûÅÔ¿´Àþ¡ÖÌÀ¼£¿ÀµÜÁ°¡×±Ø¡¢JR»³¼êÀþ¡Ö¸¶½É¡×±Ø¤Ê¤ÉÊ£¿ôÏ©Àþ¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢ÅÔÆâ¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï½ÂÃ«¶è¤Ë¤è¤ë¸ø¶¦»ÜÀß¡Ö¸¶½É¤ÎµÖÊ£¹ç»ÜÀß¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢ºÆ³«È¯¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£¾¦¶È¡¦Ê¸²½¡¦µï½»¤ÎÂ¿ÍÍ¤Êµ¡Ç½¤¬Í»¹ç¤·¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿³°´Ñ¤È»ëÇ§À
ÃÏ¾å4³¬¡¦ÃÏ²¼1³¬¤ÎËÜÊª·ï¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¥Õ¥¡¥µー¥É¤È¹¤¤´Ö¸ý¤¬ÆÃÄ§¡£¥·¥ë¥Ðー¥²ー¥È¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤¬¹âµé´¶¤ò±é½Ð¤·¡¢³¹ÊÂ¤ß¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£ÃÏ²¼1³¬¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢1³¬¤ÏÅ¹ÊÞ¡¢2³¬°Ê¾å¤Ï»öÌ³½êÍøÍÑ¤òÁÛÄê¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤ÁØ¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¶È¼ï¤Î¼ûÍ×¤â¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¶è²è¤Ë¤Ï¶õÄ´¡¦¿å²ó¤êÀßÈ÷¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×Í½Äê
ÄÌ¹Ô¿Í¤Ø¤Î¥¢¥Ôー¥ë¤È¤·¤Æ¡¢³°ÊÉÀ¾ÌÌ¾åÉô¤ä³¬ÃÊÆþ¸ý¤Î¥²ー¥È¡¢¼«Î©¼°´ÇÈÄ¡Ê¥°¥êー¥ó¥¦¥©ー¥ë¡Ë¤ËÆâ¾È¼°¥µ¥¤¥ó¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¹â¤¤»ëÇ§À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÊª·ï¤Î³Æ¥Õ¥í¥¢¤Ï¡Ö¶èÊ¬½êÍ¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖVORT¿ÀµÜÁ°»°ÃúÌÜ¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×¥¤¥áー¥¸/º¸¡§³°´Ñ¡¢Ãæ±û¡§ÌçÃì¥µ¥¤¥ó¡¢±¦¡§¥°¥êー¥ó¥¦¥©ー¥ë¥µ¥¤¥ó
¡öÊª·ï³µÍ×¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÎ»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÀìÇ¤¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬º©ÀÚÃúÇ«¤«¤Ä¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÂÐ±þ¡ª¡ÖVORT¿ÀµÜÁ°»°ÃúÌÜ¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤ÎÊª·ï¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://japan-office.jp/tokyo/detail/80616
¢£ÄÂÂß»öÌ³½ê¡¦ÄÂÂß¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÃµ¤¹¤Ê¤é¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¸¡º÷¡×¡§https://japan-office.jp/
¢£VORT¥·¥êー¥º¤ÎÊª·ï¾ðÊó¤¬¥Þ¥Ã¥×¾å¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡ÖVORT¥®¥ã¥é¥êー¡×¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.vortex-net.com/vortgallery/
¢£¡ÖVORT(R)¡×¥·¥êー¥º200ÅïÆÍÇË
VORT¥·¥êー¥º¤È¤Ï¡¢¡Ö¶èÊ¬½êÍ¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤Î¹â¤¤¼ý±×À¡¦Î®Æ°À¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢Êª·ï²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×¹©»ö¤ä¡¢¡Ö¶èÊ¬½êÍ¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëÅö¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤ä´ÉÍý¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤É¡¢·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿½¼¼Â¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2013Ç¯5·î¡¢1ÅïÌÜ¤Î¡ÖVORTÅìÍÛÄ®¥Ó¥ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ°ÊÍè¡¢½çÄ´¤ËÅï¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¡ÖVORT½ÂÃ«eastII¡×¤Î½×¹©¤ò¤â¤Ã¤Æ200Åï¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢»ñ»º³èÍÑ¤Î²è´üÅª¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¡
1999Ç¯¡¢µÜÂô Ê¸É§¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó¡¡CEO¡Ë¤Ë¤è¤ê´ë¶ÈºâÌ³¤Î¿·¤·¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£
¡Ö·Ð±Ä¤Ë¿·¾ï¼±¤ò¤â¤¿¤é¤·ÉÙ¤ÎºÆÊ¬ÇÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë³Êº¹¤Î³ÈÂç¤È¤½¤ì¤Ë¤è¤ëÊ¬ÃÇ¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤ò·Ç¤²¡¢ÉÙ¤ÎÊÐºß¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¤ÎÄäÂÚ¤äÅÔ¿´¤ÈÃÏÊý¤Î³Êº¹¤Î¹¤¬¤ê¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤ò¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¡¢È¯ÁÛ¤Ë¤è¤ê²ò·è¤·¡¢»ñ»º¤¬·òÁ´¤Ë½Û´Ä¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎËÜ¶È¤ËÏ¢Æ°¤·¤Ê¤¤¼ý±×¤ÈÎ®Æ°À¤Î¹â¤¤ÇäµÑ²ÄÇ½»ñ»º¤Î³ÎÊÝ¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¡¦»ö¶È·ÑÂ³À¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶èÊ¬½êÍ¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¡¢ÉÔÆ°»º¾®¸ý²½¾¦ÉÊ¡ÖV¥·¥§¥¢(R)¡×¤Î¤Û¤«¡¢ºßÀÒ·¿½Ð¸þ¥µー¥Ó¥¹¡ÖV¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×(R)¡×¤ä¹âµéÊÌÁñ»ö¶È¡ÖSeren Collective(R)¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤«¤é»ëÌî¤ò¹¤²¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ»ö¶È¤ÈÁÈ¿¥¤ÏÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¿ô743Ì¾(2025Ç¯3·î31Æü»þÅÀ)¡¢ÅìµþËÜ¼Ò¡¢»¥ËÚ¡¢ÀçÂæ¡¢¿·³ã¡¢¶âÂô¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢¹Åç¡¢¾¾»³¡¢Ê¡²¬¡¢¼¯»ùÅç¤Ë»ÙÅ¹¤òÃÖ¤¯¡£2025Ç¯3·î´ü¡¢Çä¾å¹â1,038²¯±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×134²¯±ß¡¢ÊÝÍÊª·ï¡ÊÄÂÂßÍÑÉÔÆ°»º¡Ë¶â³Û694²¯±ß¡£
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.vortex-net.com/
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È°ìÍ÷¡§https://lit.link/Vortexinc
¢¨¡Ö¶èÊ¬½êÍ¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¡ÖV¥·¥§¥¢¡×¡ÖV¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¡×¡ÖSeren Collective¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£